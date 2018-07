Cómo usar Continuidad de Cámara en macOS Mojave

La Continuidad de Cámara le permite a los usuarios de Mac tomar una foto o escanear un documento con su iPhone y que la imagen o archivos se inserte inmediatamente en lo que están haciendo en sus Mac.

La Continuidad de Cámara requiere tanto de macOS Mojave como de iOS 12; ambos sistemas operativos están aún en versión beta. Se espera que las versiones finales de cada sistema operativo salgan este otoño.

Cómo comenzar con Continuidad de Cámara

Para utilizar esta función, tienes que ingresar con el mismo Apple ID a tu Mac y iPhone. Ambos dispositivos tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi con el Bluetooth activado. Y, como los desarrolladores externos tienen que lanzar actualizaciones a Mojave, la Continuidad de Cámara funciona actualmente solo con los apps propios de Apple.

O, mejor dicho, con algunos de los apps propios de Apple. Logré que funcionara con Mail, Notes y Pages, pero no con Finder, Keynote o Numbers. Y funcionó solamente cuando tenía mi iPhone desbloqueado ante de iniciar la toma de fotos o el escaneo de documentos en mi MacBook.

Así que, con mi iPhone desbloqueado, le hice clic derecho a un documento en Notes o Pages o en el cuerpo del correo electrónico en Mail, y seleccioné Take Photo (Tomar foto) o Scan Documents (Escanear documentos).

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

La opción Take Photo abrió el app de Cámara en mi iPhone. Tomé la foto y luego pude tocar Retake para tomar la foto de nuevo o Use Photo (Usar foto) para insertarla en mi documento de Note o Pages o en un mensaje de correo electrónico en Mail. En tu Mac, aparecerá un espacio en el documento mientras tomas una foto o escaneas un documento.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

La opción de Scan Documents abre el app de cámara y encontrará los bordes de un recibo o un documento y creará un escaneo que se guarda en formato PDF. Puedes escanear varias páginas en un solo PDF con Continuidad de Cámara.

Donde no funciona Continuidad de Cámara

No tuve suerte al usar Continuidad de Cámara en Finder, Keynote o Numbers. Con estos apps, no pude encontrar un menú de clic derecho que incluyera las opciones Take Photo o Scan Documents. Hay, sin embargo, una forma de usar la Continuidad de Cámara desde el menú de Editar. Fui a Edit (Editar) > Insert From iPhone (Insertar del iPhone) y encontré allí las opciones. Sin embargo, estas opciones no estaban activadas.

En otras ocasiones con Mail, Note y Pages, no pude lograr que mi iPhone reaccionara y se me informó que el servicio no estaba disponible.

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

El escaneo de varias páginas funcionó con Mail pero solamente la primera página del escaneo se mostró en Notes.

La Continuidad de Cámara promete ahorrarte mucho tiempo si acostumbras a enviar recibos por email para realizar reportes de gastos o escaneas con frecuencia recetas para guardarlas en una carpeta de tu Mac. Actualizaré este artículo a medida que Continuidad de Cámara se siga desarrollando y nos acerquemos al lanzamiento oficial de macOS Mojave y iOS 12.