Cómo saber si Facebook subió tus contactos sin permiso

Facebook admitió haber importado las listas de contactos de 1.5 millones de personas desde mayo de 2016. La red social hizo esto sin el consentimiento de los usuarios y ocurrió "por accidente". Eso significa que si tu amigo se registró para tener una nueva cuenta, Facebook habría tomado tu dirección de email para nutrir sus sistemas de direccionamiento de anuncios y recomendación de amigos.

Aunque la red social ya no requiere de tu contraseña de email para que te registres para una cuenta, este nuevo incidente pone en tela de juicio, una vez más, la capacidad de la red social de proteger a sus más de 2,300 millones de usuarios.

Si has abierto una nueva cuenta en Facebook desde 2016, es posible que Facebook haya importado tu dirección de correo electrónico.

Puedes revisar si tu dirección de email se subió y puedes borrar tu lista de contactos del cache de Facebook.

Borrar los contactos importados

A menos que Facebook te contacte, la única forma para saber si tus contactos fueron importados es echarle un vistazo a tus Uploaded Contacts (Contactos importados). Sigue estos pasos.

Paso 1: Una vez hayas ingresado a tu cuenta de Facebook en tu dispositivo Android o iPhone, dale un toque al icono de los tres puntos y selecciona Configuración del menú Configuración y privacidad. Si estás usando tu computadora de escritorio, haz clic en la flecha que apunta hacia abajo y selecciona Configuración.

Paso 2: Desliza hacia abajo a la sección de Tu información de Facebook y haz clic o dale un toque a Acceder a tu información.

Paso 3: Desliza hacia la sección Información del perfil. Dale clic o un toque para seleccionar Tu lista de contacto.

Se te llevará a una página que dice Gestiona tus invitaciones y contactos importados. Esta pantalla muestra todos los contactos que se han importado. Si no vez una larga lista de contactos, entonces tu cuenta no ha sido afectada y no necesitas seguir los pasos siguientes.

Paso 4: Esto quitará todos tus contactos que fueron importados de tu cuenta de email. Pero, deberás seguir los siguientes pasos para evitar que se sigan importando.

Cómo evitar que Facebook siga subiendo los emails de tus contactos

Para evitar que se importen tus contactos, sigue estos pasos en cada uno de los dispositivos desde los que ingresas a Facebook. Sí, esto significa que lo tienes que hacer en tu teléfono y tableta. Sí, es una molestia tener que hacer este proceso varias veces. Pero tus amigos te agradecerán que no compartas sus datos.

Paso 1: Dale un toque al icono de las tres líneas que se encuentra en la parte superior del app y selecciona Configuración y privacidad. Dale un toque a Configuración.

Paso 2: Desliza hacia abajo hasta que veas la sección Medios y contactos. Dale un toque a Importar contactos.

Paso 3: Desliza el botón hacia la izquierda para inhabilitar la importación automática de tus contactos. Asegúrate de seguir estos pasos en cada dispositivo desde el cual usas Facebook.

¿Qué hago si uso el app Facebook Messenger

Es sencillo. Dale un toque a tu foto de perfil en la esquina superior izquierda. Dale un toque a Personas y luego otro toque a Contactos importados para desactivar la función. Sigue estos pasos en todos los dispositivos en que uses Messenger.

Cuando desactivas la importación de contactos, todos los contactos que hayas subido a Messenger, ya sea de manera intencional o no, serán borrados.

¿Cansado de Facebook?

Si ya te has cansado de la red social y le quieres decir adiós de una vez por todas, aquí tenemos una guía para borrar tu cuenta de manera permanente.

