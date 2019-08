Cómo usar Google Docs sin conexión

Angela Lang/CNET

Guardar un documento de Google o Google Doc para trabajar en él sin conexión es útil si estás a punto de volar y la Wi-Fi en el avión es horrible o si necesitas trabajar sin las constantes distracciones de Internet. Configurar tus documentos de Google para que también estén disponibles sin conexión es un momento. Pero tendrás que usar el navegador de Google, Chrome.

Desafortunadamente, si usas Safari, Firefox u otro navegador nuevo, esto no funciona. Pero Chrome es fácil de instalar y no tendrás que cambiar por completo de navegador si no quieres.

Instala Chrome y la extensión sin conexión

Si usas un navegador diferente, tendrás que instalar Chrome antes de que puedas activar la opción de trabajo sin conexión. Descarga el instalador y sigue las instrucciones. Es un proceso que solo lleva unos minutos, dependiendo de tu conexión a Internet.

Con Chrome ya instalado, instala la extensión Documentos de Google sin conexión.

¿Qué se puede guardar para tener acceso a ello sin conexión?

Tendrás acceso a Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google.

Captura de pantalla por Jason Cipriani/CNET

Configura el modo sin conexión



Después de instalar Chrome y la extensión, sigue estos pasos:

Ve a Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones en Chrome. Solo necesitas visitar una de las tres páginas ya que la configuración se sincronizará con todos los otros servicios. Haz clic en el icono de menú que hay en la esquina superior izquierda y después de eso en Configuración. Activa la opción Sin conexión. Aparecerá un alerta en la parte inferior de la pantalla, informándote de que has configurado la sincronización sin conexión. Una vez hecho esto, otra alerta te informará de que la configuración se ha hecho con éxito.

Accede a tus documentos sin conexión



Basándose en la cantidad de almacenamiento que tengas disponible en tu computadora, Google descargará automáticamente algunos de los documentos más recientes para tener acceso a ellos sin conexión.

Si hay archivos concretos que quieras asegurarte de que estén siempre disponibles sin conexión, puedes ver tu lista de documentos en la página de acogida de Documentos, Hojas de cálculo o Presentaciones. Haz clic en el botón con tres puntos que hay a la derecha del documento, seguido de Disponible sin conexión. Aparecerá una marca de verificación junto al documento para informarte de que el archivo está disponible también sin conexión.

Puedes editar o trabajar en ese tipo de documentos de la misma forma en la que lo harías normalmente. Cuando vuelvas a estar conectado tus cambios se sincronizarán con tu cuenta de Google.