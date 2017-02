Cómo usar tu teléfono para perder peso y ponerte en forma

1:08 Close Drag

Cada enero las cintas de correr se llenan con nuevos y entusiastas clientes de gimnasio. Pero como un reloj, tras un par de semanas todo vuelve a su desolación inicial.

Las resoluciones son difíciles de mantener y un estilo de vida saludable puede ser aún más difícil. Con las demandas del trabajo, familia y otros obstáculos, hay demasiadas cosas con las que luchar como para ponerse a contar calorías, escoger comida saludable o ir al gimnasio un par de veces por semana.

Por suerte, la tecnología te pone cada vez más fácil mantener tus objetivos saludables. Desde apps, hasta pulseras de actividad, éstas son algunas de las mejores herramientas para que pierdas peso y lleves un estilo de vida saludable:

Los mejores apps de 'fitness'

Hay muchos (y quiero decir muchos) apps para iOS y Android que convierten tu teléfono o tableta en un entrenador personal que puede ayudarte a perder esos kilitos.

Pero primero, hablemos de comida. Hay una vieja dicha que dice: las abdominales perfectas no se consiguen en el gimnasio, sino que se cocinan en la cocina. Levantar pesas y hacer ejercicio cardiovascular es importante para llevar un estilo de vida saludable, pero comer bien es igual de importante, sino más, que hacer ejercicio.

Apps para contar calorías

Hay centenares de apps para contar calorías, pero uno de mis preferidos es MyFitnessPal, un app que simplifica el proceso de contar calorías. MyFitnessPal es gratuito y está disponible para iOS, Android e incluso teléfonos Windows.

Empezarás diciéndole al app cuál es tu peso, altura, sexo, fecha de nacimiento y nivel de actividad diaria. Y entonces el app calcula cuántas calorías deberías comer cada día.

Sarah Tew/CNET

Y aquí llega el momento de ponerte a trabajar e ir introduciendo tus comidas. La comida se puede introducir manualmente o se puede escoger de un catálogo generado por los usuarios y donde hay más de cinco millones de productos. También puedes escanearlos con la cámara de tu teléfono inteligente. El app también se puede conectar con pulseras de actividad populares como Fitbit, Garmin, Withings y otras.

MyFitnessPal es sólo una de las muchas aplicaciones disponibles para dispositivos móviles. He usado el app durante años y estoy acostumbrado a su interfaz, por eso la recomiendo. Uno de mis colegas ha sido un usuario leal de Lose It! durante años. Las versiones gratuitas de ambos apps ofrecen funciones similares pero Lose It! también incluye una función que te permite analizar una foto automáticamente para introducir una comida.

Apps para corredores

Si correr es tu ejercicio preferido, es esencial que monitorices tus sesiones. Te ayudará a mantenerte motivado, saber cuál es tu progreso e incluso te ofrecerá cierta orientación.

Apps como Strava, RunKeeper, Nike+ Run Club, MapMyRun y Runtastic pueden ser una gran ayuda para corredores con años de experiencia o recién iniciados. Todos esos apps usan el GPS de tu teléfono para monitorizar tu distancia, ritmo, tiempo transcurrido y calorías quemadas. También pueden darte actualizaciones verbales sobre tu ritmo y velocidad después de haber recorrido cierta distancia.

Sarah Tew/CNET

Estos son algunos apps con funciones únicas:

RunKeeper te permite activar recordatorios para hacer ejercicio.

Runtastic tiene una función Story Mode o Modo historia para hacer las salidas a correr más entretenidas.

Nike+ Run Club organiza competiciones que te ponen (virtualmente) contra otros miembros de la comunidad del app.

Strava es mi favorita porque no sólo es un app para entrenarse, también es una especie de red social para atletas. Puedes seguir a otros deportistas, subir fotos y felicitar o comentar otras sesiones de ejercicio. El app también te deja competir con amigos y desconocidos. Strava te deja importar datos desde prácticamente cualquier plataforma y dispositivo, incluyendo Garmin, Fitbit, Polar, TomTom, Nike y otras.

Nike+ Run Club está disponible de forma gratuita para iOS y Android. Strava, RunKeeper, Runtastic y MapMyRun están disponibles de forma gratuita y también tienen versiones de pago; las cuatro ofrecen suscripciones mensuales o anuales para sus funciones especiales de pago.

Ejercicios guiados para gente que no corre

No necesitas apuntarte a un gimnasio para ponerte en forma. Hay montones de apps que ofrecen ejercicios guiados y entrenamiento. Y lo mejor es que la mayoría son gratuitos.

