Cómo respaldar tu teléfono iPhone o Android

Cuando mi teléfono se traba o me arroja mensajes de error, paso largos y angustiantes momentos tratando de recordar la última vez que lo respaldé. Esas cosas siempre parecen suceder en el peor momento (como después de unas vacaciones), y la única forma de evitar la pérdida de datos valiosos es con medidas preventivas.

Hacer una copia de seguridad de mi teléfono me ha ahorrado un montón de dolores de cabeza, pero es muy fácil posponerlo. ¿Por dónde comienzas cuando, incluso, has acumulado tantas cosas e información a lo largo de los años? Bueno, ponte las pilas ––aquí están las mejores alternativas que tienes para guardar el alma de tu teléfono.

¿Cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone?

Opción 1: Respaldo en iCloud (¡obvio!)

iCloud es tan simple y fácil de usar. Cuando inicias sesión, obtienes 5GB de almacenamiento iCloud de forma gratuita. Pero eso probablemente no será suficiente para hacer una copia de seguridad de todo tu iPhone de 16, 32 o 64GB ––si estás dispuesto a pagar US$1 por mes, puedes ampliar tu capacidad de almacenamiento a 50GB. Esta acción guardará todo lo que tienes en tu iPhone: el diseño, la configuración, las apps y, lo que es más importante, fotos y videos.

Cómo configurar tu iCloud:

Conecta tu dispositivo a una red Wi-Fi.

Ve a Configuración > [tu nombre] y selecciona iCloud. Si estás utilizando iOS 10.2 o una versión anterior, debes ir a Configuración, y después desplazarte hasta abajo y seleccionar iCloud.

Selecciona Respaldo en iCloud. Si usas iOS 10.2 o una versión anterior, elige Respaldo. Asegúrate de que la opción Respaldo en iCloud Backup está activada (en verde).

Elige la opción Realizar respaldo ahora. Debes mantenerte conectado a tu red Wi-Fi hasta que el proceso se termine.

Para verificar el avance del respaldo y confirmar que la copia de seguridad está completa: Ve a Configuración > [tu nombre] > iCloud > Respaldo en iCloud. Abajo de la opción Realizar respaldo ahora, verás la fecha y la hora de tu última copia de seguridad. Repite este proceso en otros dispositivos para mantener tu contenido actualizado en todas partes.

Si deseas que iCloud realice un respaldo automático de tu dispositivo todos los días:

Asegúrate que la opción Respaldo en iCloud esté activada en Configuración > [tu nombre] > iCloud> Respaldo en iCloud. Si estás utilizando iOS 10.2 o una versión anterior, debes irte a Configuración > iCloud> Respaldo. Conecta tu dispositivo a una fuente de recarga y a una red Wi-Fi. Bloquea la pantalla de tu iPhone. Verifica que tengas suficiente espacio disponible en iCloud para realizar la copia de seguridad. Si necesitas más espacio de almacenamiento en iCloud, puedes comprar más desde tu iPhone, iPad, iPod Touch o Mac. Los planes comienzan en 50GB por US$0.99 al mes. Conoce más sobre los precios en tu país o localidad.

¿Te estás terminando el espacio de almacenamiento en iCloud? Esto es lo que debes hacer:

Con tan sólo 5GB de almacenamiento gratuito, iCloud se llena muy rápido. Si no quieres pagar una extensión de almacenamiento, tal vez quieras 'desconectar' algunas apps de las que no necesitas una copia de seguridad.

Para hacer esto, sólo debes ir a Configuración > Tocar [tu nombre] > Selecciona iCloud. Aquí puedes activar o desactivar las apps que quieres o no que iCloud guarde en su respaldo.

