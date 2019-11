Cómo y dónde ver Apple TV Plus gratis y bajo suscripción

Desde el 1 de noviembre está disponible el servicio de streaming Apple TV Plus con el que la gigante de Cupertino quiere competir con Netflix, Hulu, Disney y HBO.

Apple

Entre las series que puedes ver desde el lanzamiento están The Morning Show con Jennifer Aniston y Steve Carell, See con Jason Momoa y la serie sobre una versión alternativa de la carrera espacial For All Mankind.

¿Cuánto cuesta?

La suscripción a Apple TV Plus costará US$5 al mes, pero existe la opción de un pago anual de US$49.99 que te ahorra US$10.

¿Cómo ver Apple TV Plus gratis?

Apple ofrece un año de Apple TV Plus gratis con la compra de un producto de la empresa (iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod Touch). Para obtener el año gratis, asegúrate de acceder a tu cuenta de Apple con tu Apple ID y abrir el app de TV. Desde ahí se te dará la opción de aceptar el año de servicio gratis.

También, si eres un estudiante universitario, Apple ofrece un paquete de Apple Music y Apple TV Plus por US$4.99 al mes.

¿Cómo lo puedo ver?

A través del app TV para sistemas compatibles (como iOS, iPadOS, macOS, Roku y algunos televisores inteligentes, como los de Samsung). También lo puedes ver en línea o a través de iTunes para Windows (más información abajo).

¿Dónde está disponible?

Apple TV Plus está disponible en más de 100 países, incluyendo Estados Unidos y estos países de habla hispana (aquí te decimos cómo ver los contenidos de Apple TV Plus en español):

España



México

Colombia

Argentina

Costa Rica

Chile

Nicaragua

Panamá

República Dominicana

Paraguay

Ecuador

Perú

El Salvador

Bolivia

Guatemala

Honduras

Venezuela

Dispositivos compatibles

En su lanzamiento, la programación de Apple estará disponible en estos dispositivos Apple (con la versión más reciente de sus respectivos sistemas operativos, como indica la empresa):

iPhone

iPad

iPod Touch

Mac

Apple TV 4K, Apple TV HD y Apple TV de tercera generación

Televisores inteligentes compatibles con el app TV, como televisores Samsung

Aparatos de streaming Roku

Aparatos Amazon Fire TV compatibles

Computadoras Windows o Microsoft Surface a través de iTunes para Windows

¿Dónde más lo puedes ver?

Puedes ir a tv.apple.com e ingresar con tu Apple ID o crearte uno nuevo para obtener una suscripción a Apple TV Plus.