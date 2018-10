Cómo usar Tiempo de pantalla en iOS 12 y controlar el consumo digital de tus hijos

Con iOS 12 llegó una función muy útil para cualquiera que quiera moderar su consumo digital. Tiempo de pantalla es una herramienta que además de darte estadísticas del tiempo que has pasado usando tu dispositivo con iOS 12, también te permite limitar tu consumo al establecer un horario de uso, por ejemplo.

La buena noticia para los padres de familia es que también puedes moderar y limitar el consumo digital de tus hijos, desde tu propio iPhone.

Primero, ve a Configuración y haz clic en Tiempo de pantalla (debajo de No Molestar y arriba de General). Ahí, lo primero que puedes hacer es ver las estadísticas de tu consumo digital: Haz clic en la barra de colores y pasarás a una pantalla que te muestra el tiempo que has usado tu dispositivo (horas y minutos), el tipo de actividades que has realizado (lectura, productividad, creatividad) y el tiempo que has pasado en cada app.

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Cuando vuelves a Tiempo de pantalla, verás una lista de las principales funciones debajo de la barra de colores:

Tiempo desactivado: Aquí puedes definir el horario que quieres que tu teléfono esté desactivado. Mueve el interruptor y elige el horario de inicio y la hora en que quieres que finalice el bloqueo. En ese tiempo tu dispositivo no te dejará usar ningún ap (con las excepciones que establezcas en la sección de Siempre permitidas).



Límites de apps: Aquí puedes establecer cuánto tiempo máximo quieres usar cada categoría de apps (juegos, redes sociales, creatividad, productividad, etc.) durante el día. Cuando alcances ese límite, esa categoría de apps quedará desactivada el resto del día.



Siempre permitidas: Estos son los apps que quieres que siempre estén disponibles y no se desactiven ni cuando alcance el límite esa categoría ni cuando llegue el inicio de Tiempo desactivado. Por defecto ya están preseleccionados los apps de Mensajes Facetime y otras, pero puedes elegir desactivar estas aplicaciones o proteger cualquier otra más.



Restricciones de contenido y privacidad: Aquí puedes restringir el tipo de contenido al que quieres estar expuesto (haz clic en Restricciones de contenido y elige entre Apto y Explícito en música, libros, noticas y muchas áreas más -- aunque no queda claro qué exactamente podrás ver). También sirve para bloquear el acceso de los apps a tus contactos, calendario, mapas y otra información personal para procurar tu privacidad.



Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Captura de pantalla por Gabriel Sama/CNET

Para los padres de familia, la buena noticia es que pueden bloquear, restringir y controlar exactamente las mismas acciones y contenidos en el dispositivo de sus hijos siempre y cuando estén unidos a través de la función de Compartir en familia. En Configuración, haz clic en tu nombre (hasta arriba) y selecciona Agregar familiar. Ahí le puedes enviar a esa persona una invitación a unirse a tu Familia de iOS a través de iMessage. También puedes crearle una cuenta de Apple ID a tus hijos menores de edad.

Una vez que hayas añadido a tu hijo o hija, verás su nombre en Tiempo de pantalla, hasta abajo. Cuando le des clic al nombre, te mostrará exactamente las mismas funciones y controles que de ofrece Tiempo de pantalla en tu teléfono, pero en este caso es para ajustar, controlar, moderar y restringir el uso de tus hijos.

Puedes, por ejemplo, establecer el horario de uso de dispositivos en Tiempo desactivado y establecer el tiempo máximo que quieres que usen un tipo de apps (de 0 minutos a 23 horas y 59 minutos). Si, por ejemplo, tu hijo usa demasiado Instagram o Snapchat, aquí puedes establecer un tiempo máximo de uso seleccionando la categoría Redes sociales; lo mismo para Juegos, por ejemplo.