Información valiosa de iCloud

US$1/mes por 50GB, US$2/mes por 200GB, y US$10/mes por 2TB



Los planes de 200GB y 2TB se pueden compartir con la familia

5GB de almacenamiento son gratuitos



Realiza un respaldo automático cada vez que lo pones a cargar y lo conectas a Wi-Fi



El primer mes es gratis para todos los planes de pago



Sincroniza fotos y videos en todos los dispositivos

Guarda todo en tu iPhone

Option 2: Respaldo en iTunes

iTunes te permite almacenar tantos datos como desees de forma gratuita, pero es sólo para iPhones. El mayor inconveniente es que tienes que hacerlo todo de forma manual:

Abre iTunes y conecta tu iPhone a tu computadora

Aparecerá un mensaje emergente en el que se te preguntará si deseas "Confiar en esta computadora", seleccionar "Confiar" o "Permitir"

Selecciona tu iPhone cuando aparezca en la barra lateral de iTunes. Si tu dispositivo no aparece en iTunes, esto es lo que debes hacer

Sólo necesitas hacer click en Respaldar teléfono ahora

Información valiosa de iTunes



Almacenamiento ilimitado gratuito



Guarda todo lo que traigas en tu teléfono



¿Cómo hacer una copia de seguridad de tu teléfono Android?

Opción 1: Usa tu cuenta de Google

La mejor parte de los teléfonos Android es que hacen la mayor parte del respaldo por su cuenta. Pero esto depende completamente de que estés conectado o tengas abierta la sesión de tu cuenta de Google en tu teléfono Android.

Es muy probable que ya lo hayas hecho cuando encendiste tu teléfono por primera vez. Si no lo hiciste, o no deseas iniciar sesión con tu cuenta, consulta la opción 2 que se encuentra debajo de esta sección.

A través de esta cuenta, Google hace copias de seguridad automáticas de la mayoría de tus datos ––incluidos los detalles de la configuración de tu Android, las preferencias de visualización, las redes wifi, contraseñas, etc. Tu cuenta también utiliza Google Fotos para realizar copias de seguridad de tus fotos y videos.

Pero si en algún momento quieres confirmar que Google ha respaldado tu teléfono, vuelve a revisar todos estos detalles:

Ir a la configuración Colócate sobre la barra del buscador que tienes en la parte superior y busca "Copia de seguridad" (tres palabras). Elige la primera opción que aparece ––varía según el tipo de teléfono Android que tengas Si tu teléfono muestra "Copia de seguridad en Google Drive" en la parte superior de la pantalla, asegúrate de que esté activado, O Si tu teléfono muestra "Respaldar mi información" y "Restauración automática", asegúrate de que ambos estén activados

Y en caso de que hayas olvidado qué correo electrónico utilizaste, debajo de esa alternativa está la cuenta de Google asociada con las copias de seguridad de tu sistema. Para cambiar esta cuenta, presiona en la línea que muestra tu cuenta de Google actual, y elige de una lista de cuentas que están conectadas a tu teléfono.

Si realmente no confías en lo que no puedes ver, en su lugar puedes transferir todos los datos de tu teléfono Android a tu computadora usando la guía que viene en la siguiente sección.

Información valiosa de las cuentas Google

Almacenamiento ilimitado gratuito



Se sincroniza en todos los dispositivos Android



Guarda todo lo que traigas en tu teléfono



Copia de seguridad automática



Opción 2: Respaldo vía conexión USB

Esto significa conectar tu teléfono Android a tu computadora portátil o de escritorio, pero el proceso difiere un poco en función de si tienes una PC con Windows o una Mac.

Respaldo de un teléfono Android a una computadora PC con Windows:

Conecta tu teléfono Android a tu computadora con un cable USB. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y verás una notificación sobre la conexión USB. Elige la notificación y selecciona "Transferir archivos" en el menú que aparece. Yyyyyy... eso es todo. ¡Tu teléfono está respaldado!

Si deseas arreglar, mover los archivos o abrirlos: abre una ventana del Explorador de archivos en tu escritorio, busca el ícono del teléfono que está cerca de otros dispositivos portátiles y haz doble click sobre él. Aquí encontrarás todo el almacenamiento interno de tu Android y podrás hacer click en todo lo que desees, explorar y mover carpetas o archivos.

