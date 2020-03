Cómo ver el debate demócrata en Washington, DC si no tienes cable

La crisis del coronavirus ha generado muchas cancelaciones y cambios, y el calendario electoral 2020 en Estados Unidos no es una excepción. El Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) decidió trasladar el undécimo debate a Washington, DC, en parte para reducir los viajes en el país. El debate estaba originalmente programado para realizarse en Arizona y uno de los moderadores, el periodista mexicano Jorge Ramos, canceló su presencia por haber estado expuesto a una persona con coronavirus. Además, como otra forma de cumplir con los dictámenes de distanciamiento social, los dos candidatos restantes, Joe Biden y Bernie Sanders, se enfrentarán sin audiencia en vivo.

El mes pasado, durante el debate en Carolina del Sur, todavía hubo público en vivo y siete candidatos en el escenario. Ahora, después de una sacudida del Supermartes que vio retirarse a cinco candidatos, solo quedan dos aspirantes presidenciales demócratas en pie. Después de su gran actuación en el Supermartes y nuevamente el martes pasado con victorias en Idaho, Michigan, Mississippi y Missouri, Biden tiene el impulso y una clara ventaja sobre Sanders. El exvicepresidente puede consolidar su estatus de favorito el 17 de marzo, cuando Arizona vote junto con los estados ricos en delegados como Florida, Illinois y Ohio.

El próximo debate tendrá lugar el domingo 15 de marzo a las 8 p.m. hora del Este de Estados Unidos (5 p.m. hora del Pacífico) y se transmitirá en vivo por CNN y Univision desde los estudios de CNN en DC. Te decimos cómo puedes verlo gratis, incluso si no tienes cable.

Ya solo quedan dos:

Organizado por CNN y Univision en sociedad con CHC Bold, el comité de acción política del Caucus Hispano del Congreso, el debate será moderado por Dana Bash y Jake Tapper, de CNN.

Originalmente, Jorge Ramos, de Univisión, también estaba programado para moderar, pero el DNC dice que no participará porque puede haber estado expuesto al coronavirus. Ramos será reemplazado por la presentadora de noticias de Univisión, Ilia Calderón.

El debate comienza el domingo a las 8 de la noche hora del Este de Estados Unidos (5 p.m. del Pacífico) y se transmitirá simultáneamente en CNN y Univision. Podrás hacer streaming del debate en vivo en las plataformas digitales de CNN y Univision. Por lo general, debes iniciar sesión para demostrar que tienes una suscripción de TV paga para dicha transmisión, pero el debate es una excepción. No necesitarás autenticarte para ver a Sanders y Biden enfrentarse el domingo.

Aquellos que han cortado el cable y se han suscrito a un servicio de transmisión de TV en vivo también podrán ver el debate. Los cinco servicios principales, enumerados a continuación, ofrecen CNN, pero solo FuboTV transmitirá la transmisión en español en Univision.

Sling TV no ofrece Univision, pero sus planes Blue y Orange de US$30 al mes incluyen CNN. Los paquetes de Sling tienen un descuento de US$10 durante el primer mes. Lee más sobre Sling TV .

YouTube TV cuesta US$50 al mes e incluye CNN, pero no Univision. Lee más sobre YouTube TV .

AT&T TV Now cuesta US$65 e incluye CNN, pero no Univisión. Lee más sobre AT&T TV Now .