Cómo seguir temas en Twitter

Angela Lang/CNET

Si quieres leer sobre temas concretos en Twitter, te contamos cómo puedes hacerlo.

La red social estrenó recientemente una nueva función con la que además de personas, puedes seguir temas de interés. Esta nueva función llamada "Temas" ya se está desplegando para todos los usuarios del mundo todas las plataformas.

Para usarla en tu celular, actualiza tu app de Twitter y en la página principal, pulsa sobre el icono de la lupa. En la barra de búsqueda situada en la parte superior, escribe un tema que te interese, por ejemplo un equipo de basket o un videojuego. Ten en cuenta que Twitter aún está lanzando la función y que poco a poco irá agregando temas, por lo que por ahora es posible que no estén todos los que busques.

Si el tema que has buscado está disponible aparecerá la opción de "Seguir". Púlsala para que Twitter te muestre todos los tuits alrededor del tema en tu time line.

Érika García / CNET

Todos los temas que sigas aparecerán en una nueva opción llamada "Temas" situada debajo de tu perfil. Desde aquí podrás gestionar los temas que sigues y podrás dejar de seguirlos en cualquier momento tan solo con pulsar sobre la opción "Siguiendo" situada junto a su nombre.

Por el momento la función no está disponible para todos ya que se está desplegando poco a poco, así que no te preocupes si aún no la ves, aparecerá en los próximos días.