Respaldo de un teléfono Android a una computadora Mac:

Para Mac, tendrás que instalar un programa de Google llamado Android File Transfer. Tu Mac debe actualizarse a la versión iOS X 10.5 o posterior, y tu dispositivo Android debería ejecutarse en Android 3.0 o posterior ––probablemente ya lo haga si es un dispositivo relativamente reciente. Una vez que está configurado:

Conecta tu teléfono a tu Mac y desbloquéalo Aparecerá la notificación de estado del USB: tócala y elige "Transferir archivos" El programa se abrirá automáticamente en tu Mac, con todos los archivos de tu teléfono frente a ti Puedes jugar en estos archivos todo el tiempo que desees, transfiriendo o respaldando documentos

Información valiosa de la transferencia de archivos al teléfono Android

Almacenamiento ilimitado gratuito



Te permite administrar archivos en tu teléfono desde varios dispositivos



Guarda todo lo que traes en tu teléfono



¿Cómo hacer una copia de seguridad de tu teléfono Samsung?

Puedes hacer una copia de seguridad de tu teléfono Samsung como lo haces con cualquier teléfono Android, pero esta marca te ofrece algunas herramientas adicionales integradas al teléfono.

Samsung Cloud

Samsung Cloud es para los teléfonos Samsung lo que iCloud es para los iPhone. Almacena todo el contenido que selecciones de tu teléfono (mensajes, registros del teléfono, diseño de tus apps, fotos, videos, etc.) ––también puedes activar o desactivar desde la configuración lo que quieres que se respalde en la copia de seguridad. Para usar Samsung Cloud debes tener una cuenta de Samsung y no está disponible en los dispositivos de Verizon. Si tienes un teléfono Samsung, pero estás con Verizon, puedes hacer una copia de seguridad de tu teléfono con tu cuenta de Google (arriba). Aquí están todos los modelos que pueden usar Samsung Cloud:

Galaxy S9 / S9+



Galaxy S8 / S8+ / Active



Galaxy S7 / S7 Edge / Active



Galaxy S6 / S6+ / S6 Edge / Active



Galaxy Note 8



Galaxy Note 5



Galaxy Note 4 / Note Edge



Galaxy J3 (2016, 2017)



Galaxy J7 (2016, 2017)



La nube puede hacer un respaldo del contenido de tu teléfono automáticamente, o puedes elegir activar el respaldo de forma manual seleccionando "Respaldar ahora" en Configuración. Con la instrucción de Respaldar automáticamente, se realizarán copias de seguridad de tus apps una vez cada 24 horas si tu teléfono se está cargando, está conectado a Wi-Fi y la pantalla se ha apagado durante una hora. Por lo tanto, es más probable que ocurra mientras estás dormido o inactivo en tu teléfono.

Encuentre estas opciones abriendo:

Configuración > Cloud y cuentas > Samsung Cloud > Respalda mi información OR



Configuración > Cloud y cuentas o Cuenta > Respalda y restaura > Respalda mi información



Luego, activa cada elemento que deseas respaldar en el menú de Configuración y selecciona "Realizar un respaldo ahora".

Para extender la capacidad de almacenamiento de tu dispositivo Samsung:

Configuración > Cloud y cuentas > Samsung Cloud > Administrar almacenamiento en la nube > Cambiar plan de almacenamiento.



Información valiosa de Samsung Cloud

US$1/mes por 50GB, US$3/mes por 200GB (los pagos variarán entre teléfonos y operadores)



15GB de almacenamiento es gratis



Copia de seguridad automática



Sincroniza fotos y videos en todos tus dispositivos



¿Cómo hacer una copia de seguridad sólo de tus fotos y videos en un teléfono iPhone y Android?

Opción 1: Google Fotos (teléfonos iPhone y Android)

Google Fotos se puede usar para realizar respaldos de tu material en teléfonos iPhone y Android, pero para fotos y videos, nada más. Es más tangible y práctico que iCloud, ya que te permite cargar, editar, almacenar y compartir fotos y videos a través de tu app móvil.

Si tu álbum de fotos está ocupando la mayor parte de tu almacenamiento en la nube de iCloud o Samsung Cloud, utiliza Google Fotos para respaldarlo y maximiza tu espacio en la nube. De esta manera, puedes evitar tener que pagar por almacenamiento adicional, y tu nube se mantiene liviana y con espacio.

