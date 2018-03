Los toques en la pantalla no surten efecto. Los deslices no se registran. Tampoco al presionar el botón de inicio.

S i tu iPhone se ha trabado, congelado o no da respuesta alguna, un reinicio convencional quizá no resuelva el problema. El próxima paso es obligar el reinicio. Pero no temas: esto no borra nada en tu iPhone.

Si te actualizaste a un iPhone X (o a un iPhone 8 u 8 Plus), sin embargo, habrás descubierto que la antigua manera de reiniciar el teléfono ya no funciona. Y si nunca conociste o no te puedes acordar del viejo método, entonces, hagamos un repaso.

Cómo forzar el reinicio en un iPhone 7

Presiona y mantén oprimidos tanto el botón de encendido en el costado y el botón de bajar volumen durante al menos 10 segundos. Verás el logo de Apple aparecer en la pantalla.

Cómo forzar el reinicio en un iPhone 6S (o modelos anteriores)

Presiona y mantén oprimidos tanto el botón de inicio como el botón lateral (o superior, dependiendo del modelo) durante al menos 10 segundos hasta que veas aparecer el logo de Apple en la pantalla.

Cómo forzar el reinicio en un iPhone X o iPhone 8

Apple cambió la forma en como se realizan las llamadas de emergencia en el iPhone X y iPhone 8. Debido a que esta maniobra involucra presionar y mantener oprimido el botón de encendido y uno de los botones de volumen, la rutina para forzar el reinicio del dispositivo ha cambiado. El forzar el reinicio en el iPhone X o iPhone 9 requiere de un proceso que involucra tres botones.

Presiona y suelta el botón para subir el volumen.



Presiona y suelta el botón para bajar el volumen.



Presiona y suelta el botón al costado hasta que se apague la pantalla y vuelva a encenderse. Puedes soltar el botón lateral cuando el logo de Apple aparezca.



La última opción: Reinstalar iOS

Si tu iPhone está averiado y no se inicializa, quizá requiera que se reinstale el sistema operativo. Para ello, conecta tu teléfono a una computadora e inicializa iTunes. Luego, fuerza un reinicio del iPhone pero no sueltes los botones cuando aparezca el logo de Apple. En su lugar, sigue presionando los botones hasta que veas el modo de pantalla de recuperación (o sea, la pantalla con el logo de iTunes y el conector Lightning).

Cuando veas esta pantalla en tu iPhone, podrás ver una ventana en iTunes en tu computadora para Restablecer o Actualizar tu iPhone. Haz clic en Actualizar y iTunes reinstalará iOS. Hará esto sin borrar tus configuraciones, apps y datos.

Si Actualizar no funciona, tendrás que optar por Restablecer, lo que borrará todos tus datos y reinstalará iOS y te pedirá que restablezcas una copia de seguridad en iTunes o iCloud.