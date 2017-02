WhatsApp

Anunciados a principios de semana, los Estados de WhatsApp están llegando a los usuarios a partir de este miércoles y a los usuarios de iOS, Android y Windows -- sólo en la aplicación móvil.

Como pasa con cualquier otro servicio, plataforma o red social nueva, los Estados de WhatsApp tienen su complejidad. Sin embargo, acá en CNET en Español tenemos esta guía para ayudarte a sacarle provecho e impedir que tus publicaciones en los Estados de WhatsApp no lleguen a ojos extraños.

1. Descarga la versión más nueva de WhatsApp

Como siempre, lo más recomendable es actualizar la aplicación, aunque parece que esta nueva función se trata de una actualización desde los servidores de WhatsApp, lo que quiere decir que no es obligatoria una actualización en el app, pues WhatsApp se encarga de todo.

De cualquier forma, aquí tienes los enlaces para descargar WhatsApp en iOS, WhatsApp en Android y WhatsApp en Windows.

Si aún no te aparece, te sugiero que cierres el app (no sólo minimizar, sino cerrar el proceso del app por completo --en el multitasking--) y vuelvas a abrir el app. A mí con eso me funcionó.

2. Configura la privacidad de los Estados en WhatsApp

Agrandar Imagen Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Como siempre, la privacidad es el punto más importante, y a pesar de que WhatsApp confirma que la publicación de Estados está cifrado (al igual que el resto de la comunicación en el app), estos pasos sirven para asegurarte de que tu contenido sea visto sólo por la gente que quieras que lo vea.

Para ir a estos cambios ve a Estados > Privacidad. Ahí, aparecen tres opciones: Mis contactos --que es para hacer que todos tus Estados sean vistos por todos tus contactos--, Mis contactos, excepto... --para seleccionar individualmente los contactos que no podrán ver tus Estados-- y Sólo compartir con... --para seleccionar los contactos que sí pueden verlos.

Cuando hagas cambios en estos ajustes, los nuevos cambios en privacidad serán sólo para los Estados que se publican después de aplicados -- no antes. También, ten en cuenta que este cambio aplica para todas tus publicaciones; si quieres editar la privacidad en cada publicación, eso lo haces antes de publicar un nuevo Estado (algo que explicamos más abajo).

3. Cómo publicar un Estado en WhatsApp

Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Ahora que ya tienes el control de tu privacidad, vamos a la parte en la que publicas Estados.

Para hacer esto, hay varias formas. La más sencilla es ir a la pestaña Estados y dar clic en el icono de la esquina superior derecha. En la foto de arriba las capturas te van guiando en el proceso. Recuerda que puedes editar tus publicaciones para agregar texto, rayones digitales, GIFs y hasta emojis.

El segundo modo para publicar es desde el icono de cámara, ubicado en la parte inferior junto al resto de las pestañas. Al hacerlo, se abre automáticamente la ventana para capturar una foto o video, junto con las opciones de edición.

La diferencia es que con la segunda opción, tienes la opción de enviar la foto (o video) a un contacto específico y dentro de una conversación, o enviar la publicación a tus Estados.

4.Quién ve mis estados en WhatsApp

Capturas de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Como los Estados de WhatsApp son una calca de Snapchat, acá también puedes ver las personas que ven tus publicaciones -- algo que es muy sencillo de hacer.

En la pestaña de Estados, ve a los tres puntitos a un lado de tus publicaciones, al hacerlo, aparecerán tus publicaciones desplegadas en lista y por orden ascendente y cronológico. En esa vista, puedes ver cuántas personas vieron tus Estados -- pero no quiénes.

Para ver nombre (y apellido), haz clic en cualquiera de las publicaciones y se verá tu foto o video en pantalla completa, con un contador en la parte inferior. Haz clic sobre él y aparecerá una lista con los nombres de las personas que han visto tu publicación y a qué hora la vieron.

5. Cómo contestar a Estados en WhatsApp

Cuando veas el Estado de uno de tus contactos, ¡puedes responder a ellos! Al más puro estilo de Snapchat, y, pues sí, de Instagram, Facebook, Messenger...

Para responder, sólo abre una publicación de tus amigos y haz clic en la parte inferior donde aparece la opción Responder. Por ahora sólo funcionan las respuestas con texto y foto o video.

6. ¡Capturas de pantalla!

Dale vuelo a la hilacha... WhatsApp no manda notificaciones cuando hagas una captura de pantalla en WhatsApp, como sí lo hace Snapchat (e Instagram estaría en planes de hacerlo).

7. ¿Y los filtros?

Snapchat e Instagram tienen filtros... pero WhatsApp, no. La compañía dijo a CNET en Español que por ahora no habrá estos filtros que te pueden hacer más atractivo o ponerte arcoiris en la boca. Quizá en un futuro...

8. GIFs y videos de hasta 45 segundos

A diferencia de otras plataformas, los Estados en WhatsApp puede enviar videos de hasta 45 segundos de duración y... ¡GIFs!

¿Qué más quieres?