Cómo saber si tus gafas para el eclipse solar son seguras o falsas

El negocio del eclipse está en todo su apogeo. Hay bajos suministros de gafas para presenciar el eclipse total de Sol que ocurrirá el 21 de agosto, y esto ha abierto la oportunidad a la venta de gafas falsas. Entonces, ¿cómo puedes diferenciar entre unas gafas legítimas y unas falsificadas? ¿Cómo saber si las gafas que compraste son seguras para que vea directamente al Sol?

Revisa el número ISO

De acuerdo con la Sociedad Astronómica de Estados Unidos (AAS, por sus siglas en inglés), un par de gafas reales y seguras deben tener una etiqueta con ISO 12312-2 (a veces se detalla más como ISO 12312-2:2015), que es un estándar internacional de seguridad que indica que las gafas reducen la luz solar visible a niveles seguros para bloquear la radiación ultravioleta e infrarroja.

AAS

Un vendedor con buena reputación

Desafortunadamente, las gafas falsas también pueden portar una etiqueta ISO 12312-2 porque, seamos honestos, hay gente codiciosa, egoísta y que no se puede confiar. Para confirmar la veracidad de la calificación ISO de tus gafas, puedes ver si el vendedor de quien compraste las gafas es de confiar en AAS. Puedes ver la lista aquí.

Al compilar esta lista, la AAS averigua si las fabricantes obtuvieron la calificación ISO a través de pruebas apropiadas y basadas en laboratorios. La organización también le pide a las fabricantes una lista de vendedores autorizados. Si el vendedor de tus gafas aparece en la lista, entonces no tienes de qué preocuparte. Pero, si tu vendedor no aparece en la lista, esto no significa que las gafas que compraste de él sean falsas. Sólo significa que la AAS no las ha revisado.

Entonces, ¿qué hacer cuando el vendedor de tus gafas no aparece en tu lista? Realiza una prueba ocular.

Prueba ocular de las gafas para el eclipse

Antes que nada, las gafas para contemplar el eclipse solar deben ser mucho más oscuras que tus gafas de Sol regulares. De acuerdo con la AAS, los filtros solares de las gafas para ver eclipses son "miles de veces más oscuras" que las gafas oscuras regulares.

Así que, si tus gafas para el eclipse se ven muy oscuras, vas por buen camino. No deberías poder ver nada a través de ellas con excepción del Sol mismo o algo igual de brillante.

¿Qué es igual de brillante que el Sol que te sirva para probar las gafas? La AAS sugiere chequear la luz solar reflejada a través de un espejo o un objeto metálico brillante. También, puedes usar una luz LED como la de la linterna de tu teléfono o una bombilla. La luz solar reflejada o la luz proveniente de una bombilla muy brillante debe verse muy opacada a través de un par de gafas seguras. Si puedes ver la luz detrás de una pantalla de lámpara o puedes ver una bombilla con luz suave a través de las gafas, entonces no son suficientemente seguras para ver el Sol.

De acuerdo con la AAS, con unas gafas seguras verías el Sol como si vieras la Luna.