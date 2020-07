Cómo ver cinco planetas —y la Luna— sin telescopio este 19 de julio

Fija tu alarma y despiértate temprano el domingo 19 de julio, porque podrás disfrutar un espectáculo celestial. Unos 45 minutos antes del alba, podrás ver cinco planetas y la luna creciente sin la necesidad de un telescopio. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y hasta la Luna, serán visibles a simple vista.

Jeffrey Hunt, un educador de astronomía y antiguo director de un planetario que habla sobre el fenómeno en su sitio Web, When the Curves Line Up, me habló sobre las mejores maneras de presenciar este espectáculo.

"Sal temprano en la mañana, al menos una hora antes de la salida del sol", dijo Hunt. "Busca cuatro planetas brillantes —Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Se verán como estrellas muy brillantes. Venus brillante se encontrará abajo hacia la dirección este-noreste. Marte será la 'estrella solitaria' del sureste, y Júpiter y Saturno son las estrellas en el suroeste. A través de nuestros ojos no se verán como en las fotos tomadas por una nave espacial, sino como estrellas muy brillantes".

Mercurio quizá sea el más difícil de avistar. Hunt aconseja intentar ver Mercurio unos 45 minutos antes de la salida del sol, con binoculares.

Hunt ofrece consejos para encontrar cada planeta en su sitio Web. La delgada luna creciente estará en la parte baja este-noreste del firmamento. Mercurio estará a la derecha de la Luna.

Y si quieres echar mano de la tecnología para avistar estos planetas, Hunt dice: "Google Sky, Night Sky y Star Walk son apps que pueden ayudarte a localizar los planetas en el cielo".

El espectáculo será visible tanto en el Hemisferio Norte como en el Hemisferio Sur. Si estás avistando los planetas desde el sur del ecuador, Hunt dice que Marte estará en el noroeste.

Y, si te lo pierdes, no te preocupes. Podrás seguir viendo los cinco planetas por unas mañanas más después del 19 de julio, aunque no la luna a la misma vez.