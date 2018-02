Cómo usar el modo invitado en tu teléfono Android

Juan Garzón/CNET

"¡No seas chismoso!", eso es lo que solía decirles a mis amigos que me pedían prestado el teléfono. Inevitablemente acababan viendo mis fotos o ponían un comentario tonto en mi Facebook. Pero puedes evitar este tipo de intrusión escogiendo un modo invitado o un modo de privacidad en tu teléfono Android.

Cómo usar el modo invitado

No todos los teléfonos Android tienen capacidad de modo para invitados. Algunos de los que sí pueden son el Pixel y el Nexus. Básicamente, el modo está disponible para teléfonos Android con Lollipop 5.0 y posterior.

Aquí está el método para hacerlo en el Pixel 2. Ve a Ajustes > Usuarios y cuentas > Usuarios > Invitados. Una vez ahí, puedes agregar un perfil presionando Agregar usuario > OK > OK. Una vez has agregado el modo de invitado, puedes pasar a este modo abriendo el menú de notificaciones, presionando el icono de una cabeza humana (búscalo por fecha) y seleccionando el invitado.

Para instalar un modo de invitado con el OnePlus 5T, presiona el icono de usuario (la persona dentro del círculo) > Añadir invitado. Ahora tu amigo puede usar tu teléfono sin mirar tus cosas.

Cuando tu amigo haya terminado de usar tu teléfono, presiona el icono de usuario > Quitar invitado > Quitar.

Si una misma persona toma prestado tu teléfono una y otra vez -- y a esa persona no le importa que su información esté en tu teléfono -- puedes dejar la cuenta de invitado y cambiar entre una y la otra usando el icono de usuario. Necesitarás escribir tu contraseña o poner tu huella digital para acceder a tus cosas. La próxima vez que tu amigo use tu teléfono, simplemente presiona el icono de usuario > Icono de usuario invitado > Continuar.

Activa el modo de privacidad

Si tu teléfono no tiene modo invitado o lleva un sistema operativo anterior a 5.0 Lollipop, no te desesperes. Otros teléfonos vienen con un modo de privacidad que puede esconder tus secretos.

En algunos teléfonos puedes ir a Ajustes > Seguridad y privacidad > Espacio privado. Entonces activa el modo privado. Para escoger qué archivos hacer privados, ve a tus archivos, selecciona aquellos que quieras esconder, presiona Más y selecciona Mover a privado. Tus archivos se encontrarán sólo si a tu carpeta preferida no se puede acceder sin la contraseña de tu teléfono.

Otros teléfonos Android, como el Galaxy X, lo hacen de forma diferente. Ve a Ajustes > Pantalla bloqueada y seguridad > Carpeta segura. Después de eso, selecciona un tipo de candado que protegerá tu carpeta. Presiona Añadir apps o Añadir archivos para poner cosas en tu carpeta. De esa forma nadie puede mirar tus cosas sin tu huella digital, candado o contraseña.