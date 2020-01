Cómo usar Byte para hacer videos cortos

Byte

Si eres de los que echan de menos Vine, ahora tienes una nueva opción: Byte, un app que te permite hacer videos en loop de 6 segundos.

Para comenzar a utilizar este app lo primero que debes hacer es descargar la versión compatible el sistema operativo de tu teléfono. Una vez descargada e instalada, debes iniciar sesión en la aplicación usando tu cuenta de Google o tu cuenta de Apple si tienes un iPhone. La aplicación no ofrece la opción de registro manual mediante usuario y contraseña.

A continuación, debes crear tu cuenta. Para ello introduce el nombre de usuario con el que quieras que se te conozca y si la aplicación indica que está disponible pulsa sobre "Sing me up". Esto te llevará a un siguiente paso en el que podrás subir una foto de perfil, aunque puedes saltar ese paso y hacerlo más adelante.

Érika García / CNET

Una vez que tu cuenta ha sido creada, llega el momento de hacer tu primer video corto, para ello pulsa sobre el icono del círculo ubicado en la parte inferior de la pantalla. Para crear contenido puedes grabar desde el app o subir un video desde la galería de tu teléfono. Para grabarlo directamente desde el app debes pulsar prolongadamente sobre el icono del círculo y cortarlo cuando quieras o esperar a que finalice. Ten en cuenta que los videos en Byte tienen una duración máxima de seis segundos.

Si quieres subir un video que ya tienes en tu galería, pulsa sobre el símbolo (+) y elige el que quieras, pero tendrás que recortar el tramo que consideres para que no exceda en su duración. Hasta aquí es todo lo que tienes que saber para subir tus videos y como ves, es muy sencillo.

El resto del menú de la aplicación es bastante simple también. En el icono de la lupa podrás buscar usuarios por su nombre y también acceder a contenido popular o recomendado para ti. Para seguir a un usuario tan solo pulsa sobre su foto de perfil para acceder a su cuenta y pulsa "Follow". El contenido de los usuarios que sigas podrás verlo pulsando sobre el icono de la casa.

Érika García / CNET

En el icono del rayo puedes consultar toda la actividad de tu perfil como nuevos seguidores o "me gusta" recibidos. Por último, el icono de la personita es el que te muestra tu perfil con todos los videos que has ido subiendo. Una cosa curiosa es que, a diferencia de casi todas las redes sociales, Byte no muestra el número de seguidores ni de seguidos en los perfiles de los usuarios. Para conocer tus estadísticas debes ir a los ajustes y pulsar en "View my stats", donde solo tú podrás ver cuántos seguidores tienes, los loops de tus videos (cuántas veces se han reproducido) y cuántos loops que has visto.

Byte hizo su debut el 25 de enero, por lo que es pronto para saber si podrá sustituir a Vine o si será capaz de alcanzar a su potente rival, TikTok.