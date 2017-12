Cómo usar 1Password para recibir códigos de autenticación de dos pasos

1Password es un app creado para mantener seguras tus cuentas en línea. El primer paso para asegurar una cuenta es usar una clave fuerte. El segundo es recordar la clave.

Es fácil crear una clave que uno cree que sea robusta y que podamos recordar, y entonces usarla en varios sitios y servicios. Pero eso no es seguro. Si una cuenta cae, todas caen.

Otro paso para asegurar tus cuentas en línea es activar la autenticación de dos factores. Es un nivel adicional de seguridad que te exige escribir primeramente la información correcta para entrar a la cuenta, y entonces un código de seis números que te envían por mensaje de texto a tu teléfono o al que se acceden a través de un Google Authenticator.

1Password siempre ha sido conveniente para recordar las claves difíciles, pero no tanto porque había que instalar otro app o depender de mensajes de texto (lo que exige que tengas señal celular siempre que vayas a acceder a una cuenta) para recibir claves únicas.

Para los que están suscritos al servicio de 1Password, o los que pagan por acceso a las prestaciones de 1Password Pro en iOS o Android, tienes acceso a prestaciones adicionales como la habilidad de agregar una clave única.

Sin embargo, para usarla tienes que entrar a las cuentas para las que tienes activada la autenticación doble y cambiar el método que usas para recibir los códigos.

Lo mismo se aplica a cambiar tu configuración a otro app. Para ello necesitas tener una ventana del navegador abierta en una computadora y estar en sesión en la respectiva página de configuración de cada servicio antes de poderte cambiar a 1Password.

Captura de pantalla de Jason Cipriani/CNET

Para establecer el proceso en tu teléfono, abre 1Password y encuentra la cuenta que quieres configurar. Selecciónala tocando el botón Editar en el extremo superior derecho.

Baja hasta que encuentres la nueva sección con la etiqueta Add new one time password (Agregar clave única nueva) y tócala. Entones, toca el icono del código QR para escanear el que se muestra en tu computadora y oprime Done.

Sigue el resto de las instrucciones en la ventana del navegador para finalizar el proceso. Así las cosas, cada vez que inicies sesión en el servicio y necesitas un código, puedes encontrarlo yendo a la cuenta en cuestión en 1Password en vez de tener que abrir otro app. O, si estás usando 1Password en tu computadora, el programa copia automáticamente la clave única cuando escribes tus credenciales.