5 consejos para usar tu iPad en la cocina

El iPad (US$311.00 en Amazon.com) puede ser una herramienta muy versátil dentro de tu cocina. Puede funcionar como libro de cocina, temporizador y convertidor de unidades. Pero para que puedas explotarla mejor, aquí te dejamos algunos consejos para hacer de tu iPad el mejor ayudante de cocina que puedas tener en estas fiestas decembrinas, o cualquier noche de la semana.

iPad, ¡no te duermas!



Es lo peor que te puede pasar: justo cuando estás en medio de la preparación de un platillo, tienes las manos embarradas de algún ingrediente y necesitas ver el siguiente paso de la receta, descubres que tu iPad se apagó. Sabemos que es una buena idea ––tanto por la duración de la batería como por privacidad–– que tu iPad se apague sola después de unos minutos inactiva, pero definitivamente es mejor que desactives el bloqueo automático para cuando vayas a pasar horas en tu cocina.

Matt Elliott/CNET

Para desactivar el bloqueo automático debes irte a la opción Configuración>Pantalla y brillo> Bloqueo automático y seleccionar Nunca. O bien, si te preocupa la vida de la batería o algunas miradas indiscretas, selecciona la opción 15 minutos.

Descarga un buen temporizador



iOS tiene un temporizador predeterminado, pero cuando estás preparando la cena de Navidad y tienes el pavo y las papas en el horno, las coles de Bruselas y una crema en la estufa, vas a necesitar más que un temporizador. Hay una serie de apps gratuitas para iPad que te ofrecen temporizadores múltiples. Yo uso la aplicación Timer+ porque me permite etiquetar cada uno de los temporizadores, así sé qué significa cada alarma cuando me avisa que un platillo terminó su cocción.

Matt Elliott/CNET

Mantén tu iPad limpia



No creo que necesites salir corriendo y comprar una funda nueva para tu iPad específicamente para que la uses en la cocina, pero tampoco la quieres tener sin ninguna protección en la barra, justo donde hay salpicaduras y derrames. Si no tienes un soporte para iPad o una funda con un soporte incorporado, puedes elegir la opción de 'Hazlo Tu Mismo" y convertir un gancho de ropa en un soporte para iPad. También he visto personas que usan una bolsa de plástico como protector de pantalla, ya que el plástico te permite usar la pantalla táctil, aunque creo que esa precaución es muy problemática. Yo prefiero sólo limpiar la pantalla junto con la barra de mi cocina después de lavar los platos.

Es mejor que seas cool



¿Cuál es la expresión que usan las abuelas? Si no puedes soportar el calor, aléjate de la cocina. La verdad a mi me preocupa más el calor que pueda dañar mi iPad que la grasa de la cocina. Parece obvio, pero lo diré de todos modos: no instales tu iPad junto a tu horno o estufa, sin importar qué tan conveniente es el lugar. Tu dispositivo debe estar alejado del calor y las llamas. Apple recomienda mantenerla a una temperatura de entre 32 y 95 grados Fahrenheit (0 a 35 grados Celsius).

Siri, la solucionadora



Siri puede ayudarte a mantener tu iPad limpia. Cuando estés cocinando y te preguntes cuántas cucharadas soperas hay en una taza, en lugar de buscarlo en internet, pregúntale a Siri. Sólo tienes que activar el comando "Oye Siri" (Configuraciones>Siri y Buscar>Activar mediante "Oye Siri") para que obtengas la respuesta sin necesidad de tocar tu iPad.