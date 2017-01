Cómo usar una tableta como segunda pantalla

Las tabletas no son solamente para pasársela mirando la nueva serie "Girlmore Girls" en Netflix, o mirando noticias falsas en Facebook. También puedes usarla como segunda pantalla.

Dos pantallas para una sola computadora te dan más espacio para colocar documentos, hojas de cálculo y navegadores de Internet. Si ya tienes una tableta Android, ¿por qué no? Es más barato que comprar otro monitor y sólo hace falta descargar unas cuantas aplicaciones.

Hay varias aplicaciones que te permiten hacer esto, pero para esta guía he escogido iDisplay porque tiene opciones para plataformas múltiples.

Agrandar Imagen Xiomara Blanco/CNET

Lo que necesitas

Una conexión Wi-Fi .

Una tableta con Android 2.01 o más nuevo, o una iPad con iOS 7 o más nuevo.

Una PC con Windows XP, Vista o 7 (32 bit o 64 bit), o una Mac con sistema operativo Mavericks 10.9 o más nuevo.

1. Instala iDisplay en la tableta

Puedes encontrar fácilmente el app en Google Play Store (US$5.99) o Apple App Store (US$19.99). No, los apps no son gratuitos, pero son más baratos que comprar otro monitor. Una vez instalado el app, lo abres y verás una opción: conectarte por USB, método que no me funcionó con ninguna uniformidad. Para conectarte por Wi-Fi, tienes que descargar iDisplay para PC o Mac (ver segundo paso), antes que esta opción sea viable. Cuando te conectes por Wi-Fi, tienes que asegurarte de que tanto la tableta como la computadora estén conectadas a la misma red inalámbrica.

2. Instala iDisplay en la computadora

iDisplay está disponible para Windows y Mac; las dos versiones funcionan de la misma manera. Una vez que la descargas, puedes instalar el software con unos cuantos clics. La instalación exige que apagues y vuelvas a encender la máquina.

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

3. Conexión con la tableta

Una vez que enciendas la computadora, haz clic en el icono para abrir iDisplay. Si usas una PC, es posible que aparezca una solicitud de excepción de Windows Firewall. Después de aprobarla, y de asegurar que los dos dispositivos estén en la misma red inalámbrica, puedes conectar la tableta con la computadora.

Cuanto intentas conectarlos, aparece una caja de diálogo, en la que permites a iDisplay conectarse con la tableta una sola vez, siempre, o rechazar la conexión. Si planeas usar esta configuración con frecuencia, debes escoger la conexión permanente.

En la tableta entonces aparece una lista de dispositivos que pueden conectarse. Tocas el dispositivo con el que quieres conectarte y así quedan enlazadas la tableta y la computadora.

Agrandar Imagen Xiomara Blanco/CNET

4. Optimización

Después de conectar los dos dispositivos, puedes ajustar el tamaño de la imagen en la pantalla. En la página de configuración (el icono del piñón en el extremo superior derecho de la página de conexión en el app de iDisplay en la tableta), puedes escoger cuatro resoluciones. Las resoluciones más altas funcionan mejor en la tableta. (Escoger una resolución menor hace que la tableta muestre los textos en letras enormes y las fotos deformadas).

En la computadora, también puedes hacer clic con el botón derecho del ratón en la bandeja del sistema para desactivar iDisplay o llamar la opción de "Display Arrangement", que te permite escoger dónde quieres que la tableta esté en relación con la pantalla principal.

El desempeño de la tableta como pantalla adicional puede variar dependiendo de la velocidad de la conexión Wi-Fi, así como de la velocidad y capacidades del procesador principal y de gráficos.