Cómo usar Google Assistant en modo traductor-intérprete

Si alguna vez has tratado de conversar con un amigo, familiar, cliente o compañero de trabajo que no habla tu idioma con fluidez, entonces sabes lo frustrante que puede ser una simple comunicación.

Sin embargo, no tiene que ser así. La Google Home Hub, las bocinas Google Home y todas las pantallas inteligentes que usan Google Assistant pueden funcionar como un traductor rápido y eficiente a través de su función de modo intérprete. Google Home Hub brinda la mejor experiencia porque tiene traducciones en pantalla en tiempo real. Puedes ver lo que dijiste en pantalla y cómo se interpreta en tiempo real.

Independientemente del dispositivo que utilices, las traducciones del modo de intérprete de Google Assistant son mucho mejores de lo que parece el traductor de Google, y mucho más rápidas para llegar a la traducción. Aquí te decimos cómo utilizar el modo de intérprete.

Para iniciar el modo de intérprete, solo di "OK, Google, activa el modo de intérprete". El asistente te preguntará qué idioma te gustaría usar.

Una vez que lo digas, oirás un ruidito. Eso significa que el asistente está escuchando y está listo para traducir. Habla como lo harías normalmente, deteniéndote cada par de oraciones para que el asistente se ponga al día y traduzca.

Desafortunadamente, no puedes usar el modo de intérprete mientras estás en una llamada con el mismo dispositivo. Entonces, si estás utilizando Google Home Hub para traducir, deberás usar tu teléfono para hacer la llamada y viceversa.

Hasta ahora, Google Home Hub puede traducir 26 idiomas diferentes. Aquí está la lista completa:

