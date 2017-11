En 2016, la cadena NBC mostró vía streaming por primera vez el tradicional desfile de Día de Gracias de la cadena de tiendas por departamentos Macy's. Y este año también podrás verlo en vivo, desde la comodidad de tu computadora o dispositivo móvil.

Esto es lo que tienes que saber:

Cuándo

Reproduciendo: Mira esto: 5 cosas que debes tener en cuenta para Black Friday

El desfile comienza a las 9 a.m. hora del Este de EE.UU. en Nueva York. Para aquellos que lo quieren ver en la zona horaria del Pacífico, NBC aguantará la transmisión hasta las 9 a.m. hora local.

Eso significa que si vives en California, podrás ver el desfile a las 9 a.m., aunque (obviamente) tendrá un retraso de 3 horas.

Ver en NBC

NBC hará streaming del desfile a través de su app móvil. Para verlo desde una computadora, dirígete a NBC.com/live y apúntate con las credenciales de tu proveedor de cable. Algunas estaciones locales de NBC, incluyendo NBC New York y NBC Dallas-Fort Worth, también harán una transmisión en vivo sin que necesites conectarte a través de tu proveedor de cable.

YouTube, con un bono de Realidad Aumentada

Screenshot by Jason Cipriani/CNET

NBC, Verizon y YouTube se han asociado para transmitir el desfile en vivo, comenzando a las 9 a.m ET / 6 a.m. PT sin ningún tipo de retraso. La transmisión es compatible con todos los navegadores, teléfonos y tabletas.

A lo largo de la ruta del desfile, Verizon usará varias cámaras de 360 grados e incorporará huevos de Pascua en realidad aumentada (RA), como publicidades aleatorias para los productos de Verizon antes de las promociones del Viernes Negro. (Consulta también nuestra lista completa con las mejores ofertas de Black Friday).

Marca esta página de YouTube o haz clic en el botón de Fijar una alerta para recibir una notificación cuando esté a punto de empezar el desfiles.

Nuestra página especial de ofertas de Viernes Negro 2017

La guía de compras navideñas de CNET en Español