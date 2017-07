Cómo usar el app Backup and Sync de Google

El nuevo app Backup and Sync de Google sustituye los apps de Drive y Photos (Fotos) para computadoras Windows y Macs. Puedes usar este nuevo app para respaldar los contenidos de tu computadora entera -- o solamente de carpetas específicas.

Configura el app

Primero, descarga el app desde la página de Google Drive o desde la página de Google Photos. De todas formas, es el mismo app.

Ahora, abre el app, regístrate con tu cuenta de Google y elige las carpetas que quieras respaldar constantemente en tu Google Drive. Para fotos, tendrás dos opciones: alta calidad o calidad original. Alta calidad comprime las fotos que sean más grandes de 16 megapixeles y los videos con una resolución mayor a 1,080p, aunque estos archivos comprimidos no contarán en tu límite de datos. Google Drive te da 15GB gratis y después de eso tienes que pagar. O puedes obtener 100GB por US$19.99 al año, o 1TB por US$99.99 al año.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

También, puedes seleccionar Subir videos o fotos a Google Fotos (Upload photos and videos to Google Photos). Selecciona esta opción si quieres guardar todas las fotos en tu computadora también en Google Fotos.

Yo no elegí esta opción porque ya tengo el respaldo automático móvil para Google Fotos para respaldar todas las fotos que tengo en mi iPhone y no quiero todas las fotos viejas de mi Mac que saturen mi cuenta de Google Fotos. Solamente quiero que las fotos en mi Mac se respalden de forma segura en mi Google Drive, pero no tengo la necesidad de tenerlas también en Fotos.

Ahora, selecciona OK y el app Backup and Sync comenzará a cargar tus materiales.

Puedes sincronizar en dos vías

Backup and Sync no solamente sincroniza las carpetas con tu Google Drive. También puede sincronizar las carpetas que tengas en Drive con tu computadora, para que puedas accederlas cuando no estés conectado a Internet. Puedes elegir descargar y sincronizar todas tus carpetas en My Drive en tu Google Drive, o seleccionar carpetas específicas.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Establece una regla para borrar

Después de configurar Backup and Sync y terminar tus cargas y descargas iniciales, en las Preferencias del app verás un área marcada como Remover artículos (Removing Items). Ahí puedes elegir cómo quieres que Drive reaccione cuando borras un archivo en tu computadora. Por defecto te preguntará si quieres borrarlo en todas partes -- incluyendo Drive -- o también puedes elegir que borre archivos en tu Drive sin preguntarte antes, o que guarde los archivos ahí cuando los borras de tu computadora.

Nueva carpeta llamada Computadoras en tu Google Drive

Las carpetas que has seleccionado en Backup and Sync aparecerán en una nueva carpeta llamada Computadoras en Google Drive. Ahí verás todas las computadoras en las que tengas Backup and Sync. Haz clic sobre una computadora y verás la lista de carpetas que has elegido respaldar.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Google tiene que monitorizar constantemente tus carpetas, porque los cambios a los archivos se muestran inmediatamente. Cuando hice un cambio a un archivo en mi Mac, el archivo sincronizado en Google Drive ya mostraba el cambio cuando fui a hacerle clic para asegurarme de que sí, en efecto, se había realizado el cambio.

No es una herramienta de restauración

Backup and Sync es una gran herramienta para conservar copias de respaldo de tus archivos importantes en la nube. Sin embargo, no es un reemplazo para una herramienta de restauración. Si tu computadora se avería, no podrás usar Backup and Sync para restaurar tu sistema operativo.

Así que, conserva cualquier herramienta de restauración que estés utilizando para respaldar tu computadora y considera a Backup and Sync como un reemplazo sencillo y básico de Google Drive y Google Fotos. O sea, ya no necesitarás de dos apps distintos para crear respaldos en la nube de tus fotos y de tus archivos.

Y la mejor parte es que no necesitas arrastrar manualmente los archivos a Google Drive para crear esos respaldos en la nube. Sólo tienes que dirigir a Google a las carpetas en tu computadora que quieras que respalde de manera continua.