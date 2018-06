Cómo tomar fotos en modo retrato en casi cualquier iPhone

Si no tienes un iPhone X o un gran, enorme iPhone 7 Plus u 8 Plus, entonces la mayor queja sobre tu iPhone actual es probablemente su incapacidad para capturar fotografías en modo retrato con los fondos frescos, artísticos y suavizados. Por ello, ha surgido una industria artesanal de apps para lograr ese efecto de profundidad de campo que tiene el modo retrato, pero no necesitas instalar un nuevo app para obtener el modo retrato. Si estás entre las legiones que usan Instagram, entonces ya puedes tomar fotos en este formato.

Focus de Instagram

Instagram tiene una versión del Modo Retrato que se llama Focus. Ha existido por más de un mes, pero es posible que no la hayas visto porque no lo encontrarás en el modo regular de Foto que se encuentra entre la Biblioteca y el Video en las opciones para crear una publicación. En cambio, se esconde en el formato de Historias de Instagram. Pero no te preocupes, puedes tomarte una foto en el Modo Focus y guardarla para compartirla como mejor te guste.

Para tomar una foto en modo Focus abre Instagram, selecciona el botón de la cámara en la esquina superior izquierda y luego desliza hacia izquierda hasta encontrar la opción Focus. Se encuentra entre las opciones Boomerang y Superzoom.

Después de tomar tu fotografía en el Modo Focus, podrás compartirla como una historia de Instagram, enviarla a uno de tus seguidores de Instagram o guardarla en tu carrete de la cámara.

A diferencia del modo retrato, el modo de enfoque de Instagram necesita una cara para trabajar, por lo que no puedes crear, por ejemplo, una foto impresionante de tu desayuno con efectos bokeh o de tu hermoso perro sentado. El modo de enfoque te pedirá encontrar una cara antes de aplicar el efecto de fondo borroso. El modo de enfoque funciona tanto con la cámara frontal como con la trasera, por lo que elevará tu nivel de selfies sobre todos los demás.

Lo probé en un iPhone SE y los resultados me parecieron bastante convincentes, aunque no fue tan inteligente como mi iPhone X con el modo retrato para encontrar los bordes de mi cara. Algunas veces, los bordes de mi cara quedaban un poco borrosos, y tenía problemas para dar forma a las esquinas de mis lentes en otros momentos.

Según Instagram, el modo de enfoque está disponible para iPhone SE, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X, así como para ciertos dispositivos Android.

