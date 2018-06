Cómo regresar a iOS 11 después de instalar la beta pública de iOS 12

Después de instalar la beta pública de iOS 12, podrías desear no haberlo hecho. La buena noticia es que puedes regresar a iOS 11 con un poco de trabajo. La mala noticia es que es posible que pierdas un poco de datos.

Lo que necesitas

Captura de pantalla por Matt Elliott/CNET

Necesitarás de acceso a una computadora que tenga la versión más reciente de iTunes y un cable Lightning. También tienes que apartar una hora de tu tiempo (dependiendo de la velocidad de tu conexión a Internet).

Si creaste una copia de respaldo de iTunes de tu dispositivo antes de actualizarte a iOS 12, querrás usar la misma computadora para restaurar tu dispositivo a iOS 11.

Si no creaste una copia de respaldo de tu dispositivo en iTunes antes de instalar iOS 12, es muy probable que tengas que restaurar tu iPhone como un dispositivo nuevo. Los respaldos en iCloud no tienen retrocompatibilidad, lo que significa que no podrás regresarte a iOS 11 y utilizar una copia de respaldo de iCloud creado con iOS 12 para recuperar tus apps, mensajes y fotos.

El proceso de restauración

Conecta tu dispositivo iOS a una computadora que tenga iTunes abierto. Una vez que hayas autorizado a la computadora que reconozca tu dispositivo iOS, pon tu dispositivo en modo de restauración. El proceso involucra oprimir algunos botones hasta que se reinicie el dispositivo y no dejar de oprimir hasta que veas el logo de iTunes en la pantalla del dispositivo. Estas son las combinaciones de botones que necesitas conocer:

iPhone 6S y anteriores, iPad, iPod Touch: Presiona y mantén oprimido el botón de inicio y el botón de reposo/despertar.

iPhone 7 y iPhone 7 Plus: Presiona y mantén oprimido el botón de reposo/despertar y el botón para bajar el volumen.

iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus: Presiona y suelta el botón para subir el volumen, luego presiona el botón para bajar el volumen, y luego oprime y mantén presionado el botón de reposo/despertar.

Una vez que aparezca el logo de iTunes en la pantalla del dispositivo, aparecerá una ventana de iTunes en tu computadora y te hará saber que ha detectado un dispositivo en modo de restauración y te preguntará si quieres restaurar o actualizar tu dispositivo. Selecciona restaurar para iniciar el proceso de descarga.

Si la descarga lleva demasiado tiempo o tu dispositivo iOS se reinicia para salirse del modo de restauración, repite los pasos de arriba y selecciona restaurar de nuevo. Si hiciste una copia de respaldo en iTunes, selecciónalo de la lista de respaldos para completar el proceso de restauración. Si no, selecciona establecer el dispositivo como nuevo.