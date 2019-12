5 formas de reemplazar tu computadora portátil con tu iPad

Sarah Tew/CNET

A lo largo de los años, Apple ha tratado de posicionar su línea de iPad como reemplazo de una computadora portátil. Y en el caso de algunos usuarios, así ha ocurrido. Pero para otros, la falta de más funciones similares a las de una computadora, como compatibilidad con mouse, almacenamiento externo y una mejor capacidad multitarea, han evitado que eso suceda.

Con el lanzamiento de iPadOS, las cosas están cambiando. Apple ahora cuenta con un sistema operativo dedicado para su línea de tabletas, que incluye nuevas características y capacidades que permiten avanzar en el proceso de transición del iPad de una tableta a una computadora completa. No te confundas: Apple también ha lanzado el sistema operativo iOS 13 para iPhone y iPod touch, que tiene muchas funciones similares a las del iPadOS.

Después de actualizar tu iPad a iPadOS, encontrarás una amplia variedad de nuevas herramientas que te harán más fácil dejar atrás la computadora portátil. A continuación, presentamos cinco características que te ayudarán a sacar el máximo provecho al iPadOS.

¡Gestos!



Desplazarte por el iPad ya no es tan simple como presionar el botón de inicio o deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

En iPadOS, Apple ha agregado varios nuevos gestos multitarea que te permiten cosas como utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo, alternar entre ellas y cambiarles el tamaño. Según nuestro conteo, hay 16 gestos distintos que debes conocer.

Por ejemplo, ahora puedes alternar rápidamente entre las aplicaciones que has abierto en Slide Over con solo deslizar el dedo sobre el botón de la aplicación. Y no estás obligado a usar las aplicaciones de Split View (vista dividida) en una proporción de 50/50: ahora puedes ajustar el tamaño de sus ventanas.

Aplicaciones con varias ventanas

Una vez que domines los gestos, lo siguiente que debes aprender es en qué aplicaciones puedes usar varias ventanas.

De manera similar a como cuando tienes dos o tres ventanas de Chrome abiertas en tu PC o Mac, ahora puedes hacerlo en tu iPad con aplicaciones compatibles con iPadOS. Safari es una aplicación que utilizo mucho con varias ventanas en mi iPad Pro.

Esto significa es que puedes usar Mail y Safari lado a lado en vista dividida, y luego tener otra instancia de Safari abierta por sí sola, con varias pestañas, al mismo tiempo que utilizas Notes y Safari una junta a la otra en una tercera ventana. Safari no es la única aplicación que permite usar varias ventanas: la mayoría de las aplicaciones propias de Apple, como Notes (Notas), Mail y Messages (Mensajes), son compatibles con esta función.

Hay varias maneras distintas de abrir una aplicación en varias ventanas, pero la más fácil es arrastrar y soltar el icono de una aplicación sobre otra aplicación.

La forma más fácil de averiguar si una aplicación admite varias ventanas es presionar prolongadamente el ícono de la app y buscar en el menú emergente la opción "Mostrar todas las ventanas".

Y hablando de Safari...



iPadOS incluye una versión de Safari con prestaciones similares a las de la versión de escritorio. Este es un cambio importante, y abrirá el potencial para utilizar sitios Web como Google Docs o Wordpress en el iPad. También significa que deberías tener menos problemas para que los sitios web carguen correctamente, y que en lugar de ver sitios web móviles diseñados para su uso en un teléfono, la versión de escritorio de los sitios web se cargue de manera predeterminada.

El nuevo Safari también tiene un administrador de descargas dedicado, configuraciones específicas para sitios web y más herramientas para administrar las pestañas abiertas. En otras palabras, Safari para iPad (y iPhone) ha crecido. En este artículo, te mostramos todas las nuevas características de Safari (enlace en inglés).

Ahora puedes usar almacenamiento externo

La aplicación Files (Archivos) en iPadOS 13 (disponible también en iOS 13) puede mostrarte archivos y documentos guardados en un dispositivo de almacenamiento externo. Puedes conectar dispositivos como una unidad de memoria USB, una unidad de estado sólido (SSD) o disco duro externo a tu iPad, abrir la aplicación Files (Archivos) y mover documentos como lo harías en una computadora.

Pero para hacer eso, lo más probable es que necesites un adaptador. Los iPad Pro más recientes vienen con un conector USB-C para carga y accesorios, mientras que el resto de la línea de iPad todavía utiliza puertos Lightning.

Para unidades de memoria USB puedes usar algo como el adaptador USB-C a USB, pero para conectar dispositivos de almacenamiento que requieren alimentación, como algunas unidades SSD o discos duros externos, necesitarás algo como el adaptador multipuerto de USB-C a AV digital. Si solo deseas conectar una tarjeta SD de tu cámara, te bastará con el lector de tarjetas SD para USB-C.

Apple también ofrece los mismos adaptadores, pero para dispositivos Lightning. Hay un adaptador de Lightning a USB, un adaptador para cámara de Lighting a USB 3 y un lector de tarjetas SD para Lighting.

Una vez que tengas el adaptador apropiado, conecta un dispositivo de almacenamiento a tu iPad, abre la aplicación Files (Archivos) y busca el nombre del dispositivo en la sección Locations (Ubicaciones). Selecciona luego el dispositivo deseado para acceder a sus archivos y carpetas.

Usa un mouse

Apple agregó compatibilidad para mouse en iPadOS, y funciona bastante bien. Puedes conectar un mouse con cable o Bluetooth a tu iPad y usarlo para seleccionar, resaltar y navegar por él, tal como lo harías en una computadora portátil.

Para que tu iPad y mouse funcionen juntos debes habilitar AssistiveTouch. Para ello, ve a Settings (Configuración) > Accessibility (Accesibilidad) > Touch (Tocar) > AssistiveTouch y actívalo.

Conecta tu mouse con cable al iPad usando los mismos adaptadores que acabamos de comentar para usar dispositivos de almacenamiento externo, o empareja un mouse Bluetooth con el iPad Pro ingresando a Settings (Configuración) > Accessibility (Accesibilidad) > Touch (Toque) > AssistiveTouch > Devices (Dispositivos) > Bluetooth Devices (Dispositivos Bluetooth) y siguiendo las indicaciones.

En la sección Devices (Dispositivos) también puedes personalizar cómo funciona tu mouse con iPadOS, incluida la configuración de acciones personalizadas para los botones.

Además, la opción Pointer Style (Estilo de puntero) en la sección Devices (Dispositivos) te permite personalizar el aspecto del puntero del mouse que usas en tu iPad. Puedes ajustar su tamaño, su color y cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se oculte de manera automática.

Apple ha agregado al iPad muchas más funciones que las que hemos cubierto aquí. iOS 13 y iPadOS tienen muchas nuevas herramientas, funciones y configuraciones comunes a ambos sistemas operativos, que incluyen un nuevo modo oscuro, una aplicación Reminders (Recordatorios) renovada y nuevas herramientas de edición de fotos. Todo lo cual ha mejorado la experiencia general de quienes han decidido reemplazar su portátil con una tableta.