Con Google Fotos, ni siquiera necesitas estar conectado a Wi-Fi o a una computadora para hacer un respaldo de tus cosas. La app te permite sincronizar tus fotos automáticamente cuando la abres. Incluso puedes especificar de qué carpetas quieres hacer una copia de seguridad.

Para hacer respaldo de tus fotos y videos con Google Fotos:

Descarga la app Google Fotos

Inicia sesión en tu cuenta de Google ––si eres un usuario de Android, inicia sesión en la cuenta con la que iniciaste sesión en tu teléfono

Permite que Google Fotos acceda, descargue y almacene tus fotos y videos



Google Fotos te ofrece almacenamiento ilimitado y gratuito para fotos hasta de 16 megapíxeles y videos en calidad 1080 HD. Tendrás que almacenar archivos de fotos más grandes en Google Drive, que cobra una tarifa mensual después de los primeros 15 gigabytes ––US$1.99 al mes por 100GB y US$9.99 al mes por 1TB.

Información valiosa de Google Fotos

Almacenamiento gratuito e ilimitado para fotos hasta de16 megapixeles y videos de hasta 1080 HD

Ofrece opciones para compartir y colaborar



Configuración personalizada en la app móvil



El app Fotos se respalda automáticamente cada vez que se abre



El app Fotos se sincroniza en todos los dispositivos móviles



Opción 2: Dropbox (teléfonos iPhones y Android)

Al igual que Google Fotos, Dropbox se puede utilizar para realizar copias de seguridad de fotos y videos en iPhones y teléfonos Android. Siempre utilicé Dropbox para transferir fotos de mi computadora a mi teléfono, pero funciona en ambos sentidos.

Tus fotos y videos están respaldados en la app, visibles y personalizables en todo momento. Al activar las cargas de la cámara en la app Dropbox, las almacena automáticamente en Dropbox (con o sin Wi-Fi).

¿Cómo configurar y usar Dropbox?:

Descarga la app Dropbox en tu teléfono y computadora (recomendado) o puedes ir a Dropbox.com.

Crea una cuenta y completa tu información

Si descargaste la app, Dropbox creará una carpeta en tu disco duro

Arrastra y suelta todas las fotos o archivos que desees en esta carpeta

Dropbox sincronizará automáticamente estos archivos en línea y con cualquier otra computadora o dispositivo móvil vinculado a tu cuenta

Dropbox ya viene con 2GB de espacio libre, pero si estás haciendo una copia de seguridad de todas las fotos y videos en tu teléfono, probablemente necesites más que eso. Hay opciones para tener más almacenamiento, pero tendrás que pagar.

Información valiosa de Dropbox Plus

US$10 mensual por 1TB de almacenamiento



Carpetas disponibles sin conexión en tu celular



Limpieza remota de tu dispositivo



Soporte prioritario a través de correo electrónico



Información valiosa de Dropbox Profesional

Tienes todo lo que te ofrece el servicio Plus



Smart Sync: ahorra espacio en tu disco duro



Showcase: Lleva contigo y dale seguimiento a tu trabajo



Controles avanzados para compartir archivos



Búsquedas dentro de textos completos



Historial para versiones con menos de 120 días



Soporte prioritario via chat

Consideraciones finales

Como usuario de iPhone, me encanta iCloud. La ganga de un dólar me intrigó, y 50GB de datos almacenados eran más que suficientes para todo lo que cargo en mi teléfono. Algunas personas no tienen el tiempo (o la disciplina) para las copias de seguridad manuales, especialmente yo, por lo que tener copias de seguridad automáticas con iCloud es esencial.

Samsung Cloud ofrece todo esto por el mismo precio, por lo que se lo recomendaría a los usuarios de Samsung. Para todos los demás teléfonos, supongo que no tendrás más alternativa que seguir con las alternativas manuales.

Con estos servicios, puedes evitar ataques de pánico cuando tu teléfono no funciona correctamente.

