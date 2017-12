Tal vez crees que lo más complicado de regalar Netflix durante las fiestas sea encontrar a alguien en tu lista que no sea ya suscriptor del popular servicio de contenidos digitales. Lo que quizá no sabías es que una suscripción de regalo se puede añadir a una cuenta existente. ¿Quién no quiere unos cuantos meses de Netflix gratis?

Dos tipos de tarjetas de regalo de Netflix

Hay tarjetas físicas que puedes enviar por correo o dar personalmente y también tarjetas electrónicas que puedes enviar por correo electrónico. Puedes encontrar tarjetas de regalo de Netflix físicas en grandes establecimientos y son un gran complemento para meter dentro de un calcetín o una tarjeta de felicitación. Pero también puedes comprar tarjetas de regalo de Netflix —tanto físicas como electrónicas— sin salir de casa.

Netflix no vende tarjetas directamente. En lugar de eso apunta a Amazon.com, Target.com, Walmart.com o PayPal.com. Amazon vende tanto tarjetas físicas como electrónicas y Target, Walmart y PayPal sólo venden tarjetas electrónicas. También encontré tanto tarjetas físicas como electrónicas en la página web de Best Buy.

Cómo regalar una tarjeta de regalo electrónica de Netflix

Toma Amazon como ejemplo. Para enviar una tarjeta de regalo electrónico usa la opción Netflix Gift Cards - E-mail Delivery y entonces selecciona el diseño de la tarjeta y una cantidad entre US$25 y US$200, luego escribe la dirección de correo electrónico de la persona a quien le estás haciendo el regalo. También puedes añadir una nota e incluso seleccionar la fecha de entrega.

Cómo usar una tarjeta de regalo de Netflix

Para usar el dinero de tu tarjeta de Netflix, ve a Netflix.com/redeem y escribe el código PIN de 11 dígitos que aparece en la parte trasera de la tarjeta de regalo o en el correo electrónico que hayas recibido.

Precios de Netflix

Si te estás preguntando cuántos meses de contenidos gratis puede proporcionar tu tarjeta de regalo, deberías saber que la persona que la reciba seguramente usará el plan estándar de US$10.99 mensuales. El plan básico de US$7.99 no incluye HD y el plan premium de US$13.99 incluye 4K.