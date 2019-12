Tu teléfono puede salvarte la vida en una emergencia

Angela Lang/CNET

Puede ocurrir en solo una fracción de segundo: un momento todo está bien y luego un giro equivocado, una tormenta inesperada o un ruido fuerte en la habitación de al lado pueden ponerte en una situación de peligro. Ya sea que estés varado a un lado del camino durante una tormenta de nieve, atrapado en tu hogar debido a un huracán y las inundaciones posteriores, o en una situación en la que no puedes llamar al 911, recuerda que tienes en tu bolsillo una herramienta importante que puede salvarte la vida: tu teléfono.

Es muy fácil pensar en nuestros teléfonos únicamente como dispositivos de entretenimiento y comunicación, pero para muchos otros, desde policías hasta equipos de auxilio, son una herramienta fundamental en situaciones de emergencia.

A principios de este año, pudieron salvar la vida de un joven que, en medio de un ataque de asma, marcó el 911 desde su teléfono Android. A pesar de no poder comunicarse con el operador, se envió su ubicación a la central de llamadas y la ayuda llegó a tiempo. En 2017, un niño de 4 años salvó la vida de su madre al decirle a Siri que pidiera ayuda.

Estos ejemplos extremos destacan el papel que pueden desempeñar los teléfonos para prevenir la pérdida de vidas humanas en situaciones que están fuera de control. Es importante que entiendas cómo algunas configuraciones, aplicaciones y otras herramientas pueden ayudarte en estos casos. Y, como siempre, lo primero que debes hacer es informarte y estar preparado.

Hablamos con la Oficina del Sheriff del Condado de Pueblo (PCSO por sus siglas en inglés) en Colorado para pedir información y consejos sobre cómo nuestros teléfonos son a menudo la herramienta más importante que tenemos en casos de emergencia. Una que puede salvarte la vida.

Prepárate

Es imposible prever cada situación o predicamento en el que podrías encontrarte, pero puedes tomar algunas medidas que te permitirán estar preparado para lo que la vida te depare. Es una buena idea tener en todo momento una mochila lista con cosas como linternas, comida, herramientas y un botiquín de primeros auxilios. A continuación, te presentamos algunas recomendaciones generales que se aplican a casi todo tipo de situaciones de emergencia.

Ten a mano baterías portátiles

Como mínimo, ten a mano una batería portátil que te permita prolongar la duración de la batería de tu teléfono. Si vas a acampar y sabes que vas a estar alejado de una fuente de energía eléctrica durante un periodo prolongado, tiene sentido llevar más de una batería contigo. Dependiendo del modelo que elijas, estas deberían permitirte recargar completamente tu teléfono de tres a cuatro veces.

Amazon

Hay muchos modelos de baterías para Android y iPhone que caben en tu bolsillo o mochila y pesan menos de una libra (aproximadamente 450 gramos) cada uno. El punto en el que pusieron más énfasis en la PCSO cuando hablamos con ellos es que es fundamental que mantengas tu teléfono cargado y encendido.

Los servicios de emergencia pueden usar torres de telefonía celular cercanas para triangular tu ubicación, pero eso no es posible si tu teléfono se queda sin energía y se apaga. Ten una batería portátil en la guantera de tu automóvil o en tu mochila en todo momento.

Toma en cuenta que un entorno cálido puede reducir la vida útil de las baterías, por lo que debes revisarlas de manera regular para asegurarte de que estén en buenas condiciones y completamente cargadas.

O, si vives en un área que sufre desastres naturales con frecuencia, considera la opción de conseguir una fuente de energía más potente. Las estaciones o generadores de energía portátiles tienen aproximadamente el tamaño de un parlante pequeño y las puedes guardar debajo de un armario o en un escritorio de tu hogar.

Jason Cipriani/CNET

Mantén la estación de energía enchufada y siempre cargada. Si se corta el suministro eléctrico, este dispositivo te permitirá cargar tu teléfono o, si es necesario, mantener en funcionamiento una mininevera o un dispositivo médico durante unas horas, hasta que llegue la ayuda (por ejemplo, para conservar en frío insulina u otros medicamentos importantes).

La línea PowerHouse de Anker (US$300) y la HLS 290 de Jackery (US$350) tienen capacidades tres a cuatro veces mayores que las de una batería portátil pequeña, y pueden recargar completamente tu teléfono hasta 12 veces o funcionar con pequeños electrodomésticos por hasta cuatro horas. Y recuerda que tu teléfono durará más si desactivas las funciones que consumen su batería.

Comparte tu ubicación con amigos de confianza

En caso de que te pierdas, quedes inconsciente o desaparezcas, ese vital que tus amigos y familiares tengan la capacidad de encontrarte sin que ello requiera ninguna acción de tu parte. Apple y Google ofrecen servicios que permiten que solo aquellos en quienes confías plenamente puedan verificar tu paradero.

Si usas un iPhone, configura la aplicación Find My Friends. Esta permite que amigos o familiares aprobados por ti puedan conocer tu ubicación. Si no deseas otorgar acceso permanente a esta función, siempre puedes configurar un permiso temporal, pero toma en cuenta que en algunas situaciones es posible que no tengas ni el tiempo ni la capacidad para dar accesos temporales.

