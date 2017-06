Cómo replicar un dispositivo Android en tu televisor

3:00 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Replicar tu dispositivo Android en la pantalla de un televisor puede ser útil cuando vas a dar una demostración, mostrar fotos de un viaje reciente o para los juegos.

Para replicar la pantalla de tu teléfono o tableta Android, necesitas un dispositivo con Android 4.4.2 o más actualizado, así como un dispositivo compatible con Chromecast. De manera alternativa, puedes replicar tu dispositivo Android con un Roku.

Por lo general, puedes verificar la versión de Android de tu dispositivo en Settings > About Phone y Android version.

Google señala en su página de apoyo que cualquier dispositivo con Android 4.4.2 o más actualizado es capaz de replicar su pantalla en un televisor, pero algunos dispositivos son mejores para tal tarea. Google incluso ofrece una lista de dispositivos optimizados. Yo he probado dispositivos que no están en la lista y no observé una diferencia grande en materia de desempeño, pero como siempre, los resultados pueden ser diferentes.

Así las cosas, ¿cómo se replica un dispositivo Android en un televisor? En realidad es muy sencillo.

Agrandar Imagen Capturas de pantalla de Jason Cipriani/CNET

Asegúrate de tener instalado el app Google Home en su dispositivo Android, que puedes descargar de la tienda Play Store.

Asegúrate de que estás conectado a la misma red Wi-Fi que tu dispositivo Chromecast.

Después de abrir el app Google Home, ve al menú y escoge Cast Screen/Audio.

Toca el botón azul, seguido del dispositivo que quieres conectar.

Capturas de pantalla de Jason Cipriani/CNET

Otro método que puedes usar en algunos dispositivos está en el panel de configuración rápida, al que llegas deslizando desde la parte superior de la pantalla de su dispositivo. Si ves un botón Cast o Cast Screen, lo seleccionas, y después escoges el dispositivo donde quieres replicar la imagen o el sonido. Este método pudiera ser más rápido que hacerlo a través del app Google Home.

Una vez que comienza la réplica, aparece una notificación, en caso que quieras interrumpir el proceso con un toque en la pantalla.