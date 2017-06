Cómo usar la función 'No molestar mientras manejo' en iOS 11

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

El enviar mensajes de texto mientras manejas es fatal. Todos los sabemos, y aun así pocos conductores se pueden resistir al llamado de un nuevo mensaje. Qué mal que los teléfonos inteligentes no sean lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que estás manejando y puedas enviar respuestas automatizadas a tu nombre.

Google encaró el problema el año pasado con una versión actualizada de Android Auto. Y, ahora, con la llegada de iOS 11 (que ahora está en beta pública), Apple está haciendo de esta vital función de seguridad disponible para los dueños de un iPhone.

La función se llama No molestar mientras manejo. Esta función está integrada en los mismos ajustes de No molestar que previene que las llamadas y mensajes te interrumpan las reuniones o el sueño en las noches. Te contamos cómo configurar esta función.

(Nota del editor: Estos pasos están basados en la beta pública de iOS 11, y podrían cambiar un poco en la versión final del sistema operativo).

Puedes manejar, pero no enviar mensajes de texto

Lo primero que tienes que hacer es añadir No molestar mientras manejo al Centro de Control. Dirígete a Configuración > Centro de Control y luego dale un toque a Controles de personalización. Luego, dale un toque al signo de más en verde que se encuentra al lado de No molestar mientras manejo. Ahora puedes activar o desactivar la función con el interruptor al deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla para acceder el Centro de Control. (Esta función está representado por un icono de carro).

Ahora, tienes que decidir cuándo se debe activar esta función; este ajuste se accede yendo a Configuración > No molestar (desliza hasta la parte inferior de la pantalla). iOS ofrece tres opciones:

Automático: La versión "inteligente" de la función detecta cuando estás manejando, y bloquea automáticamente las notificaciones y envía el mensaje de respuesta automática. El único problema con esta opción es que si vas, por ejemplo, en un autobús o en un tren, o eres el pasajero de un auto. Tendrás que recordarte de desactivar la función para que puedas recibir mensajes.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Mientras estés conectado al Bluetooth del carro: Si el estéreo de tu carro tiene conexión Bluetooth, esta es la opción ideal, y la función de No molestar mientras manejo no se afectará por el movimiento, y se activará solamente cuando tu teléfono esté conectado a tu carro.

Manualmente: Si las anteriores opciones son inconvenientes por alguna razón, esta opción te permite activar o desactivar la función siempre y cuando lo necesites.

Respuesta automática desde el carro

La función No molestar mientas manejo tiene dos ajustes que te interesará conocer. Primero, está el mensaje de respuesta automática que se envía cuando alguien está tratando de enviarte un mensaje. De forma predeterminada, el mensaje dice: "Estoy manejando con la función No molestar mientras manejo activada. Leeré tu mensaje cuando llegue a donde voy". Pero tienes la opción de personalizar este mensaje.

Los que reciban el mensaje obtendrán un segundo mensaje: Si se trata de un tema urgente, pueden contestar con la palabra "urgente" para obviar el bloqueo de notificaciones.

Finalmente, al darle un toque a Auto Reply To (Responder automáticamente a), puedes seleccionar quiénes obtienen estas respuestas: nadie, contactos recientes, favoritos o todos los contactos.

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Los problemas de la beta

En mi iPhone 5S, No molestar mientras manejo funcionó como se dice, con una sola excepción: no cuento con Automáticamente en la lista de opciones activadas. Si te has topado con un problema similar, hazme saber en la sección de comentarios qué modelo de iPhone utilizas.

Claro, esta es una versión beta pública, por lo que se espera que hayan fallos. Pero estoy muy feliz de ver esta función, y espero que Apple lo use como una plataforma para desarrollar un modo completo de carro.