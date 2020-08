Cómo reforzar tu privacidad en Chrome, Safari, Firefox, Edge y Brave

James Martin/CNET

La privacidad es ahora una prioridad entre los fabricantes de navegadores, pero es posible que no lleguen tan lejos como tú quisieras en su lucha contra los rastreadores (trackers) de la industria publicitaria en la Web. Es por eso que aquí echamos un vistazo a cómo puedes cambiar la configuración de privacidad para burlar ese molesto seguimiento en línea.

Problemas como el escándalo de Cambridge Analytica de Facebook han elevado la protección de la privacidad en la lista de prioridades de Silicon Valley al mostrar cómo las empresas recopilan una gran cantidad de datos sobre ti mientras navegas por Internet. ¿La idea detrás de esto? Construir un perfil de usuario rico en detalles para que puedas convertirte en el objetivo de anuncios más precisos, clicables y, por lo tanto, rentables.

Apple y Google están en una verdadera guerra por la supremacía en la Web, y Google sigue presionando agresivamente por una Web interactiva para competir con las aplicaciones nativas. La privacidad agrega otra dimensión a la competencia y a la decisión de cuál navegador debes escoger.

James Martin/CNET

Apple ha hecho de la privacidad una prioridad en todos sus productos, incluido su navegador Safari. Para Brave, la privacidad es un objetivo central, y Mozilla y Microsoft han comenzado a promocionar la privacidad como una forma de diferenciar sus navegadores del Chrome de Google.

Para todos los navegadores enumerados aquí, es posible darle un impulso a la privacidad cambiando el motor de búsqueda predeterminado. Por ejemplo, puedes probar DuckDuckGo. Aunque sus resultados de búsqueda pueden no ser tan útiles o profundos como los de Google, DuckDuckGo es uno de los favoritos de toda la vida por su negativa a rastrear las búsquedas de los usuarios.

Otras opciones universales que aumentan la privacidad incluyen inhabilitar el seguimiento de ubicación de tu navegador y las funciones de autocompletado del motor de búsqueda, desactivar los rellenos automáticos de contraseña y eliminar regularmente tu historial de navegación. Si deseas llevar tu privacidad al siguiente nivel, considera probar una de las redes privadas virtuales (VPNs) que CNET ha analizado y que funcionan con todos los navegadores.

Mientras tanto, aquí hay algunas configuraciones simples que puedes cambiar en tu navegador actual para ayudar a mantener una buena parte de los rastreadores publicitarios fuera de tu camino.

Chrome

Desafortunadamente, el navegador más popular del mundo es también uno de los menos privados cuando se usa directamente. En el lado positivo, sin embargo, los fundamentos flexibles y de código abierto de Chrome han permitido a los desarrolladores independientes lanzar una gran cantidad de extensiones centrados en la privacidad para eliminar los rastreadores.

En la Chrome Web Store, haz clic en Extensiones a la izquierda y escribe el nombre de la extensión que estás buscando en la barra de búsquedas. Una vez que encuentres la extensión correcta en los resultados de búsqueda, haz clic en Agregar a Chrome. Aparecerá un cuadro de diálogo que explica qué permisos tendrá la extensión para tu navegador. Haz clic en Agregar extensión para traer la extensión a tu navegador.

Si cambias de opinión, puedes administrar o eliminar tus extensiones abriendo Chrome y haciendo clic en el menú de tres puntos Más a la derecha. Luego selecciona Más herramientas y luego Extensiones. Desde aquí, también podrás ver más sobre la extensión haciendo clic en Detalles.

Estas son cuatro extensiones que puedes mirar para empezar: Cookie Autodelete, uBlock Origin, Privacy Badger y HTTPS Everywhere.

En el mismo menú de tres puntos en Chrome, también puedes bloquear cookies de terceros seleccionando Configuración, luego desplazándote hacia abajo a la sección Privacidad y seguridad y haciendo clic en Cookies y otros datos del sitio. Desde aquí, selecciona Bloquear cookies de terceros.

Safari

Por defecto, Safari activa su herramienta Intelligent Tracking Prevention para mantenerte un paso por delante de las plagas de privacidad. Aun así, la herramienta no siempre ha funcionado sin problemas desde su debut en 2017. Los investigadores de Google descubrieron cómo la prevención de seguimiento inteligente en sí misma podría usarse para rastrear a los usuarios, aunque Apple ya abordó el problema.

