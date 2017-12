Cómo saber si compraste unas buenas bocinas o audífonos

¿Cómo sabes realmente si una nueva bocina, audífonos, amplificador, convertidor digital o plato tocadiscos es bueno?

Una buena señal es que lo uses con frecuencia. Si resulta excelente, incluso puede evitar que mires tu Facebook o Instagram durante horas. Y cuando veas que solamente quieres escuchar tu música favorita, sin hacer nada más, entonces esa es una excelente señal.

Así las cosas, si el nuevo equipo de audio que compraste te aburre después de un puñado de canciones, probablemente debas devolverlo. Este consejo vale igual para audífonos baratos o para unos de alta gama. Si no le da vida a la música o las películas, mejor te deshaces de ellos.

Cuando yo vendía equipos de audio, ese era el consejo que daba a mis clientes que no estaban seguros si estaban comprando el equipo adecuado. Al final, la calidad del sonido es imposible de cuantificar. El sonido es efímero, de manera que la gente se pone nerviosa y piensa que no compraron el mejor dispositivo. Algunos se abruman tanto con la cantidad de opciones que no pueden tomar una decisión, y siguen escuchando lo que tenían.

Lo que otras personas puedan decir sobre un equipo es solamente eso, sus opiniones, pero la opinión del comprador es la que realmente importa. Y eso es cierto no sólo en asuntos de equipos de audio, sino también para las películas, la música, la comida, los vinos, todo. Es tu dinero y tú eres el que decide el valor de la compra.

Naturalmente, cuando yo era vendedor, mis clientes probaban los equipos antes de comprarlos, y si tienes suerte de que cerca de tu casa haya una tienda física, debes hacer lo mismo.

Si no tienes un distribuidor cerca y vas a gastar una cantidad de dinero importante en un equipo de audio de alta gama, llama a tiendas en ciudades cercanas que tengan los productos que te interesan y trata de determinar si el personal tiene experiencia y te pueden ayudar. También sería bueno si usan los mismos equipos que quieres comprar para poder hacer comparaciones. Al final será dinero bien gastado porque vas a tener alguna idea de la calidad de sonido del equipo en cuestión. Poder comparar la calidad de sonido de diferentes equipos en la tienda es una herramienta valiosísima para que puedas tomar una decisión acertada.

Pero si tienes que comprar en línea, lee reseñas, investiga, y cuando recibas el equipo en tu casa, sigue este consejo: escucha con atención. Ojalá que quedes tan contento que te quedes despierto hasta tarde escuchando música o viendo películas.