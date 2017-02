Cómo usar las nuevas moras en 'Pokémon Go'

Alina Bradford/CNET

El inmensamente popular juego Pokémon Go tiene algunas funciones nuevas, incluyendo dos nuevos tipos de berries o moras que puedes lanzar a los pequeños monstruos que estés intentando atrapar. Las moras nanab ralentizan los movimientos de un pokémon, mientras que las moras pinap duplican la candidad de dulces que obtienes en una captura. Aquí te decimos cómo sacarle el máximo provecho a ambos caramelos.

Moras nanab

No recomiendo reemplazar tus moras razz por unas nanab en cada pelea, ya que son nuevas. Tienen un lugar específico en la estrategia de caza.

Esta mora con forma de banana es mejor para quienes escapan a los tiros. Ralentiza al pokémon para que sea más fácil que tu bola le caiga y lo puedas capturar antes de que el pokémon tenga la oportunidad de burlarla.

Las moras razz, por el otro lado, se usan para prevenir que esos porfiados monstruos de bolsillo se salgan de tu bola. Así que si tienes un pokémon que se sigue escapando, sería inteligente usar una mora razz en lugar de una nanab.

Otro buen momento para usar la mora nanab es cuando estés enfrentándote a un pokémon que sea conocido por huir, como Abra, que tiene un porcentaje de huida del 99 por ciento. La mora puede hacer que atrapes al bicho antes de que éste salga corriendo.

Moras pinap

¿Duplicar el dulce? ¡Sí, por favor! Hay que usar esta mora todo el tiempo, ¿cierto? Bueno, básicamente tendrás que hacerlo, ya que esta mora con aspecto de piña solamente te da doble dulce si el tiro justo después de alimentar captura al pokémon. De manera que, o bien usas esta mora cada vez que haces un tiro, o simplemente cruzas los dedos para esperar a que el siguiente tiro lo atrape.

Sin embargo, te aconsejo no desperdiciar tus moras en cacerías comunes. El mejor momento para usar las moras pinap es cuando necesites justo unos cuantos dulces más para una evolución o si tengas un pokémon raro que quieras derribar. Guarda tus moras para esos momentos. Así, si el pokémon se pone caprichoso, podrás alimentarle con un pinap en cada lanzamiento.

¿Cómo recoges una mora?

Cuando aparece la pantalla de pelea, ahora hay un icono de una mora en la parte inferior izquierda de la pantalla. Toca en él y aparecerán las opciones de moras. Sus cantidades también aparecerán en una lista. Simplemente toca en la mora que quieras usar.

¿Puedes apilar moras?

¡Lo siento! Solamente puedes usar una mora en cada tiro. Si intentas apilarlas, una burbuja de advertencia roja aparece diciéndote que ya usaste el dulce. Así que tienes que tomar una decisión. ¿Necesitas duplicar el dulce o evitar que el pokémon salga huyendo? Después de todo, no obtendrás nada de dulce si el bicho logra escapar.

¿Qué pasa si olvido qué mora estoy usando?

Sí, a mí también se me olvida. Afortunadamente, la mora que está activa aparecerá justo al lado del CP del pokémon que estás intentando atrapar.

¿Y qué pasa si literalmente se me cae?

No te preocupes si tienes dedos de mantequilla; nos suele pasar a todos. Si se te cae tu pokébola y no da en el pokémon, el dulce sigue estando activo y tienes otra oportunidad. Si golpeas al monstruo y no entra en tu bola, perderás el dulce.

¿Ahora es más divertido atraparlos a todos?

Las nuevas moras sí que han agregado una nueva dimensión a Pokémon Go. Si bien no es el cambio más grande que los jugadores estaban esperando -- como intercambiar o batallar -- sí le agrega más estrategia al juego.