Safari 14, anunciado en junio y que llegará más tarde en 2020 con el nuevo MacOS Big Sur, podrá decirte qué rastreadores de anuncios se están ejecutando en el sitio Web que estás visitando y te dará un informe de 30 días de los rastreadores conocidos que identificó mientras navegabas. También te dirá de qué sitios Web provienen dichos rastreadores.

Para verificar que el bloqueo esté activado, abre Safari y haz clic en Preferencias, luego Privacidad. Se debe marcar la casilla junto a Prevenir el seguimiento entre sitios. Mientras estés allí, también puedes eliminar manualmente tus cookies. Haz clic en Administrar datos del sitio Web para ver qué sitios han dejado sus rastreadores y cookies en tu navegador. Haz clic en Eliminar junto a cualquiera de los rastreadores individuales de los que estés listo para deshacerte, o simplemente inserta la lista completa haciendo clic en Eliminar todo en la parte inferior de la pantalla.

Las cookies pueden ser útiles, no solo invasivas, pero para una mayor privacidad puedes bloquearlas por completo, tanto las cookies de origen del editor del sitio Web como las cookies de terceros de otros, como los anunciantes. Para hacerlo, marca la casilla junto a Bloquear todas las cookies. Apple comenzará a bloquear la mayoría de las cookies de terceros de forma predeterminada con MacOS Big Sur y iOS 14.

If you're still looking for another layer of privacy, you can also install helpful extensions from the App Store like AdBlock Plus for or Ghostery Lite for Safari.

Edge

El navegador Edge de Microsoft incluye algunas opciones simplificadas de privacidad y bloqueo de rastreadores en su pantalla de prevención de Rastreadores (Tracker Blocking). Dentro de Edge, selecciona el icono de menú de tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Configuración. En el menú que aparece a la izquierda, selecciona Privacidad y servicios.

Ahí verás tres configuraciones para elegir: Básico, Equilibrado y Estricto. De manera predeterminada, Edge usa la configuración Equilibrada, que bloquea a los rastreadores de sitios que no has visitado y, al mismo tiempo, es lo suficientemente indulgente como para guardar la mayoría de los sitios de algunos de los problemas de carga que pueden venir con una seguridad más estricta. Del mismo modo, la configuración estricta de Edge puede interferir con el comportamiento de algunos sitios, pero bloqueará la mayor cantidad de rastreadores. Incluso la configuración básica seguirá bloqueando los rastreadores utilizados para la criptominería y las huellas digitales.

Firefox

La configuración de privacidad predeterminada de Firefox es más protectora que la de Chrome y Edge, y el navegador también tiene más opciones de privacidad.

Desde el menú principal de Firefox, o desde dentro del menú de tres líneas en el lado derecho de la barra de herramientas, selecciona Preferencias. Una vez que se abra la ventana de Preferencias, haz clic en Privacidad y seguridad. Desde aquí, podrás elegir entre tres opciones: Estándar, Estricta y Personalizada. Estándar, la configuración predeterminada de Firefox, bloquea rastreadores en ventanas privadas, cookies de rastreo de terceros y criptomineros. La configuración estricta puede romper algunos sitios Web, pero bloquea todo lo que está bloqueado en el modo estándar, además de huellas digitales y rastreadores en todas las ventanas. Vale la pena explorar Custom para aquellos que desean ajustar cómo se están bloqueando los rastreadores.

Brave

Cuando se trata de herramientas antitracking, las últimas actualizaciones de privacidad de Safari aún son inferiores a la mayoría de las que se encuentran en el navegador Brave. Por defecto, Brave bloquea todos los anuncios, rastreadores, cookies de terceros y huellas dactilares de terceros, mientras sigue alcanzando velocidades increíbles. Brave también ofrece un modo de navegación privado (llamado Tor) incorporado, una opción de bloqueo de rastreadores de alta resistencia y añadió una VPN para usuarios de iOS.

Dentro del menú principal de Brave, selecciona Preferencias para mostrar el panel de Configuración a la izquierda. Selecciona Shields para ver una lista de opciones de privacidad en el lado derecho de la pantalla. Al seleccionar la Vista avanzada, podrás elegir qué tipos de rastreadores bloquear. Al desplazarte hacia abajo, también podrás bloquear los botones de inicio de sesión y el contenido incrustado de Facebook, Twitter, Google y LinkedIn. Para obtener aún más protección y ajuste de privacidad, explora Configuración adicional a la izquierda y selecciona Privacidad y seguridad.

