Los nuevos iPhone de 2018 están a la vuelta de la esquina, así que es hora de pensar en tus planes para actualizarte de celular. Para ello, puedes vender tu iPhone usado para ayudarte a pagar por el nuevo iPhone. Aquí te damos un par de consejos para vender, intercambiar y sacar el máximo provecho posible de tu iPhone viejo.

Vende e intercambia tu iPhone ahora mismo

Deja de gastar tiempo. Mientras más se acerque la fecha de lanzamiento de los nuevos iPhone, menos valor tendrá tu iPhone viejo. Apple suele anunciar nuevos iPhones y al mismo tiempo reducir los precios de sus modelos actuales. Tu iPhone usado obtendrá un precio decente ahora, pero probablemente no tanto cuando Tim Cook se suba al escenario para presentar al próximo iPhone.

De acuerdo con la gerente general Yanyan Ji, del sitio de intercambio Gazelle.com, el precio de los modelos más recientes del iPhone bajan unos US$100 después de que se lance un nuevo iPhone. Los precios de modelos anteriores pueden bajar de 10 por ciento al 20 por ciento, de acuerdo con la respuesta de los consumidores.

Si tienes un teléfono de respaldo, o puedes pedir uno prestado, vende tu iPhone usado ahora mismo.

Pero, antes de vender tu teléfono...



Ya sea que decidas vender tu iPhone por ti mismo o intercambiarlo con una compañía de terceros, hay algunas cosas que debes hacer antes para asegurarte de que tus datos están protegidos.

Respalda tus datos : Respalda toda la información importante, como tus contactos, fotos, videos y apps, utilizando el servicio iCloud de Apple o un servicio externo de almacenamiento en la nube.

: Respalda toda la información importante, como tus contactos, fotos, videos y apps, utilizando el servicio iCloud de Apple o un servicio externo de almacenamiento en la nube. Desactiva Find My iPhone/Buscar mi iPhone : Find My iPhone o Buscar mi iPhone es una función de seguridad que se debe desactivar antes de que vendas tu dispositivo, de lo contrario, nadie podrá usarlo o reconfigurarlo. Para desactivar esta función, abre el app de Settings (Ajustes) y vete a iCloud > Find My iPhone/Buscar mi iPhone y desliza el interruptor a la posición de "off".

: Find My iPhone o Buscar mi iPhone es una función de seguridad que se debe desactivar antes de que vendas tu dispositivo, de lo contrario, nadie podrá usarlo o reconfigurarlo. Para desactivar esta función, abre el app de Settings (Ajustes) y vete a iCloud > Find My iPhone/Buscar mi iPhone y desliza el interruptor a la posición de "off". Límpialo : Sal de todos los apps, servicios y cuentas conectadas (como iCloud). Luego, abre el app de Settings (Ajustes) y vete a General > Reset (Restablecer) > Reset All Settings (Restablecer ajustes) para restablecer los ajustes de fábrica del iPhone.

: Sal de todos los apps, servicios y cuentas conectadas (como iCloud). Luego, abre el app de Settings (Ajustes) y vete a General > Reset (Restablecer) > Reset All Settings (Restablecer ajustes) para restablecer los ajustes de fábrica del iPhone. Extrae la tarjeta SIM: No olvides sacar la tarjeta SIM, que es posible que necesites para conservar tu actual número y servicio.

Obtendrás más dinero por un teléfono que está en óptimas condiciones, pero también te irá bien si vendes o intercambias un teléfono en "buenas condiciones": o sea, que no tenga rasgaduras en la pantalla, magulladuras o rayones en la cubierta, daño por agua y que todo esté funcionando bien (que el teléfono se enciende y se puede cargar).

¿Qué hacer si el teléfono está dañado?

Si tu teléfono está dañado, aún puedes obtener dinero por él, incluso cuando no se pueda encender. No vale la pena reparar una pantalla rota antes de que lo vendas, pero si la pantalla está levemente dañada (o sea, que tenga una rasgadura mínima en la esquina), es preferible que lo vendas por ti mismo que intercambiarlo a una empresa de terceros. Estas empresas de intercambio con frecuencia clasifican los teléfonos con pequeñas rayaduras hasta aquellos con la pantalla totalmente destruida en una sola categoría. Pero, un comprador quizá esté dispuesto a sacrificar una pantalla con un daño superficial si puede obtener el teléfono a bajo precio.

Opción 1: Vende el teléfono por ti mismo

El vender el teléfono por tu cuenta puede resultar en las mayores ganancias, pero puede ser arriesgado.

Craigslist

Craigslist es la opción más arriesgada, pero obtendrás efectivo por tu dispositivo. El mayor desafío no se centra en encontrar clientes, sino en que estos aparezcan y efectivamente compren tu teléfono.

