iPhone 11: Usa estos trucos de cámara para hacer mejores fotos

Óscar Gutiérrez/CNET

No importa cuál sea la línea de iPhone de Apple 2019 que compraste este año, el iPhone 11, iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max, sus mayores actualizaciones están en las cámaras.

Los tres modelos ahora tienen un sensor de cámara adicional en la parte posterior, elevando el recuento total de cámaras del iPhone 11 a dos, y de los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max a tres. Pero las mejoras no se detienen solo en el hardware. Todos los iPhone nuevos tienen capacidades de software ampliadas que hacen que las fotos sean lo suficientemente nítidas para competir incluso con las del campeón de las fotos con poca luz (de hecho, el modo nocturno del iPhone 11 nos deja boquiabiertos).

Afortunadamente, tomar fotos con los nuevos iPhones es tan fácil como siempre lo ha sido en los iPhone anteriores, pero puedes sacarle aún más provecho si sabes dónde buscar.

Configuraciones rápidas

La próxima vez que quieras tomar una foto grupal con tu iPhone y usar el temporizador incorporado, es posible que tengas dificultades para encontrar esa configuración, pues Apple movió la configuración alterna para cosas como el temporizador y los filtros porque, no se usan con tanta frecuencia. Personalmente, me gusta la apariencia limpia, pero en algún momento, seguramente necesitarás hacer un ajuste antes de tomar una foto.

Para ver todos los botones, toca la flechita que está en la parte superior de la pantalla si sostienes tu iPhone verticalmente. La flecha cambiará de dirección y revelará los diferentes controles (flash, fotos en vivo, relación de aspecto, temporizador y filtros) y vuelve a tocar el botón para ocultarlos una vez que hayas terminado. Alternativamente, también puedes deslizar el dedo por el visor para ver todos los controles.

Jason Cipriani/CNET

Saca jugo al modo nocturno

Usar el nuevo modo nocturno del iPhone 11 es algo en lo que realmente no tienes que pensar. Siempre que su iPhone determine que no hay suficiente luz disponible, el ícono del Modo nocturno (luce como una luna con unas pocas líneas a través de él) aparecerá junto al botón de flechita. Si es amarillo, eso significa que el Modo nocturno está activo.

El botón también mostrará un período de tiempo, como "1s" (un segundo) que indica cuánto tiempo tomará capturar la foto, lo que significa cuánto tiempo tendrás que permanecer quieto después de presionar el botón del obturador.

Jason Cipriani/CNET

Cuando hagas una foto en modo nocturno, no quedes a merced de tu iPhone. Puedes ajustar o desactivar el modo nocturno tocando el icono del modo nocturno y luego moviendo el control deslizante junto al botón del obturador. Ajústalo a 0 para desactivar el modo nocturno para la siguiente foto, o ajusta la cantidad de tiempo para aumentar o disminuir la cantidad de capturas de luz del modo nocturno.

Por ejemplo, si mueves el temporizador de 2 segundos a 9 segundos, entonces tu iPhone capturará una imagen general más brillante, a riesgo de sobreexposición. Por otro lado, si pasas de 5s a 1s, el resultado final probablemente será una foto más oscura.

Juega con el modo nocturno haciendo esos ajustes y diviértete haciendo esto.

Afina el zoom

La próxima vez que vayas a un concierto y quieras hacer una imagen más cercana de Taylor Swift, o si quieres asegurarte de capturar el adorable disfraz de tu hijo durante una obra de teatro en la escuela, aprovecha las tres cámaras de tu iPhone y sus respectivos niveles de zoom.

El iPhone 11 tiene una cámara ultra gran angular y una cámara panorámica. El iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max tienen las mismas dos cámaras, junto con una cámara de telefoto. Las tres cámaras son de 12 megapixeles cada una.

Independientemente del iPhone que tengas, la cámara principal es la cámara ancha o la opción etiquetada "1x" en la aplicación de la cámara. Si deseas cambiar entre cámaras, puedes tocar la opción de zoom, ya sea .5x o 2x. El visor de tu iPhone se acercará o alejará inmediatamente.

Jason Cipriani/CNET

Pero puedes ajustar hasta qué punto deseas hacer zoom, en cualquier dirección, presionando prolongadamente el nivel de zoom y luego arrastrando la herramienta de zoom. Puedes hacer zoom desde 0.5x hasta 10x usando la nueva ruedita de zoom.

Solo ten en cuenta que si seleccionas algo diferente a las tres cámaras fijas (0.5x, 1x, 2x), la calidad de tu foto puede verse afectada debido al zoom digital de la cámara, en lugar de usar las distancias focales fijas de las cámaras integradas.

Haz zoom en las fotos después de hacerlas

Los tres nuevos iPhone 11 tienen una cámara ultra gran angular que se puede usar para tomar fotos bastante dramáticas. Pero hay una función oculta que permite la cámara ultra ancha: se puede usar para alejar una foto que captura con los lentes anchos o teleobjetivos, después de haberla tomado.

En otras palabras, si estabas tomando una foto grupal, pero tomaste la foto sin que todos estuvieran a cuadro y no te diste cuenta hasta más tarde, puedes ingresar a la aplicación Fotos y usar la herramienta de recorte para alejar, haciendo que la persona esté de vuelta en la toma.

Jason Cipriani/CNET

Para usar esta función, deberás abrir la aplicación Configuración y seleccionar Cámara. Desplázate hacia abajo y activa Captura de fotos fuera de cuadro. Cualquier información que se capture fuera de cuadro que termines sin usar se eliminará después de 30 días.

Es verdad que, en este momento, esta característica es realmente confusa. Algunas fotos que he hecho muestran el ícono de estrella cuadrada, lo que indica que hay más información disponible fuera del marco, pero cuando trato de alejar la foto, no hay nada allí. Otras fotos, como la que se muestra arriba, tienen muchos más detalles.

No sé exactamente por qué ocurre esto, y podría ser un bug en iOS 13, pero me he puesto en contacto con Apple y agregaré más información una vez que la tenga.