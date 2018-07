Cómo usar Stacks en macOS Mojave para organizar tu escritorio

Me gusta pensar que mantengo ordenado el escritorio de mi computadora, pero de vez en cuando se vuelve un caos y me encuentro mirando un mar de imágenes en miniatura que inunda mi MacBook. Con macOS Mojave y su nueva función de Stacks, ahora cuento con una forma rápida y fácil de organizar mi escritorio.

Los Stacks o pilas de la Mac

La nueva función de Stacks de Mojave se encuentra a solamente un clic de distancia. Stacks toma todos los archivos desparramados por tu escritorio y los agrupa en pequeñas y organizadas pilas en el costado derecho de tu pantalla. Para usarla, haz clic derecho en tu escritorio y haz clic en Use Stacks.

Matt Elliott/CNET

Si te preocupa que Stacks esté ocultando un archivo que sabes puedes encontrar en tu caos, no te desesperes. Esto se debe a que puedes fácilmente revertir a la antigua visualización de tu escritorio. Sólo haz clic derecho de nuevo en el escritorio y haz clic en Use Stacks para quitar la selección.

Cómo organizar los Stacks

De forma predeterminada, Stacks organiza tus archivos por tipo de archivos (lo que macOS denomina Kind o clase). Esto significa que tus documentos de Word estarán en un solo grupo o pila, las imágenes en otra y los PDF en su propio grupo. Puedes, sin embargo, organizar los Stacks de forma distinta. Haz clic izquierdo en tu escritorio, apunta tu mouse a Group Stacks By (Agrupar las pilas por) y luego puedes seleccionar entre Date Last Modified (Fecha de última modificación), Date Added (Fecha en que se añadió), Date Modified (Fecha en que se modificó), Date Created (Fecha en que se creó) y Tags (Etiquetas). Si no usas la función de etiquetas, la función de Tags se avista como una buena forma de agrupar y descartar todos los archivos que no quieres en una sola pila, llamada apropiadamente No Tags (Sin etiqueta).

Cómo navegar los Stacks

Puedes navegar una pila al ver las imágenes en miniatura de los archivos contenidos dentro de la pila. Sin embargo, las imágenes en miniatura son muy pequeñas para ver de qué se trata el archivo, al menos eso es lo que ocurre en la pantalla Retina de mi MacBook Pro de 13 pulgadas. Para visualizar y navegar por un Stack, coloca el cursor sobre el Stack y desliza (ya sea vertical u horizontalmente) con dos o tres dedos. Si haces clic en el Stack, abrirás el archivo de la imagen en miniatura que estás viendo actualmente.

Cómo visualizar los Stacks

Haz clic en una pila y esta se expande para mostrarte las imágenes en miniatura de los archivos en pequeñas columnas. Luego, puedes hacer clic para abrir cualquier archivo que se encuentre en la pila, o puedes hacer clic en el Stack para cerrarlo.