El app Nike+ Training Club es uno de mis favoritos. Ofrece más de 100 videos de sesiones de ejercicio guiadas de nivel principiante a veterano. El app también ofrece programas de entrenamiento de cuatro semanas en una variedad de niveles y para ganar tono muscular o fortalecerse. Nike Training Club está disponible de forma gratuita para iOS y Android.

Sarah Tew/CNET

Otra opción es Fitstar, una plataforma de ejercicios gratuita y de pago propiedad de Fitbit y que ofrece videos de ejercicio y planes personalizados. El app ha sido reversionado recientemente e incluye cientos de nuevos videos para hacer ejercicio e integrarlos con las pulseras de actividad Fitbit.

Puedes hacer lo básico de forma gratuita, pero una membresía de Fitstar te da acceso a ejercicios personalizados ilimitados y cuesta US$8 al mes o US$40 al año.

Juegos que te ponen en forma

¿Qué mejor que ponerse en forma jugando? Aplicaciones como Zombies, Run! y Fitocracy ofrecen una forma divertida y entretenida de estar activo. El app Zombies, Run! es uno de los apps para fitness más interesantes disponibles ahora mismo. No sólo te cuentan una historia mientras corres, sino que la vives.

El app te da "misiones" que tienes que completar mientras corres, como recoger suministros (suministros falsos, claro). Tu misión tiene lugar en un mundo postapocalíptico, lo que significa que a veces te perseguirán los zombies, el juego no termina cuando lo hace tu sesión de ejercicio. Los suministros virtuales que has recogido en tu carrera se pueden usar para fortalecer tu base y la comunidad para sobrevivir a las hordas de zombies.

Zombies, Run! está disponible gratuitamente para iOS y Android con compras adicionales dentro del app.

Sarah Tew/CNET

Otro app que tal vez quieras probar es Fitocracy, un app inspirado por los videojuegos de rol multijugador masivo en línea (MMORPG por sus siglas en inglés) y red social. Cada vez que añadas un ejercicio ganas puntos que te ayudarán a subir de nivel. La idea es similar a juegos como World of Warcraft, pero en lugar de controlar un orco o un elfo, tú eres el personaje.

La base de datos de la compañía también explica cómo hacer muchos ejercicios diferentes. Algo que incluye son movimientos sencillos como la postura de la plancha de yoga o más complicados. Esos videos ayudan especialmente si es la primera vez que realizas estos ejercicios. Puedes usar Fitocracy en la web o con el app gratuito para iOS y Android.

Monitores de actividad

Hay literalmente cientos de wearables que te pueden ayudar a monitorizar tus sesiones de fitness.

Los monitores de actividad son cada vez más inteligentes, precisos, fáciles de usar y (al menos en algunos casos) baratos. Casi todos estos monitores pueden monitorizar los pasos que das, la distancia que recorres, las calorías quemadas y lo que duermes. Una gran mayoría de ellos también miden el ritmo cardíaco y te muestran notificaciones de tu teléfono inteligente.

Sarah Tew/CNET

Además puedes establecer objetivos para animarte a caminar 10,000 pasos por día (o más). Un monitor de actividad es atractivo para alguien que quiera un poco de motivación extra para moverse. Recomiendo un Fitbit (ya sea un Charge 2, Flex 2 o Blaze) a causa de su aspecto social. El app, que tiene el mayor número de usuarios, te deja competir con amigos, familiares y otros en la cantidad de pasos semanales que recorre cada persona.

El Fitbit Charge 2 monitorizará tus pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, minutos de actividad, pisos subidos, ritmo cardíaco y horas de sueño. También puede mostrarte llamadas entrantes, mensajes de texto y alertas del calendario que vienen desde tu teléfono iPhone o Android.

monitorizará tus pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, minutos de actividad, pisos subidos, ritmo cardíaco y horas de sueño. También puede mostrarte llamadas entrantes, mensajes de texto y alertas del calendario que vienen desde tu teléfono iPhone o Android. El Fitbit Flex 2 es la pulsera a prueba de nado de la compañía. El Flex 2 puede medir pasos, distancia, calorías, minutos activos y sueño. No hay sensor para el corazón y no mide los pisos que subes. Además no tiene monitor y en lugar de eso lleva cinco pequeñas luces LED que te notifican acerca de llamadas, mensajes y alertas del calendario.

es la pulsera a prueba de nado de la compañía. El Flex 2 puede medir pasos, distancia, calorías, minutos activos y sueño. No hay sensor para el corazón y no mide los pisos que subes. Además no tiene monitor y en lugar de eso lleva cinco pequeñas luces LED que te notifican acerca de llamadas, mensajes y alertas del calendario. El Fitbit Blaze es la especie de reloj inteligente de la compañía. Puede mostrarte todas las notificaciones de un iPhone o Android pero no lleva ningún app en el teléfono en sí. En cuanto a sus funciones de monitorización, el Blaze puede medir pasos, distancia, calorías, minutos activo, pisos subidos, ritmo cardíaco y sueño.

