iOS 10.3 de Apple está a la vuelta de la esquina y promete un montón de nuevas funciones y actualizaciones. Obviamente, querrás actualizar tu dispositivo al nuevo sistema operativo.

Pero antes de actualizarte, sin embargo, es una buena idea asegurarte de que tienes una copia de seguridad completa de tu iPhone, por si acaso algo sale mal. Eso no es probable, dado que los usuarios con una versión beta han estado poniendo iOS 10 a prueba durante meses, pero es mejor prevenir que lamentar.

Hay dos maneras de hacer esto: Haz una copia de seguridad de tu iPhone a tu PC (a través de iTunes) o respáldalo en la nube a través de iCloud. (Es posible que ya estás configurado para esto último, pero sigue leyendo para asegurarte de que es así). Por lo que vale la pena, les recomiendo la opción de hacer una copia de seguridad en su PC, sobre todo porque creo que es una solución más rápida y completa. (Llámenme anticuado, pero tiendo a desconfiar de la nube).

Respaldo vía iTunes

Paso 1: Conecta tu iPhone a tu computadora a través de un cable USB.

Paso 2: Dependiendo de lo que has hecho antes, esto podría abrir iTunes y empezar a sincronizar tu teléfono (lo cual incluye una copia de seguridad) Sin embargo, si no has configurado tu iPhone para sincronizarse de manera automática, continúa al Paso 3.

Agrandar Imagen Rick Broida/CNET

Paso 3: Si ves un mensaje de Confiar en este equipo, sigue adelante y acepta los términos. En iTunes, haz clic en el icono de teléfono (cerca de la esquina superior izquierda) para que aparezca la pantalla de tu iPhone. A continuación, en la sección Copias de seguridad, haz clic en el botón de copia de seguridad. Dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde la última copia de seguridad, esto puede tardar 30 segundos o un montón de tiempo. De cualquier manera, eso es todo, ya has terminado.

Agrandar Imagen Rick Broida/CNET

Es posible que desees considerar la posibilidad de habilitar el cifrado para esta copia de seguridad, que se trasladará al llavero iOS (keychain) con información de contraseñas de cuentas de correo electrónico, redes Wi-Fi y diversas aplicaciones y sitios web), así como cualquier otra información que puedas tener, como HomeKit - muy útil en caso de que tengas que restaurar el iPhone. Sólo debes marcar la casilla para cifrar el iPhone (Encrypt iPhone Backup) antes de dar el paso 3.

Por supuesto, asegúrate de anotar la contraseña que estás utilizando para la copia de seguridad cifrada.

Respáldalo en iCloud

Paso 1: Asegúrate de que tu iPhone esté conectado a una red Wi-Fi.

Agrandar Imagen Rick Broida/CNET

Paso 2: Toca el icono de Configuración, luego toca iCloud.

Rick Broida/CNET

Paso 3: Toca sobre Backup, luego mueve el deslizador iCloud Backup hasta que esté encendido o verde (si es que no lo está ya). Finalmente, toca Back Up Now. Dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que lo actualizaste, esto tomará unos segundos o más tiempo.

Paso 4: Verifica que el respaldo se haya hecho satisfactoriamente yendo a Settings > iCloud > Storage > Manage Storage, luego elige tu iPhone. Deberías ver ahí todos los detalles del respaldo incluyendo fecha y tamaño.

Y eso es todo. Ahora puedes ir e instalar iOS 10.3 con plena confianza de que no perderás tu información valiosa en tu teléfono.