Si usas Android, Google Maps tiene una función para compartir tu ubicación que informa dónde te encuentras en ese momento e incluso muestra el nivel actual de la batería de tu teléfono a los contactos que tú elijas. También existen aplicaciones de seguimiento externas, como Glympse, que hacen lo mismo.

Ricky Arnold/NASA

Configura tus contactos de emergencia y tu información médica

Todos los teléfonos tienen incorporado algún tipo de función de contactos de emergencia o identificación médica, y los servicios de auxilio están entrenados para revisar el teléfono de la persona para conocer su información de contacto y cualquier problema médico importante que esta pueda tener, aun si el teléfono está bloqueado.

En iPhone, configura la función Medical ID (Identificación médica). Para ello, abre la aplicación Health (Salud), selecciona la pestaña Medical ID (Ficha médica) seguida de Edit (Editar) y activa Show When Locked (Mostrar en pant. bloq.). Ingresa toda tu información, así como a quién se debe contactar, y luego toca Done (Listo). En la pantalla de bloqueo de tu iPhone aparecerá un botón de Medical ID (Ficha médica) que permitirá a los servicios de emergencia acceder a toda tu información.

En Android, el proceso varía según la marca de teléfono que estés utilizando, pero, en general, deberías poder guardar tus datos de emergencia abriendo la aplicación de configuración, luego ingresando a la configuración del usuario y seleccionando Emergency Information (Información de emergencia). Una vez allí, ingresa tu información médica, así como cualquier contacto de emergencia.

En la parte inferior de la pantalla de bloqueo, verás un botón de "Emergencia" que mostrará tu información de salud y tus contactos de emergencia.

Geoffrey Morrison/CNET

Consejos para situaciones específicas

Ahora que ya cuentas con una fuente de energía de respaldo, un medio para que alguien te encuentre y una forma para que los servicios de emergencia te brinden la ayuda que requieres, echemos un vistazo a situaciones de emergencia más específicas.

Desastres naturales

Los tornados, inundaciones, terremotos y huracanes pueden devastar edificios y servicios públicos esenciales en tan solo unos minutos. El daño puede durar días o semanas, y dejar sin servicio a las redes eléctricas y las torres de telefonía celular.

Sea un evento inesperado o uno para el que hayas tenido tiempo de prepararte, he aquí algunos consejos para asegurarte de recibir ayuda:

Envía mensajes de texto en lugar de tratar de hacer llamadas telefónicas. Entre el daño a las torres de telefonía celular y a las redes de energía eléctrica, y el tráfico que deberán soportar estos servicios cuando los equipos de emergencia se centren en un área específica, recibir una llamada telefónica se volverá algo impredecible. Sin embargo, los mensajes de texto requieren mucho menos recursos de red y tienen más posibilidades de enviarse.



en lugar de tratar de hacer llamadas telefónicas. Entre el daño a las torres de telefonía celular y a las redes de energía eléctrica, y el tráfico que deberán soportar estos servicios cuando los equipos de emergencia se centren en un área específica, recibir una llamada telefónica se volverá algo impredecible. Sin embargo, los mensajes de texto requieren mucho menos recursos de red y tienen más posibilidades de enviarse. En CNET contamos con un resumen de aplicaciones y servicios específicos para desastres naturales

La App Store y la Play Store cuentan con una amplia variedad de opciones de aplicaciones de SOS que utilizan el flash de la cámara de tu teléfono para enviar un SOS en código Morse. Puedes utilizarlas si los equipos de rescate llegan de noche y deseas llamar su atención. Entre las disponibles están la app gratuita Flashlight & More para iPhone y Super-Bright LED Flashlight para Android.

Jason Cipriani/CNET

¿Perdido en la naturaleza?

Perderse o quedarse varado en medio de la naturaleza durante una excursión de senderismo o debido a una tormenta es una idea aterradora.

El hecho de que nuestros teléfonos rastreen y graben todos nuestros movimientos ha generado preocupaciones sobre nuestra privacidad, y con justa razón, pero dependiendo de la situación en la que te encuentres, la capacidad de tu teléfono para ubicarte podría salvarte la vida. Más importante aún, puedes usar la funcionalidad de GPS de tu teléfono incluso cuando está en modo avión.

Si estás organizando una excursión, instala una aplicación como GAIA GPS, que te permite descargar un mapa del área en la que estarás y luego utiliza el GPS de tu teléfono para localizarte. Probé esta aplicación en un iPhone XS Max y en un Pixel 3 XL y, en ocasiones, tardó unos 30 segundos en localizarme, pero la larga el GPS funcionó bien, aunque el teléfono estaba en modo avión.