Si decides usar Craigslist u otra plataforma similar, asegúrate de encontrar al potencial comprador en un lugar público con buena iluminación (varios departamentos de policía ofrecen sus estacionamientos como sitios donde realizar este tipo de transacciones). Asegúrate de alcanzar un trato antes de encontrarte con el comprador; tu cliente de ya saber el precio, la condición del dispositivo y la operadora telefónica.

eBay

Si no te molesta un poco de trabajo extra (esto conlleva listar el dispositivo, enviarlo y pagar una pequeña cuota de ventas), eBay es una mejor opción que Craigslist para vender tu iPhone usado. Debido a que eBay le ofrece a sus compradores una protección de venta, la gente se siente más cómoda y confiada al comprar artículos de extraños.

¿La desventaja? Las cuotas y comisiones. eBay te cobra una comisión de ventas por los productos que se venden a través de su sitio: el 10 por ciento del valor de venta. Si aceptas pagos a través de PayPal, esta empresa te cobra una cuota de 2.9 por ciento (4 por ciento, si se vende a nivel internacional) del valor final de venta.

Para darle un precio a tu dispositivo, busca el modelo del iPhone en eBay y busca en la lista de artículos vendidos. Al momento de la publicación de este artículos, estos son los precios listados de iPhones en eBay:

iPhone X

iPhone 8 (64GB): US$425-US$580

iPhone 8 Plus (256GB): US$495-US$760

iPhone 7 (64GB): US$330-US$495

La principal desventaja de vender tu iPhone en eBay es el riesgo de que el comprador se arrepienta. eBay le ofrece protección tanto al comprador como al vendedor, pero tiende a favorecer al comprador en caso de que exista una disputa, y los estafadores saben cómo aprovecharse de esto. Puedes minimizar tu riesgo al documentar todo y al enviar tu dispositivo a través de un servicio que monitorice la ruta del envío y dé una prueba de la entrega del dispositivo.

Opción 2: Intercambia tu iPhone

El intercambiar tu teléfono por efectivo, crédito en una tienda o tarjetas de regalo es la opción menos rentable, pero también no serás responsable de los problemas que pueda acarrear el dispositivo una vez se salga de tus manos. (Además, si tu iPhone no está en óptimas condiciones, algunas empresas aún lo aceptarán incluso cuando no se enciendan). El intercambiar tu iPhone en lugar de venderlo es una gran opción si estás dispuesto a sacrificar un poco las ganancias por conveniencia y tranquilidad de conciencia.

Investigué varias opciones de intercambio y encontré que las siguientes son las más rentables:

El programa de intercambio de Apple

El programa de intercambio de Apple no tiene ninguna oferta en el iPhone 8 o iPhone X. Pero si tienes un modelo antiguo, esta es quizá la forma más fácil de hacerte de un iPhone nuevo ya que el intercambio te da crédito en la Apple Store.

El valor estimado de intercambio es el siguiente:

iPhone 6S ( ) : Hasta US$100

: Hasta US$100 iPhone 6S Plus ( ) : Hasta US$150

: Hasta US$150 iPhone 7 Plus ( ) : Hasta US$290

: Hasta US$290 iPhone 7: Hasta US$200

iPhone 8 y iPhone X: No hay opciones de intercambio en este momento.





El programa de intercambio de Best Buy

Best Buy te paga con tarjetas de regalo de Best Buy. Si eres un fanático de Best Buy, o planeas comprar tu próximo iPhone allí, esta es una de las mejores opciones de intercambio.

Los precios de Best Buy están basados en la operadora telefónica (Best Buy es la que te da más dinero) y el color (el rosa dorado es el que te da más dinero, le siguen el dorado y el plateado, y el gris espacial no es muy popular), como también el modelo y la condición del dispositivo.

iPhone 8 (64GB) en AT&T, plata, en buena condición: US$285

iPhone 7 Plus (128GB) en Sprint, dorado, en buena condición: US$290



iPhone 6S (64GB), desbloqueado, gris espacial, en buena condición: US$0 (sí, Best Buy no te dará ni un centavo por este modelo)

Gazelle

Gazelle es una empresa de intercambio de terceros que te ofrece efectivo (a través de un cheque o PayPal; también tiene una opción de tarjeta de regalo en Amazon) por tu dispositivo. Si tu iPhone está dañado y no se puede encender, hay una buena probabilidad de que Gazelle aún te dé un dinerito; un iPhone 7 con rayones podría valer hasta US$90.

Gazelle tiende a ofrecer menos dinero por teléfonos bloqueados por operadoras, por lo que querrás desbloquear tu teléfono antes de intercambiarlo.

iPhone 8 (64GB), desbloqueado, perfectas condiciones: US$350

iPhone 7 Plus (256GB), desbloqueado, perfectas condiciones: US$330

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el 11 de septiembre de 2018 a las 2 p.m. hora del Pacífico.