Puedes probar el app de Fitbit (y empezar a competir con amigos) simplemente usando tu dispositivo iPhone o Android y el app de Fitbit, que monitorizará pasos, sueño y otras métricas sin necesidad de comprar un wearable.

Relojes para correr con GPS

Para los corredores, recomiendo un reloj con GPS, que te permite medir el ritmo y la distancia sin necesidad de usar tu teléfono. Estos son algunos de mis preferidos:

El Garmin Forerunner 235 es mi preferido actualmente. Te puede mostrar notificaciones de tu teléfono, monitorizar actividad diaria como pasos, distancia y calorías, y además incluye un sensor óptico para el ritmo cardíaco, junto a un chip GPS. Además lleva una función para monitorizar la velocidad de tus sesiones de ejercicio.

es mi preferido actualmente. Te puede mostrar notificaciones de tu teléfono, monitorizar actividad diaria como pasos, distancia y calorías, y además incluye un sensor óptico para el ritmo cardíaco, junto a un chip GPS. Además lleva una función para monitorizar la velocidad de tus sesiones de ejercicio. El Garmin Forerunner 735XT tiene todas las funciones del 235, pero además añade otros deportes como ciclismo, senderismo, natación, remo y más. Incluso lleva un modo triatlón que, con la simple presión de un botón, mide el tiempo de transición entre un deporte y otro.

tiene todas las funciones del 235, pero además añade otros deportes como ciclismo, senderismo, natación, remo y más. Incluso lleva un modo triatlón que, con la simple presión de un botón, mide el tiempo de transición entre un deporte y otro. El Garmin Vivoactive HR es bueno para aquella gente que quiera un reloj que pueda monitorizar múltiples deportes y actividades, pero no tiene previsto competir en un triatlón.

Muchos de estos relojes para correr incluyen funciones inteligentes que muestran notificaciones de tu teléfono en la muñeca. No son teléfonos inteligentes completos y no pueden integrar un app como Uber. Si prefieres un reloj inteligente, mira mejor un Apple Watch Series 2 o Apple Watch Series 2 Nike +.

Sarah Tew/CNET

Básculas inteligentes

Has oído hablar mucho de teléfonos inteligentes, relojes inteligentes e incluso hasta calcetines inteligentes. Pero, ¿sabías que también hay básculas inteligentes? Estas básculas, dependiendo del producto específico, calculan tu índice de masa corporal (BMI, por sus siglas en inglés), porcentaje de grasa corporal y peso. Puedes ver tu progresión a lo largo del tiempo en el app móvil de cada empresa.

James Martin/CNET

Si ya has invertido en un ecosistema, como Fitbit, deberías comprar la báscula de esa empresa para que todos tus dispositivos "hablen" los unos con los otros. Si no, Fitbit Aria, Withings Body Cardio y Garmin Connect son las mejores opciones.

La Fitbit Aria se sincroniza inalámbricamente con la web de Fitbit y su app móvil. Y también integra los dispositivos de vestir de la compañía, como el Charge 2 y Flex 2.

se sincroniza inalámbricamente con la web de Fitbit y su app móvil. Y también integra los dispositivos de vestir de la compañía, como el Charge 2 y Flex 2. La Body Cardio es capaz de medir tu ritmo cardíaco, la calidad del aire exterior y es compatible con apps como MyFitnessPal, RunKeeper y Endomondo, entre otras.

es capaz de medir tu ritmo cardíaco, la calidad del aire exterior y es compatible con apps como MyFitnessPal, RunKeeper y Endomondo, entre otras. Index Smart Scale de Garmin está diseñada para atletas y adictos a los datos. Además del peso, grasa corporal y BMI, puede medir la masa muscular, porcentaje de agua en cuerpo y masa ósea.

Encuentra gente parecida a ti en Internet

Las redes sociales y los foros de discusión pueden ayudarte a estar motivado y conectado con gente parecida a ti, además de enseñarte nuevas formas de estar en forma. Algunos de mis preferidos son /r/fitness y /r/running de Reddit, además de páginas web como Runner's World y los foros de Bodybuilding.com.

Este artículo se publicó originalmente en enero de 2014. Se ha actualizado con nuevas recomendaciones.