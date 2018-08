Cómo saber si ese 'maravilloso' nuevo producto en Facebook es una ganga

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Si eres usuario regular de Facebook, probablemente has visto una buena parte de anuncios de algunos productos tecnológicos "maravillosos", del tipo que dejan a los usuarios con la boca abierta y están en oferta por "precios increíbles".

Usualmente, estos anuncios están acompañados de atractivos videos y un botón que dice "Compre ahora", muy difícil de ignorar.

Mi consejo: Piensa antes de apretar el botón. No todos estos productos son nuevos, únicos en Facebook, ni son, forzosamente, buenas ofertas.

Oye, yo he visto ese dron

Recientemente, por ejemplo, me encontré un anuncio (arriba) promoviendo "el máximo gadget" —del dron Baby Elfie, que se anunciaba con "50 por ciento de descuento y envío gratis".

Además, unos 35,000 usuarios de Facebook le habían dado "like" o alguna otra reacción que te permite la red social, a la publicación. Seguramente, esto se trataba de una oferta inigualable.

Curioso yo, le di clic a la publicación para ver el precio y caí en una página de Cyber Deal Daily que decía que el dron, con 50 por ciento de descuento estaba en US$89.99.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Dadas todas las funciones y el impresionante video demostrativo que acompañaba al anuncio, uno podría pensar que se trataba de una buena oferta.

Pues no lo es. Estoy familiarizado con las ofertas del dron Baby Elfie. He compartido ofertas del dron Baby Elfie y esta no es una buena oferta.

De hecho, no vayas más lejos sino a Amazon y encontrarás este mismo dron —con su nombre completo, el JJRC H37 Baby Elfie— en un paquete con dos baterías extra y estuche para cargar por sólo US$48.

¿Qué pasó aquí? Marketing, así de sencillo. Cyber Deal Daily manufacturó un muy efectivo anuncio de Facebook de un producto que, si estás desinformado, podría parecer una buena oferta. Y cuando ves que dice precio "regular" US$179.99 y que está tachado para poner US$89.99, uno no puede sino pensar que se trata de una muy buena oferta.

Nota mental a mí mismo: Hacer un anuncio de Facebook para un atractivo dispositivo tecnológico, cobrar el doble y retirarme a una isla tropical.

Ten cuidado en Facebook

He visto muchos anuncios similares y videos de otros productos tecnológicos: tapones de válvulas con luz LED, paneles para montar celulares y muchos otros. En cada caso, el vendedor que está en Facebook cobra mucho más de lo que pagarías en cualquier lado, al menos si buscas un pocquito.

Por ejemplo, la montura de Nato es un panel universal para poner tu celular, con un disco adhesivo que tiene un imán y una placa de metal que pones en la parte trasera de tu teléfono (o adentro de la funda). El precio por una de esas es de US$19.99. Lo busqué en Amazon, el mismo producto y estaba igual en US$19.99.

Sin embargo, la montura Nato es idéntica a decenas de productos similares —incluso esta de WizGear, que cuesta US$8.99.

¿Los tapones con luz LED? Un vendedor en Facebook daba el paquete de seis por US$21.99; sin esforzarme demasiado, encontré un paquete de 20 piezas de exactamente el mismo producto por sólo US$15.99.

Entonces, pues sí: la moraleja de la historia es que si ves algo que te gusta en un anuncio de Facebook, no te dejes llevar por el entusiasmo ("Este producto cambió mi vida") ni por la promesa de algo absolutamente novedoso. Mejor, busca en algunas tiendas en línea por el mismo producto. Lo más probable es que lo encuentres y, muy probablemente, por mucho menos dinero del que se vende en la red social.