Cómo sobrevivir con un iPhone y una computadora Windows

Utilizar un iPhone o un iPad ( ) y también una PC Windows como tu computadora principal implica siempre algunos detalles incómodos. Estás forzado a aceptar que te perderás algunos servicios de Apple como iMessage y nunca será fácil sincronizar fotos entre tu computadora y tu iPhone, como si usaras AirDrop. Si pagas espacio extra en iCloud y dependes de él para mantener tus archivos sincronizados a través de diversos dispositivos, las cosas pueden ponerse aún más incómodas. Apple ha ofrecido siempre un app de iCloud para permitirte acceder a cosas como Photos, archivos de iCloud Drive y otros documentos desde Windows. Funciona, pero se siente lento y de alguna manera con funciones limitadas.

Recientemente, Apple lanzó una nueva versión de iCloud para Windows en la Microsoft Store. Incluye una mejora en la sincronización de archivos, gracias a la misma herramienta Files on Demand que Microsoft utiliza para OneDrive. La nueva actualización de la aplicación te facilta mantener todos tus archivos sincronizados y coloca las fotos qeu tomas con tu iPhone en tu computadora Windows para una edición más sencilla y así poder compartirlas. Lo que sí es que no vas a poder usar iMessage o AirDrop —ni modo.

La buena noticia es que solo te cuesta unos minutos instalar configurar y empezar a usar iCloud para Windows. Una vez que lo hayas hecho, puedes decidir qué archivos o folders almacenarás localmente en tu PC y podrás sincronizar en tiempo real el resto de tus dispositivos Apple. Asimismo, puedes sincronizar bookmarks y acceder a tu correo, contactos y calendario de iCloud con Outlook.

Asegúrate que Windows esté actualizado

Antes de configurar iCloud en su PC, asegúrate de que la computadora tenga actualizado Windows. Apple recomienda que uses Windows 10 versión 1903 con la nueva aplicación iCloud para obtener el mejor rendimiento.

Puedes verificar las actualizaciones pendientes e instalarlas haciendo clic en el ícono de Windows, luego en el ícono de engrane de Configuración y haciendo clic en Update & Security (Actualizar y Seguridad). Haz clic en Check for updates (Buscar actualizaciones) y luego sigue las indicaciones.

Después de que hayas instalado cualquier actualización pendiente, vuelve a visitar la sección de Actualización y Seguridad para verificar si hay más actualizaciones —a veces, debes instalar dos o tres rondas de actualizaciones.

Instala y configura iCloud



Con la PC actualizada, descarga la aplicación iCloud desde Microsoft Store. Después de instalar el app, deberás iniciar sesión en la misma cuenta de iCloud que usas en tus dispositivos Apple.

Después de iniciar sesión, verás una pantalla similar a la de arriba. Escoge lo que deseas sincronizar con tu PC y luego haz clic en Apply (Aplicar).

Si optaste por configurar el correo, los contactos y el calendario de iCloud en Outlook, después de hacer clic en Aplicar, el app tardará unos minutos en completar el proceso de configuración. Deja que termine el proceso antes de empezar a hacer otros cambios en la configuración de la aplicación.

Administra tus archivos y carpetas de iCloud



Dependiendo de la cantidad de archivos y carpetas que hayas guardado en iCloud Drive, la sincronización inicial de tu información podría tomar un tiempo.

Para ver todos los contenidos de iCloud Drive, abre el Explorador de archivos y elije iCloud Drive en el menú de acceso rápido a la izquierda. Aparecerá un símbolo de estatus junto a cada archivo y carpeta. Las dos flechas que forman un círculo muestran que la computadora está descargando el archivo o la carpeta:

Un ícono de nube significa que ese elemento en particular está almacenado en la nube y tendrás acceso a él mientras estés conectado a Internet.

Una marca de verificación verde significa que ese elemento se ha descargado en la PC y está sincronizado con iCloud Drive.

Hasta donde sé, no hay una opción para escoger lo que se descarga y se guarda en la PC antes de la primera sincronización. Si no quieres que se descargue tu iCloud Drive por completo en la computadora, tendrás que cambiar el estado de sincronización de cada carpeta, una por una. Puedes hacerlo con un clic en el botón derecho sobre una carpeta que estés sincronizando y selecciona Free up space (Liberar espacio). Además, si hay un folder en particular que no está configurado para descargarse en la PC, puedes hacer clic derecho en la carpeta y seleccionar Always keep on this device (Mantener siempre en este dispositivo).

Cualquiera de los ajustes no se limita solo al folder del nivel superior, por lo que puedes configurar una carpeta para que siempre esté disponible en la PC, pero elije cuáles subcarpetas o archivos dentro de ella no deseas descargar (o viceversa).

Para verificar el estado actual de cualquier carga o descarga que se ejecute en segundo plano, haz clic en el ícono de iCloud en la barra de tareas (ver más abajo).

También sincroniza tu iCloud Fotos

En una Mac, todas tus fotos y videos se sincronizan automáticamente mediante la aplicación Fotos entre tu dispositivo iOS y computadora. Los usuarios de Windows no tienen una aplicación de fotos de Apple. En cambio, puedes sincronizar fotos y videos almacenados en carpetas en la computadora.

Si habilitas la sincronización de iCloud Fotos, la aplicación iCloud creará una carpeta "iCloud Fotos" en el disco duro de la computadora. Dentro de esa carpeta habrá, a su vez, un folder de descargas y otro de subidas. La carpeta de descargas solo comenzará a descargar cualquier imagen o video nuevo que tomes en tu iPhone y no todos los de tu biblioteca actual.

Solo recuerda guardar las fotos o videos que quieras que estén disponibles en tu cuenta de iCloud en la carpeta de upload, y deberías experimentar una sincronización bastante rápida entre tu PC y tu iPhone o iPad.

Al igual que con la sincronización de iCloud Drive, puedes llevar un control del estado de tu biblioteca de fotos de iCloud haciendo clic en el icono de iCloud en la barra de tareas.

El resto de la aplicación iCloud es bastante clara. Los marcadores sincronizarán tus favoritos de iCloud desde (desde Safari) con el navegador predeterminado en la PC. Si cambias el navegador predeterminado, es una buena idea abrir la configuración de iCloud y hacer clic en el botón Opciones junto a los Bookmarks y seleccionar el nuevo navegador predeterminado.

No hay configuraciones adicionales ni opciones para los listados del Correo, Contactos, Calendarios y Tareas. Si lo tienes habilitado, la aplicación iCloud configurará y sincronizará toda tu información personal con Outlook por su cuenta. La característica principal aquí, por supuesto, son las nuevas características de sincronización para las cosas que has guardado en tu iCloud Drive.