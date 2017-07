7 maneras de trabajar mejor con Windows 10

Windows 10 tiene un puñado de prestaciones que quizás no conozcas pero que te pueden facilitar el hacer varias cosas a la vez. Aprende con estos tips a manejar mejor varias ventanas y apps a la vez.

Snap Assist

Si estás cansado de cambiar de una venta abierta a otra, ¿por qué no usar todo el espacio de la pantalla y trabajar con dos una al lado de la otra? Para ello solamente tienes que arrastrar una ventana a cualquiera de los dos bordes laterales de la pantalla, que entonces se ajusta a ese lado y ocupa la mitad del espacio. Snap Assist entonces te muestra las ventanas recientes a pequeña escala en la otra mitad de la pantalla, lo que te facilita escoger una para llenar la otra mitad del espacio.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Corner Snap

Arrastra una ventana a una de las cuatro esquinas de la pantalla para fijarla en una cuarta parte del espacio, lo que te deja tres cuadrantes vacíos para colocar otras ventanas. Corner Snap es particularmente útil en pantalla grandes, donde hay espacio suficiente para desplegar cuatro ventanas.

Task View

MacOS tiene Mission Control y Windows 10 tiene Task View. Las dos permiten ver todas las aplicaciones abiertas, de manera que puedes cambiar rápidamente de aplicación sin tener que buscar mucho. Para activar Task View tienes dos opciones: puedes hacer clic en el botón de Task View de la barra de tareas (está a la derecha de la barra de búsquedas) y tiene un icono con dos rectángulos sobreimpuestos). O puedes usar la combinación de teclas Windows key + Tab.

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Escritorios virtuales

Si Corner Snap es muy útil en las pantallas grandes, donde tienes espacio para desplegar cuatro ventanas y usarlas con efectividad, entonces los escritorios virtuales son excelentes para pantallas más pequeñas donde no tienes el espacio suficiente para tener abiertas más de una o dos aplicaciones. Puedes crear un escritorio virtual abriendo Task View y haciendo clic en el botón New desktop (nuevo escritorio) en la esquina inferior derecha. Se puede cambiar entre escritorios virtuales desde el Task View o usando los atajos de teclado Windows Key + Ctrl + Left Arrow y Windows Key + Ctrl + Right Arrow.

Anclar apps a la barra de tareas

Windows 10 arranca con un puñado de aplicaciones en la barra de tareas, pero puedes agregar otras. Cuando un app está activo, haces clic en su icono en la barra de tareas y selecciones Pin to taskbar. (Puedes eliminar apps ancladas haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre icono y escoges Unpin from taskbar).

Ver contenido de ventanas inactivas

Esta función te permite deslizar hacia arriba o hacia abajo el contenido de una ventana sin que tenga que ser la que está activa. Es muy útil si estás escribiendo un correo electrónico o mirando algún material de referencia en otra ventana. Puedes mantener directamente en el centro la ventana en la que estás escribiendo y sencillamente pasar el cursor sobre otra y ver el contenido, si tienes la función activada. Para ello, ve a to Settings > Devices > Mouse y activa Scroll inactive windows when I hover over them (Activar ventana inactiva cuando le paso el ratón por encima).

Captura de pantalla de Matt Elliott/CNET

Mini reproductor de video

Para esta función tienes que ejecutar la actualización Creators Update de Windows 10. Si necesitas mantenerte atento a una llamada por Skype o ver una película o programa mientras trabajas, puedes hacerlo con un mini reproductor que está siempre activo. En este momento, este mini reproductor está disponible sólo con los apps Movies & TV y Skype. El botón Play in mini view está junto al botón de pantalla completa en la esquina inferior derecha del app Movies & TV. Puedes modificar el tamaño del reproductor y arrastrarlo para colocarlo en la posición que quieras en la pantalla.

