Cómo tomar fotos con tu iPhone usando solamente tu voz

Los momentos dignos de una foto en la vida pueden ser fugaces. Cuando la luz es perfecta o cuando tu hijo realmente coopera, el acto de desbloquear el teléfono para tomar una foto puede significar perder el momento para siempre. Pero, si Siri te ayuda a tomar las fotos, posiblemente más de esos momentos lleguen a la cámara.

Una vez que esté configurado, podrás tomar fotos, incluso en formatos específicos, con un simple comando de voz, incluso cuando tu teléfono esté bloqueado. Esto es lo que tienes que hacer.

Usar a Siri para tomar fotos

Para no perder los segundos preciosos usando el Touch ID, el Face ID o tecleando tu contraseña para desbloquear el teléfono, puedes darle una orden a Siri con la pantalla bloqueada. Tienes que ir Configuración > Siri (Settings > Siri & Search) y activa Acceso al estar bloqueado. Y si quieres gritarle órdenes a Siri sin necesidad de presionar un botón con el iPhone bloqueado, entonces también debes habilitar Permitir "Oye Siri" (Listen for "Hey Siri").

Screenshot by Matt Elliott/CNET

Solo debes estar consciente de las advertencias en este escenario. Al permitir el "Hey, Siri" cuando tu teléfono está bloqueado, cualquiera (en teoría) puede acceder a tu información, como tus contactos, mandar mensajes de texto, revisar tu calendario y hacer llamadas telefónicas. Para minimizar las posibilidades de que alguien tenga acceso a tu información estado tu pantalla bloqueada, asegúrate de entrenar a Siri para que sólo obedezca tu voz.

Las órdenes para Siri

Con Siri funcionando con pantalla bloqueada, puedes usar comandos de voz:

"Toma una foto y Siri abrirá la aplicación de la Cámara

"Toma una foto cuadrada"

"Toma una foto panorámica"

"Toma un video"



"Toma un video en cámara lenta"

Básicamente, funcionará con cualquier tipo de foto y video, salvo el tipo Retrato

Por desgracia, Siri no parece estar consciente de que mi iPhone X tiene un modo Retrato. Cuando le pedí a Siri tomar un retrato, abrió la aplicación para tomar una foto normal. Supongo que lo mismo ocurre con el iPhone 8 Plus y el iPhone 7 Plus, los otros dos modelos con cámaras duales y modo retrato.

Puedes pedirle a Siri que "Tome una selfie" o incluso que "Tome una selfie cuadrada" y Siri abrirá la aplicación con la cámara frontal. Lo que Siri no puede hacer es capturar la foto, por lo que tú tendrás que estirar el brazo y apretar el disparador o el botón de volumen.

Más tips sobre iOS 11: Cambia estos tres ajustes de cámara en iOS 11