Cómo proteger tu información y dispositivo mientras viajas

Viajar te abre nuevos mundos, pero también te hace más vulnerable a hackeos y robos de identidad. Aunque tu celular es uno de los mejores compañeros de viaje, también puede poner tu información en peligro.

Durante un viaje, tu intento desesperado de conseguir conexión a Internet puede conectarte a redes inseguras. Para protegerte a ti y a tu dispositivo, sigue las siguientes recomendaciones.

1. Ajusta las configuraciones de seguridad

Una de las cosas más importantes es mejorar la seguridad de tu dispositivo. Si eres de las personas que no tiene contraseña, este es un buen momento para crear una.

También te recomendamos que configures las opciones biométricas que tu dispositivo ofrece, ya sea el lector de huella digital o el reconocimiento facial. Las contraseñas son una de las barreras más útiles si te roban tu celular. Sin una, eres aún más vulnerable.

Asegúrate de crear una contraseña segura y que no sea muy obvia, especialmente si utilizas dígitos en orden o cuatro ceros repetidos.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

2. Desactiva la localización

Como ya sabes, algunos apps te localizan para monitorizar tus hábitos de consumo o para venderte algo. También hay apps que se valen de la localización para poder funcionar, como Uber, Lyft y Yelp. Sin embargo, no siempre es necesario tener la localización encendida, especialmente si el app no la necesita o si sólo usas la aplicación de vez en cuando. También asegúrate de que no tengas esta opción encendida para tus redes sociales, ya que podrías estar compartiendo tu ubicación cada vez que publicas algo.

Configura cada app y asegúrate de elegir la opción que sólo rastreará tu ubicación mientras utilizas la aplicación.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

3. Cuidado con las conexiones gratuitas de Wi-Fi

No hay nada más irresistible que una red de Wi-Fi gratis mientras viajas, ya sea porque no tienes suficientes datos móviles o porque quieres ahorrarte los gastos de roaming. Si tu única opción es acceder a una de estas conexiones a Internet, te recordamos que seas muy consciente del peligro que esto representa, ya que tu información podría terminar en la manos de hackers.

Te recomendamos desactivar el Wi-Fi para que tu celular no se conecte automáticamente a una de estas redes.

4. Activa la opción que rastrea tu teléfono

Esta opción podría ayudarte a encontrar tu teléfono en caso de que lo pierdas o te lo roben. Si eres usuario de iPhone, esta opción se llama Buscar mi iPhone. Los usuarios de Android pueden rastrear el dispositivo a través de sus cuentas de Google.

Para encender la opción en un iPhone debes ir a Configuración, seleccionar tu nombre y luego la opción de iCloud. Aquí debes encender Buscar mi iPhone. Con esta opción encendida puedes borrar tu información desde cualquier lugar. Esto es especialmente útil para esos momentos en los que sabes que te robaron el celular y lo único que puedes hacer es borrar el contenido.

En Android, debes ir al sitio Web Android.com/find e ingresar los datos de cuenta de Google. Desde aquí podrás rastrear tu celular, bloquear o borrar tu dispositivo.

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

5. Actualiza tu dispositivo

Las versiones más recientes de los apps y sistemas operativos tienen la seguridad más actualizada. Por esto te recomendamos que antes de viajar actualices tu celular para que tengas todos los parches de seguridad que necesitas.

En el iPhone, ve a Configuración, General y selecciona Actualización de software. Para actualizar los apps, dirígete a la App Store.

En Android, ingresa al menú de Ajustes, selecciona Información de Teléfono y elige Actualizaciones del sistema. Para actualizar los apps debes ir a la tienda de Google Play y seleccionar Actualizar.

6. Crea una copia de seguridad

Siempre es recomendable tener una copia de seguridad de tu dispositivo, especialmente si tienes información de contactos y fotos que no quieres perder. En caso de que te roben o pierdas el celular, la copia de seguridad te facilitará las cosas.

7. Elimina las opciones de Autorrelleno

Captura de pantalla por Juliana Zapata/CNET

Puede que esto sea muy útil y te ahorre algo de tiempo al momento de tener que ingresar contraseñas. Sin embargo, no es una práctica segura, ya que fácilmente podrán acceder a tus cuentas con las contraseñas que tengas guardadas.

Desactiva esta opción para que tus contraseñas no sean blancos fáciles. Esta opción está bajo las configuraciones de Safari en el iPhone y en el menú de Ajustes de Chrome en Android.

8. Elimina los apps que no utilizas

Es fácil llenar tu teléfono de aplicaciones que no utilizas. Los apps innecesarios no sólo ocupan tu almacenamiento, también hacen que tu teléfono sea más vulnerable. Estos apps recolectan información y pueden rastrear to ubicación. Si no las usas, bórralas.