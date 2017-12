Andrew Hoyle/CNET

Hacer fotos buenas de momentos de acción no requiere una cámara semiprofesional dSLR. La cámara de tu iPhone es capaz de capturar ese tipo de momentos, siempre y cuando hagas un poco de esfuerzo.

Pasé tiempo junto a dos skaters en Londres y he hecho esta lista de trucos a tener en cuenta -- además de cosas que tienes que evitar -- para ayudarte a conseguir las mejores fotos con tu nuevo iPhone X.

Mis trucos están relacionados con el mundo del skateboarding, pero se pueden aplicar a la mayoría de deportes de acción como BMX, patinaje o ciclismo de montaña. Además he usado un iPhone X para hacer estas fotos, pero la mayoría de trucos se pueden aplicar a cualquier otro teléfono.

Mejor luz implica mejores fotos

La luz es crucial para la fotografía. Y el pequeño sensor de la cámara de un teléfono hace que encontrar la iluminación adecuada sea todavía más importante. Cuando un iPhone detecta una escena oscura, por ejemplo, compensará deteniendo la velocidad del obturador para que entre más luz. Eso es malo para la fotografía deportiva ya que las acciones de la escena pueden acabar viéndose borrosas.

Mi primer reportaje fotográfico fue con la skater británica Helena Long en un parque bajo un puente del oeste de Londres. Las nubes hicieron que el rincón se viera oscuro y lleno de sombras. Así que aunque Helena hacía algunas cosas bastante increíbles, mis fotos de ella eran consistentemente oscuras y borrosas.

La única foto de la que estoy remotamente feliz acabó requiriendo mucho brillo en el app de edición de imágenes Snapseed, que reduce la calidad de la foto añadiendo más ruido. Por este motivo, los detalles se ven poco nítidos cuando miras la imagen en tamaño completo (haz clic aquí para ver la imagen en toda su resolución).

Para asegurarme de que en mi segunda cita habría mejor luz, me encontré con el skater profesional de DC Shoes Dave Snaddon en un día soleado en Stratford, al este de Londres. Bajo los cielos azules y claros, mi iPhone X pudo hacer fotos con velocidades de obturación rápida, obteniendo imágenes nítidas de las piruetas de Dave.

El modo ráfaga es tu mejor amigo

En skateboarding -- como en la mayoría de deportes -- la acción se da muy rápidamente. Hacer una sola foto cuando tu sujeto está haciendo una pirueta no necesariamente capturará el mejor momento. Los pies pueden no estar en la posición adecuada o el skate puede haber rotado un poco demasiado. O simplemente te has perdido el momento por completo.

Si usas el modo ráfaga -- simplemente manteniendo apretado de forma continuada el botón de hacer fotos -- puedes hacer una serie de fotos durante la duración de la acción. Cuando la acción haya terminado, puedes ver cada una de las imágenes, seleccionar las mejores y descartar el resto.

Enfatiza la altura haciendo fotos desde abajo

Hacer fotos desde el ángulo adecuado puede ser todo lo que necesitas para sacarle el máximo provecho a una foto. Al bajar al nivel del suelo (hice muchas de mis fotografías estirado en el suelo) puedes enfatizar la distancia entre el suelo y el skater. El resultado es que incluso un pequeño salto puede parecer mucho más impresionante.

Acércate...

Si te acercas a la acción, podrás ver mucho mejor cómo se hacen las cosas. Si eliminas el fondo que distrae, tus ojos se verán atraídos por la posición de los pies, el movimiento en la tabla o la mirada de concentración en la cara del skater. Todo esto ayuda a intensificar el drama -- y el peligro -- que tienen los deportes de acción.

Asegúrate de estar en un lugar seguro a medida que te acercas. Y no pierdas de vista al skater o deportista. No vaya a ser que se caigan demasiado cerca tuyo.

...y después de eso aléjate

Es importante acercarse a la acción, pero también lo es alejarse para capturar la escena por completo y mostrar así el contexto y la localización donde se encuentra el sujeto que estás fotografiando. No cortes la arquitectura interesante que pueda haber en el fondo.

Dicho esto, si tu localización no es particularmente atractiva, podría haber ciertos elementos (como una señal que distraiga o un cubo de la basura) que en realidad no quieres incluir en la imagen. En ese caso, trata de hacer la fotografía desde un ángulo diferente para eliminarlos de la imagen.

Edita tus fotos en Snapseed

Incluso las mejores fotografías de acción pueden beneficiarse con la ayuda de una pequeña edición. Mi app preferido para hacer esto es Spanseed -- es rápido, fácil de usar y tiene una gran variedad de herramientas con las que jugar. (Descárgalo aquí para iPhone o aquí para Android, en ambos casos de forma gratuita).

No hay forma correcta o incorrecta de editar. Para mis fotos con Snaddon, por ejemplo, quería llamar la atención al tipo de piruetas que hace y usé viñetas para oscurecer el marco a su alrededor, ayudándolo a sobresalir de la escena un poco más. También usé la herramienta de pincel para iluminarlo un poco ya que estaba un poco oscuro contra el cielo brillante.

Protege tu teléfono

Esto es muy importante. Hacer fotos de deportes suele implicar que estarás arrodillándote, agachándote o teniendo que buscar un lugar seguro. En ese tipo de situaciones, es demasiado fácil que se te caiga el teléfono. Es posible que no quieras una funda aparatosa para tu lujoso iPhone X una noche en la que sales a cenar fuera, pero sí que es muy útil un día en el que estás haciendo fotos con él para un reportaje de este tipo.