Cómo tener Disney Plus si ya cuentas con Hulu y ESPN Plus

Sarah Tew/CNET

Si te suscribiste a la plataforma de streaming Disney Plus antes de que existiera la opción de formar un paquete con Hulu y ESPN Plus, aún tienes tiempo de cambiar a la oferta del paquete. Y si ya estabas suscrito a Hulu o ESPN Plus, no te preocupes ya que puedes combinar esos servicios de streaming con Disney Plus para obtener el precio de descuento y poder usar los tres en conjunto.

El paquete Disney Plus cuesta US$13 al mes, lo que te ahorraría US$5 mensuales. Puedes conseguir el paquete yendo a los sitios de Disney, ESPN Plus o de Hulu. Si ya tienes una cuenta de Hulu o ESPN, deberás combinar tus cuentas en tu escritorio. Esto es lo que debes hacer.

Sarah Tew/CNET

Paquete Disney Plus, Hulu y ESPN Plus

1. Crea una cuenta de Disney Plus en DisneyPlus.com. Tendrás que incluir la información de cobro o de tarjeta de crédito para poderte suscribir.

2. Una vez que esté creada tu cuenta, haz clic en el ícono de tu perfil, localizado en la esquina superior derecha.

3. Selecciona Account (Cuenta).

4. Bajo la sección de suscripción, haz clic en Switch to Disney bundle (Cambia a paquete Disney).

Ahora puedes empaquetar tus cuentas de Hulu y ESPN Plus con Disney Plus.

Sarah Tew/CNET

Si te suscribiste a Disney Plus con un email distinto al usado para Hulu o ESPN Plus

En caso de que ya estés suscrito, tendrás que cambiar tu correo electrónico para el servicio de Disney Plus.

1. Abre Disney Plus en tu escritorio o tu teléfono.

2. Selecciona el ícono de perfil.

3. Toca Account (Cuenta).

4. Bajo la sección de los detalles de la cuenta, verás tu dirección de correo electrónico. Selecciona Change email (Cambiar correo electrónico).

5. Pon tu nueva dirección de email y contraseña.

6. Haz clc en Save (Guardar).

Captura de pantalla por Katie Conner/CNET

¿Aún puedo recibir la oferta del paquete si me suscribí a Disney Plus con una promoción?

Sí, sí puedes. El Centro de Ayuda de Disney dice que ellos "te proveerán un crédito frente al precio de un paquete Disney por un monto igual al valor efectivo mensual de la oferta promocional, por el tiempo que dure la oferta".

¿Y si decido cambiar a la suscripción de Hulu sin anuncios?

Si compraste el paquete mediante Disney Plus, tendrás que quedarte con el plan con anuncios a menos de que canceles tu suscripción. Si deseas la versión sin anuncios, tendrás que suscribirte directamente a través de Hulu.

Sarah Tew/CNET

¿Puedo mantener mi suscripción de Hulu sin anuncios?

Si ya estás suscrito a la versión sin anuncios de Hulu, puedes mantenerla cuando empaquetes tus cuentas. Sin embargo, tendrás que pagar el costo adicional de Hulu ya que Disney solo acredita US$6 para Hulu.

Si no tienes una cuenta de Hulu aún, pero preferirías el servicio sin anuncios, deberás suscribirte a Hulu antes de suscribirte al paquete. Si te suscribiste al paquete y después decides que quieres la experiencia sin anuncios, tendrás que cancelar tu suscripción.

