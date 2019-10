Cómo usar Minecraft Earth en tu teléfono

Angela Lang/CNET

Explora, recolecta cosas y encuentra monstruos en un mundo de realidad aumentada desde tu teléfono. Suena como si se tratara de Pokemon Go de Niantic, ¿o no? Sí, pero no se trata de Pokemon Go, sino de Minecraft Earth, la nueva aplicación de realidad aumentada (AR, por sus siglas en inglés) de Microsoft para teléfonos iOS y Android.

Por 10 años, hemos jugado a construir cosas desde una computadora de escritorio y dispositivos móviles, en consolas y con gafas de realidad virtual e incluso nos emocionamos con una prometida película Minecraft. Sin embargo, Minecraft Earth podría representar la gran siguiente fase del juego, sacando al popular Minecraft de tu computadora para desplegarlo en el mundo real, donde puedes ir amasando recursos, encontrar gente, construir estructuras y tener aventuras con amigos y extraños, todo desde tu teléfono.

Minecraft Earth es el más reciente intento de transformar el gaming desde los teléfonos móviles mediante AR. El gaming móvil generará US$68,500 millones para finales de 2019, lo que representaría hasta el 45 por ciento el mercado global de videojuegos, de acuerdo con Newzoo. La realidad aumentada y virtual están marcadas como el futuro de los juego inmersivos y aunque no han despegado en realidad, una creciente audiencia de jugadores está tomando las calles no solo con Pokemon Go y Ingress, sino también con Harry Potter Wizard's Unite —consecuentemente, el presidente ejecutivo de Facebook Mark Zuckerberg cree que Facebook puede salvar la AR.

Minecraft Earth está disponible para iOS y Android actualmente en algunas regiones para jugadores que se apuntaron para recibir la versión previa al lanzamiento del juego. Microsoft dijo que pretende lanzar el juego al público en general país por país durante el otoño. Yo he estado jugando la versión beta desde hace unos días que obtuve acceso y esta es mi experiencia hasta el momento con el nuevo juego de AR de Microsoft.

Captura de pantalla Clifford Colby/CNET

¿Qué es Minecraft Earth?

Minecraft Earth convierte el popular juego de construcción a un ambiente de AR en tu teléfono, muy similar a lo que hicieron Pokemon Go y Harry Potter: Wizards Unite para esas franquicias.

Mientras caminas usando el mapa del juego, encuentras tappables (objetos familiares de Minecraft que puedes pulsar, como árboles, tesoros, cofres, pollos, entre otros) que al tocar los recolectas y vas formando tu inventario. También puedes construir modelos de estructuras y luego colocarlos en el mundo real a gran escala para explorarlos tú mismo o con amigos. Cada bloque a gran escala es de 1 metro de altura y las estructuras que despliegas pueden tener hasta 64 bloques de altura, por lo que para grandes proyectos, necesitarás bastante espacio abierto.

Y, por supuesto, como es Minecraft, te irás encontrando con aventuras en tu mapa que implican sobrevivir a un ataque de esqueletos, por ejemplo, o evitar un charco de lava para descubrir tesoros.

¿Cuándo estará disponible Minecraft Earth?

A partir de este mes, Microsoft planea ofrecer acceso temprano en regiones particulares, hasta que esté disponible en todo el mundo para finales del otoño. Una vez que llegue a la región donde estás, podrás empezar a jugar.

Inscríbete para formar parte del programa de acceso temprano de Minecraft Earth. Los usuarios de Android también pueden registrarse para el juego y recibir una notificación cuando esté disponible.

¿Puedo jugar en cualquier teléfono Android o iPhone?

Para jugar Minecraft Earth, necesitarás un iPhone con iOS 10 o superior o un Android con sistema Android 7 o superior. Asimismo, necesitarás la información de una cuenta de Microsoft o de Xbox Live a la mano para poder instalar tu cuenta de Minecraft Earth tras descargar el juego en la tienda de aplicaciones de iOS o la de Android.

¿Cómo se juega?

Captura de pantalla Clifford Colby/CNET

Al igual que el Pokemon Go, básicamente juegas Minecraft Earth en exteriores, usando el mapa del juego para ubicar cosas que puedes recolectar y lugares para explorar.

Mientras caminas, se aparecen en el mapa árboles, cerdos, cofres y otros objetos de Minecraft. Cuando estás cerca de uno de estos objetos, tu teléfono vibra y puedes pulsar el objeto para sumarlo a tu inventario.

Recolectar objetos te da puntos llamados XP, mientras vas subiendo de nivel. A diferencia de algunos juegos de AR, el espacio para armar tu inventario es ilimitado, por lo que puedes recolectar tantos objetos como quieras.

Al menos en la versión beta, el juego te bloquea para que no puedas recolectar objetos mientras manejas a velocidades mayores de 15 millas por hora —entonces puedes jugar siendo pasajero pero ni pienses en construir estructuras mientras manejas.

¿Puedes jugar Minecraft Earth también en interiores?

Seguro, hasta cierto punto. Si quieres construir, puedes empezar debes empezar con lo que el juego llama modelos de construcción, que son estructuras prefabricadas que puedes utilizar para crear tu propio diseño. Básicamente, ahorras tiempo.

Esto buildplates o modelos de construcción son fáciles de trabajar en interiores, donde puedes poner un modelos a escala de una mesa y empezar por ahí.

Captura de pantalla Clifford Colby/CNET

El juego viene con cinco de estos modelos listos gratuitos y la tienda del juego ofrece otra docena de ellos que puedes adquirir con rubíes, la moneda de cambio en el juego.

Cada buildplate cuesta entre 75 y 375 rubíes. Puedes ganar rubíes en la medida en que recolectas los objetos que vas encontrando en el mapa y puedes comprarlos al por mayor en tiendas utilizando dinero real, y cuestan entre US$1.99 por 40 objetos y US$39.99 por 950 objetos. Ve la sección de "¿Cómo construir?" para más información.

Aunque la versión beta no lo permite aún, una pestaña atenuada promete que podrás fundir minerales y objetos artesanales. Microsoft dijo que esas características —más nuevos pueblos— están en camino.

¿Cómo construir?

Captura de pantalla Clifford Colby/CNET

Al utiliza el "modo Construir", trabajas en escala pequeña modelos de tus construcciones. Cuando estés feliz con tu creación, puedes colocarla en algún sitio en versión de gran escala en el mapa.

Esta versión de tamaño completo "modo Juego" desaparecerá luego de que la acabes y cualquier cosa que añadas en esta versión completa no se agregará a la versión del modo Construir de tus estructuras.

Puedes invitar amigos a ayudarte a construir y explorar estructuras. Incluso las más pequeñas estructuras en escala completa son grandes, así que asegúrate de tener suficiente espacio para ponerla y poder explorarla.

¿Qué son las Aventuras?

Debido a que es Minecraft, puedes irte de aventuras, las cuales incluyen explorar cuevas y pelear contra esqueletos. Estas aventuras están marcadas en el mapa y cuando estás en el rango de alguna, pulsas para entrar.

Irte de aventura puede requerir que caves o tales o pelees con grupos hostiles y serás recompensado si completas exitosamente la aventura. Si completas una aventura con un amigo, todo lo que recolectes será compartido. Aunque la actual versión beta no incluye aventuras, Microsoft dijo que estarán disponibles posteriormente.

Seguiré jugando en lo que Microsoft se prepara para el lanzamiento global del juego y seguiré actualizando esta guía. Mientras tanto, puedes hacer lo propio con las experiencias de GameSpot con Minecraft Earth.