Por otra parte, a menos que conozcas mucho sobre plantas, lo más probable es que no sepas cuáles puedes comer de manera segura si te encuentras en una situación extrema y necesitas alimentarte para sobrevivir. Tienes varias opciones para ello:

Descarga la aplicación de Wikipedia y guarda su anexo de plantas tóxicas para verlo sin conexión. No es la mejor solución, pero la lista tiene fotos y una breve descripción de las plantas que pueden ser peligrosas.

para verlo sin conexión. No es la mejor solución, pero la lista tiene fotos y una breve descripción de las plantas que pueden ser peligrosas. En teléfonos Android, Google Lens puede ayudarte a identificar plantas desconocidas si te encuentras en un área con recepción inalámbrica. Toma en cuenta que muchas plantas se parecen entre sí y tienen variedades similares que son potencialmente venenosas: Google Lens no es una herramienta botánica certificada y no se debe confiar ciegamente en ella. En especial te recomendamos evitar consumir setas o bayas silvestres. Sin embargo, esta app puede ser útil para obtener información general, por ejemplo, qué parte de una planta común es digerible, y sus enlaces internos conducen a información adicional. Toma en cuenta que Google Lens puede consumir tu batería.

puede ayudarte a identificar plantas desconocidas si te encuentras en un área con recepción inalámbrica. Toma en cuenta que muchas plantas se parecen entre sí y tienen variedades similares que son potencialmente venenosas: Google Lens no es una herramienta botánica certificada y no se debe confiar ciegamente en ella. En especial te recomendamos evitar consumir setas o bayas silvestres. Sin embargo, esta app puede ser útil para obtener información general, por ejemplo, qué parte de una planta común es digerible, y sus enlaces internos conducen a información adicional. Toma en cuenta que Google Lens puede consumir tu batería. Busca en la tienda de apps de tu teléfono otras aplicaciones más específicas. Por ejemplo, si escribes "Senderismo y plantas de Colorado" verás sugerencias de aplicaciones que incluyen información muy específica sobre esa región.

Recuerda conservar la batería de tu teléfono tanto como sea posible. Comienza por deshabilitar todas las aplicaciones y servicios que no te servirán para recibir ayuda. El uso del modo avión en un área donde no tienes cobertura celular evitará que tu teléfono busque señales constantemente y malgaste tus preciadas reservas de batería.

Sarah Tew/CNET

Ladrones o francotiradores

Si alguien ha ingresado a tu hogar o hay un francotirador cerca, lo primero que debes hacer es esconderte y desactivar todos los sonidos de tu teléfono. Los usuarios de Android pueden silenciar rápidamente su teléfono en el panel de configuración rápida, y los usuarios de iPhone pueden usar el interruptor de silencio.

Además, ve a la aplicación de configuración de tu teléfono y desactiva todo tipo de vibraciones, incluidas las del teclado y las táctiles; las vibraciones pueden escucharse, en especial si tu teléfono está apoyado sobre una superficie. Una vez hecho esto, utiliza mensajes de texto para alertar a alguien del exterior sobre lo que está sucediendo. La página web Ready.gov tiene más sugerencias (en inglés) para ayudarte a prepararte en caso haya un francotirador en las cercanías.

Dependiendo de dónde vivas, un mensaje de texto al servicio 911 puede ser una opción adicional. La FCC mantiene actualizada una hoja de cálculo con aquellas ciudades que admiten mensajes de texto para contactarte con el servicio 911. La lista se actualiza mensualmente. Si intentas utilizar esta función y no está disponible en tu área, recibirás un mensaje informándote que nadie ha recibido tu texto y que necesitas hacer una llamada. Si no es seguro hacerlo, envía un mensaje de texto a contactos confiables y reactivos para que hagan la llamada por ti.

Angela Lang/CNET

Los asistentes de voz también pueden ayudarte

Si te lastimas mientras trabajas en un proyecto de tu hogar, por ejemplo, o te cortas, te caes o te encuentras en una situación en la necesitas algún tipo de asistencia, respira hondo y recuerda que tu teléfono probablemente tenga un asistente de voz incorporado que puede llamar al 911 por ti. Los usuarios de iPhone deben decir: "Hey Siri, call 911" ("Oye, Siri, llama al 911"), mientras que los usuarios de Android pueden decir: "OK Google, call 911" ("OK Google, llama al 911").

Asegúrate de tener Hey Siri (Oye Siri) habilitado en tu iPhone ingresando a Settings (Configuración) > Siri > Listen for Hey Siri (Activar mediante "Oye Siri"). Si usas Android, mantén presionado el botón de inicio para que aparezca el Asistente de Google y dile "Setup Voice Match" ("Configurar Voice Match").

Si está en casa y tiene un Amazon Echo cerca, la asistente Alexa también puede pedir ayuda si tienes un Echo Connect, que permite a tu Echo hacer llamadas telefónicas por ti, incluso al 911.

Por supuesto, si cuentas con un Apple Watch Series 4, este tiene un sistema de detección de caídas incorporado que pedirá ayuda cuando detecte una caída y tú no reacciones, siempre y cuando lo hayas configurado.

Con suerte, nunca tendrás que aplicar ninguno de los consejos anteriores, al menos en una situación de emergencia. Pero si esto ocurre, trata de mantener la calma y recuerda que tienes un dispositivo muy poderoso en el bolsillo que puede ayudarte a superar situaciones horribles si lo utilizas correctamente.