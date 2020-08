Cómo realizar trámites en el DMV de Florida por Internet durante COVID-19

La crisis del coronavirus ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas, y sacar o renovar una licencia no es la excepción.

Si vives en Florida, lo primero que debes hacer es revisar el sitio en español del Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados (FLHSMV).

Desde el 3 de junio, el FLHSMV reabrió sus oficinas para ofrecer sus servicios por cita previa para cualquiera que no pueda realizar su trámite a través de GoRenew.com (aquí la página en español). Ahí aclaran que los trámites que pueden hacer en línea incluyen:

Reemplazar o renovar la licencia de conducir o una tarjeta de identidad del estado.

Reemplazar o renovar el registro o matrícula de un vehículo, barco o casa móvil.

Obtener la versión del papel del título de un vehículo.

Vale la pena mencionar que el sitio en español del FLHSMV no está totalmente actualizado con la información sobre los cambios por el COVID-19, así que tendrás que consultar la página en inglés para asegurarte que tienes la información correcta.

Para cualquier otro trámite que no esté en la lista de arriba, tendrás que hacer una cita. Aquí puedes ver una lista de todos los condados de Florida. Elige el tuyo y mira la descripción de los servicios que se ofrecen en cada oficina en tu región. Si quieres hacer una cita, haz clic en Appointments (Citas) y, luego, Create an appointment (Crear una cita). Luego, te saldrá una larga lista de síntomas para verificar si tienes algún síntoma del coronavirus. El sistema de citas en línea no parece tener versión en español, pero las instrucciones son bastante claras.

El FLHSMV aclara que solo permitirá la entrada a las oficinas a personas con cita, quienes tendrán que respetar todas las medidas de salubridad, como el distanciamiento social, uso de mascarillas y toma de temperatura antes de entrar.

El sitio Web del FLHSMV insiste en que antes de hacer una cita te cerciores de que ese trámite no está disponible en línea y que hagas todos los trámites posibles por Internet primero.

Antes de la pandemia, estos eran los servicios digitales disponibles en el sitio Web de FLHSMV (asegúrate bien que aún sea el caso):

Renovar o reemplazar la licencia de conducir de Florida o la identificación del estado

Actualizar tu seguro de conducir

Verificar tu elegibilidad para la escuela de conducir

Actualizar tu número de Seguro Social

Acceso a los padres al historial de conducir de un menor de edad

Renovar o reemplazar el registro de tu vehículo motorizado, embarcación o casa rodante

Obtener un título físico (en papel)

Actualizaremos esta nota cuando los servicios del FLHSMV vuelvan a la normalidad.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 24 de agosto con información sobre los procesos para sacar y renovar licencias en Florida durante la crisis del coronavirus.