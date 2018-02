Cómo saber cuando el contenido de iTunes está en oferta

Captura de pantalla por Rick Broida/CNET

Quizás piensas que cuando estás comprando contenido en iTunes — libros, música, películas — tienes que pagar el precio de lista, que no hay forma de encontrar una oferta.

Pues, te cuento que sí. Apple ofrece en ocasiones precios de oferta. Desafortunadamente, no hay manera de saber cuándo hace esto para algo que quieres comprar. Tu opción es revisar iTunes con frecuencia y cruzar los dedos de no perderte de una oferta de tiempo limitado.

Afortunadamente, existe otra solución: TunesGenie es un app gratuito de iOS que te permite compilar una lista de álbumes, libros, películas y programas de TV que quieres comprar. Luego te notifica cuando el precio baja. La versión más reciente del app también cataloga todo lo que está actualmente en oferta.

Un genio de las ofertas

Si te estabas preguntando sobre el nombre, TunesGenie tubo sus inicios como un monitor de los precios de los álbumes de música. Luego, el desarrollador decidió expandirse para incluir libros, películas y programas de TV.

Una vez que inicialices el app, dale un toque a Search (Buscar) e ingresa el nombre de un artículo que quieres monitorizar, seguido de la categoría indicada: Music, Movies, TV Shows, Books o Audiobooks. Cuando aparezca en el resultado de búsqueda, dale un toque al signo de más para añadirlo a tu Wish List (lista de deseos). Sigue los mismos pasos para artículos adicionales. Luego, puedes darle un toque a Wish List para ver todos los artículos que estás monitorizando.

Cuando estés en la visualización Wish List, puedes darle un toque al icono de la tuerca si quieres especificar la versión, HD o SD, de película o programa de televisión que quieras.

Hay otra manera para compilar tu lista: si estás navegando directamente en la iTunes Store, puedes darle un toque al botón de Share (compartir) y seleccionar Add to TunesGenie (Añadir a TunesGenie). Si no ves esta opción, dale a More (más) y habilítala desde la lista de actividades.

Y eso es todo. Cuando el precio de los artículos que has seleccionado bajo, recibirás una notificación.

TunesGenie también cuenta con la pestaña de Deals (ofertas). Dale un toque, selecciona la categoría para ver una lista de todo lo que está en oferta.

Aunque el app es gratuito, TunesGenie sí obtiene ingresos cuando compras algo (lo que puedes hacer al darle un toque al artículo y comprarlo desde el app). El desarrollador, Frank Barret, donal 50 por ciento del ingreso a organizaciones de caridad como la Cruz Roja Americana y Wounded Warrior Project.