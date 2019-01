Agrandar Imagen Captura de pantalla por Tania González/CNET

¿Te toca renovar tu licencia de conducir o quieres hacer una cita para realizar un trámite en el DMV de Florida?

Ahórrate largas filas y checa los servicios electrónicos que están disponibles en la página Web en español del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados.

También cabe mencionar que a pesar de que hay una página en español, los servicios electrónicos no están en español por lo que les recomiendo pedirle ayuda a una persona que sea bilingüe o usar Google Translate, que aunque no funciona a la perfección, sí te ayudará a entender la mayoría de los pasos.

Los servicios digitales disponibles son:

Renovar o reemplazar la licencia de conducir de Florida o la identificación del estado

Actualizar tu seguro de conducir

Verificar tu elegibilidad para la escuela de conducir

Actualizar tu número de Seguro Social

Acceso a los padres al historial de conducir de un menor de edad

Renovar o reemplazar el registro de tu vehículo motorizado, embarcación o casa rodante

Obtener un título físico (en papel)

Sin embargo, como no soy residente de Florida y no tengo una licencia de dicho estado, no puedo acceder a GoRenew.com, la página que te permite hacer estos trámites en línea, pero les puedo explicar cómo funciona el servicio digital para hacer una cita.

Para hacer una cita por Internet para acudir al DMV de Florida, tienes que acceder a la página de Servicios en Internet y después:

Se abrirá una pantalla que te da acceso al sistema de citas en línea. Haz clic en el primer botón azul que dice Make an appointment with OASIS (Haz una cita con OASIS). Llena el formulario y haz clic en Continue (el botón está en la parte de abajo del formulario). Después te aparecerá una lista de los requerimientos para el servicio que elijas. Yo opté obtener una licencia de conducir. Haz clic en Continue. Verás una lista de las localidades y fechas disponibles. Puedes elegir la primera fecha al hacer clic en Select o buscar más fechas usando el botón Show Dates (Mostrar fechas). Llena el formulario con tus datos y haz clic en Continue. Confirma tus datos o haz los cambios necesarios antes de seleccionar Continue.

Recibirás un email con la información sobre tu cita, así que recuerda revisar tu bandeja de correo no deseado para guardar el correo electrónico. También puedes usar el mismo servicio para cambiar o cancelar una cita en caso de que no puedas acudir.