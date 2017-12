¿Cómo reciclar las viejas luces navideñas?

Alina Bradford/CNET

Parece que siempre es lo mismo. Cada año sacas tiras de luces navideñas usadas para descubrir que no funcionan. Antes de tirarlas, puedes probar estos consejos sencillos (en inglés) para arreglar las luces. Si esto no funciona, no vayas a tirar las luces a la basura.

Cómo reciclar las luces

Las luces navideñas no se pueden reciclar como las botellas de plástico o las latas de refresco porque están hechas de diferentes componentes, incluido vidrio, plástico y metal. Si sueles reciclar sabes que debes separar los objetos por materiales antes de empezar el proceso de reciclado.

Pero no empieces a separar las tiras de luces. Muchos centros de reciclaje tienen sitios especiales de recolección de luces navideñas donde puedes dejarlas anudadas para que sean recicladas. Por ejemplo, para quienes están en Colorado, en Estados Unidos, la empresa Denver Recycles recogerá y reciclará luces navideñas desde el 15 de noviembre de 2017 y hasta el 20 de enero de 2018 en un lugar de entrega determinado.

Algunos recicladores reciben luces durante todo el año e incluso pueden ganar un poco de efectivo. Por ejemplo, Rockaway Recycling, en Nueva Jersey, paga a los clientes que les llevan sus luces viejas por libra.

La mejor opción es llamar a los centros de reciclaje locales para averiguar quién está reciclando las luces y si hay una ventana de tiempo para hacerlo. O bien, puedes googlear el nombre de su ciudad + reciclaje de luces navideñas (Christmas light recycling, en inglés) para encontrar la la información en línea.

Donarlas es una opción

Si no encuentras un lugar para reciclar las luces, hay una organización benéfica llamada Programa de Reciclaje de Luces Navideñas (Christmas Light Recycling Program) que recibe las luces viejas, incluso las que no sirven, las recicla y usa el dinero para comprar libros y juguetes para los niños menos favorecidos. Todos los juguetes y libros son donados a la Fundación DFW Marine Toys for Tots para ser distribuidos.

Para enviar donaciones de luces directamente, puedes hacerlo a: Christmas Light Source Recycling Program, 4313 Elmwood Drive, Benbrook, TX 76116.