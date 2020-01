Cómo usar los AirPods con cualquier teléfono Android

Jason Cipriani/CNET

Para que los propietarios de teléfonos Android no se pongan celosos, con un poco de esfuerzo también pueden usar AirPods de Apple sin tener que cambiar a un iPhone. Para muchos, los AirPods y los AirPods Pro son el Santo Grial de los audífonos. Estos pequeños audífonos inalámbricos suenan bien, tienen una espectacular duración de batería y buena cancelación de ruido.

Necesitarás dar unos cuantos pasos extra para sincronizar los AirPods con tu teléfono Android, en comparación a como se sincronizan con un iPhone, pero seguirán funcionando los controles e incluso podrás instalar una aplicación para ver la vida de batería de tus AirPod, igual que como se haría con un iPhone y un iPad.

Aunque la experiencia no será idéntica, no será igual de completa como lo sería para un usuario de iPhone (no tendrás esta estrecha integración que hay con el chip H1 del iPhone), vale la pena hacerlo y no te perderás las mejores caracterísitcas de los AirPods.

Capturas de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Sincroniza los AirPods con tu teléfono Android



Cuando sincronices tus AirPods con un teléfono Android, no tendrás el elegante método de sincronización del iPhone con el que solo debes abrir el estuche de los audífonos y esperar que el hardware haga lo propio. En cambio, tendrás que buscar la configuración de Bluetooth de tu dispositivo.

1. Desliza hacia abajo tu pantalla para abrir el panel de configuraciones rápido, luego deja apretado el ícono de Bluetooth.

2. Dependiendo de qué teléfono tengas, deberás escoger Add new device o Pair new device (Agregar o Sincronizar un nuevo dispositivo).

3. Con los AirPods en el estuche cargador, abre el estuche.

4. En la parte trasera del estuche hay un botón pequeño. Apriétalo y mantenlo apretado hasta que la luz blanca empiece a parpadear.

5. Tus AirPods entonces aparecerán en el menú de sincronización de tu teléfono Android; elígelos y sigue las indicaciones del teléfono.

Con los AirPods conectados a tu teléfono Android, puedes usarlos como lo harías con cualquier otro audífono Bluetooth. Se conectarán automáticamente cuando se retiren del estuche y se desconectarán cuando los vuelvas a poner en el estuche.

Si tu teléfono Android es compatible con la carga inalámbrica inversa, podrás cargarlos en la parte posterior del teléfono. También se cargarán de forma inalámbrica mediante cualquier otra plataforma compatible con Qi o a través del cable Lightning de Apple.

Jason Cipriani/CNET

No tendrás algunas funciones

Naturalmente, si no usas los AirPods con un iPhone u otro dispositivo Apple, no podrás tener acceso a todas las funciones.

Por ejemplo, aún puedo controlar la reproducción en mis AirPods Pro de un teléfono Android apretando el tallo de cualquiera de los auriculares. Incluso puedo activar y desactivar la cancelación de ruido con un apretón prolongado en cualquier tallo. También se puede controlar la reproducción en AirPods estándar (no así en los Pro) con solo tocar un audífono.

Incluso hay aplicaciones de terceros que te permiten ver los niveles de batería con solo abrir el estuche junto a tu teléfono. Yo uso una aplicación llamada AirBattery y no he tenido ningún problema. Además, es gratis.

Óscar Gutiérrez/CNET

Una característica que perderás es la pausa automática y la reanudación, cuando te quitas uno de los AirPod y lo vuelvas a colocar en el oído. Es fácilmente una de mis características favoritas de los AirPods, y una que extraño mucho cuando los uso en un teléfono Android. La aplicación de terceros AirBattery dice que admite la pausa automática como una función beta, pero solo cuando estás reproduciendo música de Spotify —que yo no uso. La aplicación también te advierte que habilitar la función beta agotaría la batería del teléfono Android más rápidamente.

Además, no podrás activar el Google Assistant con los AirPods, como los usuarios de iPhone sí pueden hablar con Siri —por la simple razón de que Apple programó sus audífonos para que funcionen con su propio asistente virtual y no el de su competencia.

Los AirPods Pro son mis audífonos inalámbricos favoritos, por mucho. Sin embargo, hay muchos competidores que valen la pena. Tenemos una selección de alternativas a los AirPods Pro, además de una selección de audífonos inalámbricos de menos de US$100.