¿Vas a vender tu MacBook? Te enseñamos cómo borrarla

Sarah Tew/CNET

¿Te ha tentado la nueva MacBook Air de 2020? Pues antes de que mandes jubilar a tu Mac viejita para venderla, necesitas migrar los datos a tu nueva Mac y –borrarla. Aquí, te decimos cómo borrar cualquier rastro de tus datos y cómo hacer que tu Mac vuelva a su configuración de fábrica.

Sal de todas tus cuentas

Después de migrar tus datos a tu nueva Mac o realizar una última copia de respaldo para guardar tus datos, es momento de quitar cualquier rastro tuyo. Primero, tienes que salirte de todas tus cuentas, especialmente de iTunes, que te limita usar el app a solo en cinco computadoras.

Lo primero: iTunes. Abre iTunes y ve a Account (Cuenta) > Authorizations (Autorizaciones) > Deauthorize This Computer (Eliminar autorización a esta computadora). Tendrás que ingresar tu Apple ID y contraseña y luego hacer clic al botón de Deauthorize.

Lo siguiente: desactivar Find My Mac y iCloud. Ve a System Preferences (Preferencias de sistema) > Apple ID, haz clic en iCloud y saca el ganchito en Find My Mac. Luego haz clic en Overview y haz clic en el botón Sign Out.

Lo próximo: Mensajes. Abre el app de Mensajes, yendo a Mensajes > Preferencias y haz clic en Cuentas. Selecciona tu cuenta de iMessage y luego haz clic en Sign out o Salir.

Desconéctate de Bluetooth

Si le vas a pasar tu Mac vieja a tu hijo o a algún otro familiar, es buena idea quitarle la sincronización con cualquier dispositivo Bluetooth, para que el mouse o el teclado de tu nueva Mac no interfieran con los de la antigua Mac. Vete a Preferencias del sistema > Bluetooth, coloca el cursor sobre el dispositivo del que quieres desemparejarte, haz clic en el botón de X que se encuentra a la derecha del nombre del dispositivo y haz clic en Remove (Quitar).

Configuración de fábrica

Tienes que poner tu MacBook en modo de recuperación para poder borrar todos los datos y reinstalar MacOS. Para entrar al modo de recuperación, tienes que reiniciar tu Mac y presionar y mantener oprimido Command-R. Puedes soltar las teclas cuando veas aparecer el logo de Apple.

Apple

Luego, verás la ventana de MacOS Utilities. Selecciona Disk Utility, haz clic en Continue y selecciona el disco de reinicio que se llama Macintosh HD. Haz clic en el botón de Erase (Borrar) y llena los siguientes campos:

Nombre: Selecciona un nuevo nombre, como Macintosh HD.



Selecciona un nuevo nombre, como Formato: Selecciona entre APFS o Mac OS Extended (Journaled) . APFS es mejor para las unidades de estado sólido, y Mac OS Extended (Journaled) es mejor para unidades más antiguas y mecánicas.



Selecciona entre o . APFS es mejor para las unidades de estado sólido, y Mac OS Extended (Journaled) es mejor para unidades más antiguas y mecánicas. Esquema: Selecciona GUID Partition Map.



Luego, haz clic en Erase (Borrar) y luego de que Disk Utility realice su tarea, salte de Disk Utility.

Debes volver a la ventana de MacOS Utilities (si no, reinicia tu Mac, al mantener oprimido Command-R). Desde la ventana de MacOS Utilities, selecciona Reinstall MacOS (reinstalar MacOS) y sigue las instrucciones para instalar el sistema operativo. Una vez que MacOS se haya reinstalado, aparecerá el Setup Assistant, del cual puedes salir cuando apagues tu Mac. Y así, tu vieja computadora está lista para ir a nuevas manos.