Cómo usar Sign in with Apple

Érika García / CNET

Sign in with Apple es una nueva forma para crear cuentas en servicios y páginas de Internet utilizando tan solo tu ID de Apple. Fue anunciado por la compañía durante su última WWDC y se ha hecho oficial con el lanzamiento de iOS 13 y iPadOS 13.

El servicio de registro se ha traducido al español como "Continúa con Apple" y algunas aplicaciones de terceros, como Pocket, el app para guardar y clasificar artículos o noticias de sitios Web, ya lo están implementando.

Poco a poco la función irá llegando a más apps independientes de Apple, pero ahora vamos a ver con el ejemplo de Pocket cómo puedes utilizarlo, ya que el proceso será idéntico con todas. Una vez que descargues la aplicación del App Store (en este caso Pocket), verás que entre las opciones habituales de registro rápido (Gmail, Facebook, etc) aparece una nueva opción llamada Sign in with Apple (o Continúa con Apple), con el icono de la compañía a su lado.

Pulsa sobre ella y verás que, una vez que has accedido mediante Face ID o Touch ID, podrás elegir si quieres compartir tu nombre y correo electrónico con el app o si por el contrario, quieres solicitar que Apple oculte tu email.

Érika García / CNET

Si eliges esta opción, Apple evitará el envío de spam a tu correo personal o de trabajo creando una dirección de correo electrónico desechable para ti que será gestionada por la compañía de la manzana. Apple te reenviaría al email que tengas asociado a tu Apple ID todos los correos enviados por el app de terceros que estén libre de spam y desechará el resto. Digamos que la compañía hace de filtro e intermediaria entre las aplicaciones y tú.

Una vez que has elegido la opción que quieres, pulsa "Continuar" y listo, ya te habrás registrado con Apple en el app.

Con este sistema, Apple pretende solucionar los actuales problemas de privacidad evitando que los usuarios entreguen su información real a los sitios Web y aplicaciones. Iniciar sesión con Apple también significa que tu Apple ID está protegido por el sistema de autenticación de dos factores, uno de los mejores métodos de reforzar la seguridad.